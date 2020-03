Esto del aislamiento se puede poner bastante solitario por momentos. El coronavirus de alguna manera ha puesto al mundo a prueba para ver nuestra capacidad para recluirnos y sacar lo mejor de ello. Afortunadamente, hay artistas que están haciendo todo lo posible para que todos en sus hogares se sientan un poco más acompañados. Justo es el caso de ‘El Jefe’ Bruce Springsteen, que se mega rifó y lanzó su mítico concierto de 2009 London Calling: Live in Hyde Park por primera vez en línea.

“Practique el distanciamiento social y transmita London Calling: Live in Hyde Park desde la comodidad de su hogar”, escribió Springsteen en Twitter el martes 17 de marzo.“¡Ahora en YouTube y Apple Music en su totalidad por primera vez!”, nos avisó el legendario rockero. Hora solo es cuestión de encontrar un espacio para ver este gran concierto y hacer de esta cuarentena una llena de buena música en vivo. Algo que brillará por su ausencia en estos días por venir.

Practice social distancing & stream ‘London Calling: Live In Hyde Park’ from the comfort of your own home, now on YouTube & Apple Music in its entirety for the 1st time! Bruce & The E Street Band’s 2009 concert is an absolute powerhouse https://t.co/O90QlPBalO pic.twitter.com/MlQmV8wslS

— Bruce Springsteen (@springsteen) March 17, 2020