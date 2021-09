Fíjate, Paty: Britney Spears anuncia su compromiso con Sam Asghari

Luego de meses de estar en el ojo público por la pelea contra su padre acerca de su tutela, finalmente Britney Spears ha dado una buena noticia que ha alegrado a sus fanáticos y seguidores en general. La ‘princesa del pop’ dio a conocer que después de cuatro años de relación finalmente se ha comprometido con su novio Sam Asghari.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Spears, quien este año ha recibido mucho apoyo a través del movimiento #FreeBritney, confirmó la noticia. “No lo puedo creer” dijo la cantante en un video donde se le ve junto a su novio y mostrando muy feliz su bonito anillo de compromiso. ¡Estamos gritando de la emoción!



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears)

Britney Spears y Sam Asghari finalmente se comprometieron. ¡Qué emoción!

Aunque la noticia fue sorpresiva para muchos de los usuarios de internet, los fans de la cantante de 39 años probablemente ya sabían que esto ocurriría muy pronto. Y es que hace unos días medios reportaron que vieron a Asghari checando anillos en Cartier, lo que provocó que los rumores de una posible boda sonaran fuertemente.

Si la noticia del compromiso de Britney Spears ya es en sí algo muy tierno y bonito, esperen a conocer los detalles del anillo en cuestión. El portal Page Six detalló que el anillo en cuestión está conformado por un diamante de cuatro quilates que tiene grabada la palabra “Leona”, un apodo que Sam Asghari le dice a Britney de manera cariñosa.

La cantante desea casarse, pero la tutela de su padre no se lo permitía

La buena noticia llega días después de que Jamie Spears, el padre de la cantante, finalmente renunciara a la tutela de su hija, una que mantenía desde el año 2008 y la cual fue fuertemente criticada cuando se dio a conocer que Britney vivía con bastantes restricciones, tanto en el aspecto personal como en el de sus bienes.

Luego de varios años la cantante rompió el silencio y comenzó una batalla legal con su padre, a quien acusó de tenerla dopada y prohibirle tener hijos y casarse. Algo que desde hace tiempo quería: “Me dijeron que no podía casarme. Tengo puesto el DIU, pero estas personas no dejan que yo vaya al médico para removerlo porque ellos no quieren que tenga más hijos”, dijo Britney.