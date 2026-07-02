En 2025, Rick Buckler falleció. Ahora, Bruce Foxton revela el diagnóstico de Parkinson. Dos de las tres piezas de The Jam...

Lo que necesitas saber: Bruce Foxton, Rick Buckler y Peter Weller formaron The Jam, una de las bandas más influyentes de Reino Unido. Lamentablemente, Rick Bucker falleció en 2025.

Los grandes músicos que construyeron el sonido de una época están en el ocaso de la vida. Es el caso de Bruce Foxton, quien fuera bajista de The Jam: lamentablemente ha informado a sus fans que está atravesando un serio problema de salud.

The Jam: Paul Weller (izquierda), Rick Buckler (centro), Bruce Foxton (derecha)

Desde hace días se especulaba sobre su salud

Por medio de un mensaje en redes, Foxton confirmó que fue diagnosticado con el mal de Parkinson… “y estoy decidido a afrontarlo lo mejor posible”, aseguró el músico, aceptando que está pasando por un completo shock debido a la situación.

“Me está costando mucho asimilarlo y aceptar que mi cuerpo y mi mente están lidiando con algo que escapa por completo a mi control”, comentó el bajista en su mensaje. “Tengo que afrontar a diario los retos físicos y mentales a los que me enfrento, y algunos días son mejores que otros”.

Bruce Foxton, The Jam / Foto: facebook.com/brucefoxtonofficial (Gary Clark)

De acuerdo con Bruce Foxton, revelar su diagnóstico se debe a que, en días anteriores, se especuló mucho sobre estado de salud. Incluso, se rumoró que se encontraba hospitalizado.

No hay reproche de su parte: “es altamente comprensible”, señaló, recordando que no es secreto que hace tiempo fue tratado por cáncer y, hasta la fecha, tiene revisiones periódicas… y, en una de éstas, fue que se le detectó el Parkinson.

Bruce Foxton, pieza clave para el sonido de The Jam

Bruce Foxton, Rick Buckler y Peter Weller formaron The Jam, una de las bandas de finales de los 70 importantes e influyentes de Reino Unido. Tras la disolución de ésta, Foxton inició carrera en solitario, para luego unirse a Stiff Little Fingers y, posteriormente, formar con su excompañero, Buckler, la banda From The Jam.

Debido a sus problemas de salud, desde 2025 Foxton supo que salir de gira con From The Jam ya no era viable… sin embargo, continuó nuevamente en solitario, algo que ha conseguido gracias a que tiene los medicamentos que hacen posible controlar los síntomas de Parkinson. Y así seguirá, hasta que sea posible.

Bruce Foxton, The Jam / Foto: facebook.com/brucefoxtonofficial

Foxton seguirá tocando hasta que no le sea posible

“Con su ayuda voy a seguir tocando en directo mientras pueda. Es bueno para mí, para mi salud futura y, con suerte, también para todos ustedes que aún disfrutan viniendo a acompañarme (…) Trabajaré duro cada día para ofrecer la mejor actuación posible”.

No será fácil. De acuerdo con The Guardian, la semana pasada Foxton tuvo que cancelar algunas de sus presentaciones, debido a una infección pulmonar; además, presentó síntomas de agotamiento, por lo que –por consejo médico– tendrá que parar por un tiempo.