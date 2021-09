Padre de Britney Spears solicita a jueza que termina la tutela sobre la cantante

Parece que ahora sí, la tutela que el padre de Britney Spears ejercía sobre el patrimonio -y la vida- de la cantante está llegando a su fin. Este martes, en un medio de un inesperado giro de tuerca, Jamie Spears ha solicitado a las autoridades que den por terminado el acuerdo que lo hace administrador de los bienes de la artista.

A mediados de agosto pasado, Jamie había aceptado declinar su papel como tutor de la estrella del pop, pero en ese momento aún se esperaba llegar a un trato para ver en quién iba a recaer al responsabilidad. Hoy, por su propia cuenta, el señor Spears ha pedido que de una vez por todas, se cierre el caso en favor de su hija.

El padre de Britney Spears pide el fin de la tutela por su cuenta

En la audiencia del mes pasado, Jamie Spears y su equipo legal dieron a conocer que estaban de acuerdo en dimitir de la tutela que el hombre ejercía desde 2008 sobre los bienes y decisiones de vida de la cantante. En aquella ocasión, sin embargo, se mencionó que facilitarían la transición a otro tutor, con lo que todavía quedaba un cabo suelto en el caso sobre quién sería el nuevo curador del patrimonio de Britney Spears.

Pues bien, este martes el asunto tomó un nuevo camino que parece favorecer a la artista. Jamie se presentó ante la jueza Brenda Penny para entregar una serie de documentos con los que ha solicitado que la conservaduría que administraba desde 2008, termine de una buena vez. Los documentos presentados por su abogada, Vivian Thoreen, mencionan lo siguiente:

“La Sra. Spears le ha dicho a este Tribunal que quiere recuperar el control de su vida sin las limitaciones de seguridad de una tutela. Quiere poder tomar decisiones con respecto a su propia atención médica, decidir cuándo, dónde y con qué frecuencia recibir terapia. Quiere controlar el dinero que ha ganado con su carrera y gastarlo sin supervisión ni vigilancia. Quiere poder casarse y tener un bebé, si así lo desea. En resumen, quiere vivir su vida como quiera sin las limitaciones de un curador o un procedimiento judicial… Como el señor Spears ha dicho una y otra vez, todo lo que quiere es lo mejor para su hija. Si la Sra. Spears quiere poner fin a la tutela y cree que puede manejar su propia vida, el Sr. Spears cree que debería tener esa oportunidad“.

¿Qué más dice la petición de Jamie Spears?

El padre de Britney Spears sugirió que la jueza del Tribunal de Los Ángeles, Brenda Penny, puede retirar la tutela sin la necesidad de que le practique una evaluación psicológica a la cantante. Hasta el momento, ese es uno de los procedimientos que faltan para agilizar la cancelación formal del acuerdo de conservaduría.

“El Sr. Spears cree que la Sra. Spears tiene derecho a que este Tribunal considere ahora seriamente si esta tutela ya no es necesaria“, se lee en los documentos presentados este martes. Por ahora, el abogado de Britney, Mathew Rosengart, no ha emitido un comunicado y no se sabe cuál será su siguiente movimiento.

Por el contrario, este representante legal pidió anteriormente que, de ser el caso, sea un contador quien administre las finanzas de la “Princesa del pop”. Tal como señala Variety, por el momento la apoderada legal Jodi Montogomery (quien tiene el visto bueno de la cantante) se quedaría momentáneamente como tutora. Habrá una nueva audiencia el 29 de septiembre.