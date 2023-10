10 declaraciones de 'The Woman in Me', el libro de Britney Spears, que nos han dejado con la boca abierta

Lo que necesitas saber: Por acá les dejamos algunas declaraciones de 'The Woman in Me', el libro de Britney Spears, que ya crearon una gran conversación en redes sociales.

Aunque aún no se estrena de manera oficial, Britney Spears ya encendió el internet con varias declaraciones que dio en su libro de memorias, ‘The Woman In Me’, donde varias personas como Justin Timberlake y Colin Farrell han salido ‘embarrados’.

Este libro de Britney se ha presentado como una “historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza” de la nombrada ‘Princesa del pop’, quien en este libro realmente revela cosas de su vida personal y su carrera que pocas personas sabían.

Portada del libro ‘The Woman in Me’, de Britney Spears. Foto: Britney Spears.

Britney Spears lanzará su libro ‘The Woman in Me’ el próximo 24 de octubre

No lo decimos nosotros. En días recientes, portales como TMZ, People y otros más han publicado varios fragmentos del libro ‘The Woman In Me”, donde Britney Spears dio a conocer un aborto, un romance secreto y muchas otras cosas más.

A través de un comunicado posteado en sus redes sociales, Britney dijo que las cosas que escribió en este libro no son con la intención de molestar a alguien y simplemente son cosas de hace 20 años que ya quedaron en el pasado. Sin embargo, escribir sus memorias le han ayudado de cierta forma.

Foto: Getty Images

La ‘Princesa del Pop’ dice que con su libro y sólo cuenta pasajes de su vida

“He seguido adelante y es un hermoso borrón y cuenta nueva a partir de aquí. … En realidad, este es un libro que no sabía que debía escribirse… aunque algunos podrían sentirse ofendidos, me ha dado un cierre de todas las cosas para un futuro mejor”, escribió la ‘Princesa del Pop ‘ al criticar el amarillismo en los medios

“Ojalá pueda iluminar a las personas que en la mayoría de los casos se sienten particularmente solas o heridas o incomprendidas. Una vez más, mi motivo para escribir este libro no fue insistir en mis experiencias pasadas, que es lo que está haciendo la prensa”, dijo la cantante al calificar las acciones como tontas.

El comunicado que Britney dio sobre su libro. Foto: Britney Spears (X)

Britney Spears no quiere lastimar a nadie, pero los fans han quedado sorprendidos con algunas declaraciones

Lo cierto es que si bien creemos en su buena voluntad, para la mayoría de sus fans (y hasta para quienes no lo son), ha sido complicado el digerir algunas de las cosas que Britney Spears contó de su vida personal y “bajo sus propios términos” en el libro ‘The Woman in Me’.

De hecho acá les dejamos 10 declaraciones que la ‘Princesa del Pop’ dio en su libro de memorias y que, por lo que vemos, tiene a la gente de redes sociales con la boca abierta:

10.- Confirma que sí le gritó a Alexa Nikolas, actriz de ‘Zoey 101’

Alexa Nikolas, quien interpretó a ‘Nicole’ en Zoey 101, dijo en alguna ocasión que sufrió bullying por parte de Jamie Lynn Spears, quien inventaba rumores sobre ella en el set e incluso llevó a su hermana Britney a confrontarla durante las grabaciones.

Jamie Lynn siempre negó todo, sin embargo, le salió el tiro por la culata ya que Britney confirmó en su libro ‘The Woman in Me’ que efectivamente le gritoneó a Alexa Nikolas para defender a su hermana, a quien califica que actuó como “una pequeña bruja” mientras crecía.

“Después de que ella se quejó conmigo sobre una coprotagonista suya en su programa de televisión, me presenté en el set para hablar con la actriz. Lo que debí parecer yo, muy embarazada, gritándole a una adolescente (y, como luego supe, inocente), niña: ‘¿Estás difundiendo rumores sobre mi hermana?’ (A esa joven actriz, lo siento)”, escribió la cantante.

Imagen ilustrativa de la serie. Foto: Especial.

9.- Su sentir sobre la entrevista con Diane Sawyer

En 2003 y luego de su separación con Justin Timberlake, Britney Spears tuvo una entrevista en vivo y a nivel nacional con la periodista Diane Sawyer, quien le hizo un interrogatorio bastante intenso que la llevó a llorar. Algo que la cantante no ha olvidado.

En el libro ‘The Woman in Me’, Britney dijo que sintió que la habían explotado y la regañaron frente a todo el mundo. Además, señala una vez más que su papá, Jamie Spears, pactó la entrevista sin consultarle. Algo que él ya negó anteriormente.

8.- Detalles sobre su tutela y las cosas que su papá la obligó a hacer

Evidentemente el tema de la tutela de Britney iba a salir en el libro. La cantante mencionó que si bien estaba “actuando salvajemente”, no creía haber hecho nada que justificara el ser tratada como una “ladrona de bancos”, y todo era sólo por el deseo de su papá para hacer dinero a costa suya.

En el libro ‘The Woman in Me’, Britney Spears cuestiona a su papá por cómo la consideraba “demasiado enferma para elegir a mi propio novio”, pero lo suficientemente sana para aparecer en programas de televisión ante miles de personas en el mundo.

Jamie Spears, Britney, su hermano Bryan y su madre Lynne en el Palms Casino de Las Vegas/ Foto: Getty

Britney también dio detalles de lo que vivió en su tutela y dijo que era similar a ser un monje, pues no podía salir, le controlaban su teléfono e incluso tenía que tomar sus medicamentos frente a guardias de seguridad para comprobar que sí los ingería.

“Me habían infantilizado tanto que estaba perdiendo partes de lo que me hacía sentir yo misma. La tutela me despojó de mi condición de mujer, me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que en una persona en el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y mi sangre; eso me robaron”, aseguró.

Jamie Spears y Britney Spears en el año 2002. Foto: Getty Images

7.- El ‘body-shaming’ que sufrió por parte de James Spears

Si eso de la tutela ya sonaba a una razón suficiente para agarrarle odio al papá de Britney Spears, la ‘Princesa del Pop’ relata en su libro cómo aparte de aguantar las críticas que la prensa hacía de su cuerpo, también tuvo que soportar eso con su papá.

“Me dijo repetidamente que me veía gorda y que iba a tener que hacer algo al respecto… Sentir que nunca eres lo suficientemente bueno es un estado desgarrador para un niño. Él me había inculcado ese mensaje cuando era niña, e incluso después de que yo había logrado tanto, él continuaba haciéndolo siempre”, mencionó Britney.

Britney Spears y Jamie Spears saliendo de una cena en 2008/ Foto: Getty

6.- La razón por la que se rapó la cabeza en el 2007

Una de las acciones más recordadas en la carrera de Britney Spears fue ese momento donde la cantante se rapó la cabeza y comenzó a tener un mal comportamiento ante el ojo público. Algo que ella, asegura, hizo como una manera de contraatacar a su papá.

En 2008, la cantante fue puesta bajo tutela y dijo que ahí se dio cuenta que había perdido su libertad: “Tuve que dejarme crecer el cabello y volver a estar en forma. Tenía que acostarme temprano y tomar cualquier medicamento que me dijeron que tomara”, detalló.

Fue en 2007 cuando Britney Spears se rapó y tatuó el mismo día/ Foto: TMZ

5.- Su relación con Jamie Lynn Spears

Para nadie es un secreto que Britney Spears no se lleva muy bien con su hermana y de hecho, la cantante aborda el tema al detallar cómo Jamie Lynn la trataba de convencer de no luchar por salir de un centro psiquiátrico en 2018, así como de obtener su libertad.

“Pensé que iban a intentar matarme. No entendía cómo Jamie Lynn y nuestro padre habían desarrollado una relación tan buena. Ella sabía que yo le pedí ayuda… Sentí que ella debería haberse puesto de mi lado”, dijo Britney Spears al respecto.

Jamie Lynn Spears. Foto: Getty.

Spears también criticó a su hermana por publicar su libro de memorias en 2021 mientras ella luchaba contra su padre legalmente: “Se apresuró a contar historias lascivas sobre mí, muchas de ellas hirientes e indignantes”, escribió la Princesa del pop al asegurar que intenta perdonar a Jamie Lynn.

“Ella siempre será mi hermana y la amo a ella y a su hermosa familia. Estoy trabajando para sentir más compasión que enojo hacia ella, y todos los que siento que me han hecho daño. No es tan fácil”, confesó la cantante en su libro ‘The Woman in Me’.

Britney Spears cuenta que tiene una relación bastante complicada con su hermana, Jamie Lynn Spears. Foto: Getty Images

4.- Su romance con Colin Farrell

Semanas después de terminar su relación con Justin Timberlake, Britney cuenta que se enteró que su entonces ex se había ya acostado con “seis o siete chicas”, por lo que ella decidió tener una aventura amorosa con nada más y con nada menos que Colin Farrell.

“Estábamos uno encima del otro, luchando con tanta pasión que era como si estuviéramos en una pelea callejera”, dijo Britney al asegurar que si bien piensa que pudo haber algo más con el actor, en su momento se convenció de que sólo estaba con Farrell porque se sentía vulnerable con su reciente ruptura.

“Las decepciones en mi vida romántica fueron sólo una parte de lo aislada que me sentí”, indicó Britney con esa frase que seguramente resonará para más de uno en esta sala de chat.

Britney Spears y Colin Farrell. Foto: Getty Images

3.- La razón por la que su primer matrimonio duró muy poco

Jason Alexander fue el primer marido de Britney Spears, pero solo estuvieron casados durante 55 horas y ahora sabemos cuál fue la razón: ninguno de los dos, a pesar de conocerse desde niños, sentía amor por el otro y su boda en Las Vegas fue por una borrachera.

“Ni siquiera recuerdo esa noche en absoluto, pero por lo que he reconstruido, él y yo holgazaneamos en la habitación del hotel y nos quedamos despiertos hasta tarde viendo películas”, contó Britney en una parte del libro ‘The Woman in Me’.

La cantante estuvo casada con Jason Alexander por sólo 55 horas. Foto: Especial

“Luego tuvimos la brillante idea de ir a una Pequeña Capilla Blanca a las tres y media de la mañana… La gente me ha preguntado si lo amaba. Para ser clara: él y yo no estábamos enamorados. Honestamente, estaba muy borracha y probablemente, en un sentido más general en ese momento de mi vida, muy aburrida“, dijo.

Britney también detalló que si bien la boda con Jason fue más una broma o algo divertido digno de pasar en una borrachera, su familia actuó como si empezara “la Tercera Guerra Mundial”, por lo que inmediatamente hicieron todo para anular el matrimonio.

Esta fue la capilla donde Britney Spears y Jason Alexander se casaron. Foto: Getty Images

2.- Confirmó cómo fue que Justin Timberlake rompió con ella

Spears dice en ‘The Woman in Me’ que besó a Wade Robson, coreógrafo australiano, mientras salía con Justin Timberlake, quien la terminó a través de un mensaje de texto. Tal y como lo dijo hace un año Chris Applebaum, quien fue el director del video musical de la rola “Overprotected Darkchild Remix” de Britney Spears.

Justin Timberlake y Britney Spears. Foto: Getty Images

1.- El aborto que tuvo con Justin Timberlake

Quizá la parte más polémica del libro ‘The Woman in Me’ (o lo que se sabe de él), fue el aborto que en el año 2000 tuvo junto a su entonces novio Justin Timberlake, quien no quería ser papá en ese entonces. Razón por la que pactaron no tener al bebé.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día formáramos una familia juntos. Esto simplemente ocurrió mucho antes de lo que había anticipado”, escribió la ‘Princesa del pop’ en su libro.

Justin Timberlake y Britney Spears tuvieron un aborto cuando eran pareja. Foto: Getty Images

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, indicó Britney Spears sobre el aborto que es “una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”.

Si eso ya era sorprendente, la ‘Princesa del Pop’ indicó que al no querer que nadie se enterara del aborto, todo lo hicieron en casa. “Seguí llorando y sollozando hasta que todo terminó. Me llevó horas y no recuerdo cómo terminó, pero veinte años después sí recuerdo el dolor y el miedo”, afirmó.

Como ya se dieron cuenta, el libro ‘The Woman in Me’ pinta para ser un gran éxito, pues aún no sale y muchos ya esperan con ansias conocer más de la vida de Britney Spears. ¿Será que saldrán más nombres involucrados?

