Lo que sabemos del nuevo disco 'ultra secreto' de Britney Spears

Lo que necesitas saber: De acuerdo con The Sun, Britney Spears lanzará un disco este 2024. Esto es lo que se sabe al respecto.

El próximo 12 de enero de este 2024, el primer disco de Britney Spears, ‘…Baby One More Time’ cumplirá 25 años de su lanzamiento y tal parece que la ‘Princesa del Pop’ celebrará esta fecha tan especial en el nuevo año con el lanzamiento de su nuevo y décimo disco de estudio.

Luego de recuperar su libertad por la tutela de su padre, Jamie Spears, y tras un exitoso lanzamiento de su libro de memorias ‘The Woman in Me’, que se convirtió en un best seller del New York Times, parece que Britney Spears está lista para volver a la música.

Britney Spears regresaría a la música este 2024. Foto: Getty Images

Britney Spears lanzaría un nuevo disco este 2024

Al menos eso es lo que reporta el diario británico The Sun, quien el pasado 29 de diciembre dio a conocer que Britney Spears reclutó a la cantante Charli XCX para ser parte de su equipo de escritores y escritoras de las canciones para su nuevo disco.

Como seguramente saben, además de tener éxito con su carrera propia y darnos exitazos como “Good Ones” y “Boys”, Charli XCX también es conocida por haber escrito canciones para otros artistas como David Guetta, Blondie, Camila Cabello, Selena Gómez e Iggy Azalea.

Y habría pedido a Charli XCX que escriba varias canciones para el disco

De hecho, Charli XCX ya había escrito algunas rolas para el disco de Britney Spears, ‘Britney Jean’ (2013), aunque ninguna de ellas logró entrar al corte. La cosa es, según The Sun, ahora la ‘Princesa del Pop’ ha llamado a Charli XCX para que haga su magia con las letras.

“Nos han dicho que, si bien los dos aún no se conocen, Britney dio sugerencias sobre de qué quiere que se trate la música”, mencionó The Sun que a su vez citó a una fuente musical cercana a Britney, quien afirmó que el disco es top secret.

Charli XCX estaría trabajando de la mano de Britney para las canciones del nuevo disco. Foto: Getty Images

Britney Spears y Charli XCX ya comenzaron a trabajar en las nuevas canciones del disco desde hace un rato

“Se ha estado trabajando detrás de escena durante bastante tiempo para reunir una serie de canciones increíbles que traigan de regreso a Britney con fuerza”, indicó la fuente al afirmar que hay presión en el proyecto considerando que Britney Spears es una “de las mayores estrellas del pop del siglo XXI”.

“Charli tiene una gran trayectoria cuando se trata de escribir canciones pop inteligentes. Ella entró al estudio a principios de año para hacer algunas canciones siguiendo la guía de Britney sobre lo que busca”, detalló la fuente sobre el trabajo de Charli XCX en este proyecto.

Britney Spears. Foto: Getty Images

Aún no hay más información sobre la fecha de lanzamiento del nuevo disco de Britney Spears

De hecho, este año podríamos tener una probadita del talento de Charli XCX al momento de escribir canciones. Y es que la misma fuente dijo a The Sun que a la cantautora británica se le ocurrió una canción “realmente fuerte” que aparecerá en el disco de Britney Spears, el cual esperan lanzar este 2024.

Obviamente los fans de la ‘Princesa del Pop’ no podrían estar más emocionados con esta información. Y es que este año se cumplirán 8 años desde el lanzamiento de su último disco, ‘Glory’ (2016) y de alguna manera terminará la pausa musical que hizo por la batalla legal con su padre.

Portada de ‘Glory’, el nuevo disco de ‘Britney Spears’. Foto: Especial

Pero este nuevo reporte coincide con uno del 2023 sobre el regreso de Britney

Si bien Britney Spears tampoco dejó de trabaja por completo, pues colaboró e canciones con artistas como Elton John y Will.i.am en 2023, parece que finalmente será el 2024 el año en el que veremos el regreso de la ‘Princesa del Pop’, que la verdad nos tiene con bastante expectativa.

Lo curioso acá es que el reporte de The Sun no sólo no es el primero del tema, sino que además coincide con la información que el portal Page Six dio en agosto del año pasado, donde informó que Britney Spears trabajaba duro en un nuevo disco.

Según ese informe, una fuente cercana a Britney Spears afirmó que la cantante iba a organizar un “campamento de escritores” para las canciones del disco e incluso estaba consiguiendo rolas “de algunos grandes artistas”. Algo donde entraría Charli XCX.

A pesar de que ambos son reportes de fuentes cercanas y anónimas, bien dicen por ahí que cuando el río suena es porque agua lleva. ¿Será que este nuevo año finalmente se nos hace ver a Britney Spears brillar como nunca en el escenario?

Britney Spears en 2011 / Foto: Getty Images

