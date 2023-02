Bruce Springsteen volverá a Los Ángeles con su famosa E Street Band el 4 y 6 de diciembre de 2023. La cita será en el ocupado Kia Forum de Inglewood, el cual recibirá conciertos de Arctic Monkeys, Paramore, Foals y muchos más durante este año (por acá puedes ver la lista completa de los shows más cool de los próximos meses).

El nuevo tour de Bruce Springsteen arrancó con mucha controversia ya que los altos precios de los boletos hicieron enojar a muchos de sus seguidores. Sin embargo, en lugar de actuar en contra de los costos excesivos, el propio Bruce Springsteen y su manager defendieron el precio: “Sé que esto es poco popular, pero si no estás de acuerdo puedes pedir tu dinero de vuelta”, expresó el cantante.

En fin, el costo promedio para un boleto de Bruce Springsteen es de $200 dólares. ¿Será mucho? Probablemente, pero estamos hablando de un artista histórico que, con 73 años, está a punto de aventarse una gira monumental por Norteamérica y Europa.

Foto: Getty Images

¿Cuándo será la venta de boletos de Bruce Springsteen en Los Ángeles?

El próximo 23 de febrero a las 10:00am, hora local, podrás adquirir los boletos del show de Bruce Springsteen en Los Ángeles. Sabemos que la venta se realizará por medio del sistema Ticketmaster Verified Fan, la cual implica un registro previo para evitar prácticas de reventa.

Te recomendamos estar al pendiente POR ACÁ para más información sobre la venta de pases para ver a Bruce Springsteen en el Kia Forum de Los Ángeles.

Foto: Kia Forum

¿Qué es lo que esperamos de la gira?

Los shows de Bruce Springsteen suelen ser brutales debido al amplio repertorio del cantante. Temas como Born in the U.S.A., Dancing in the Dark, Born to Run, Glory Days y Streets of Philadelphia son considerados como clásicos de todos los tiempos y esta será probablemente una de las últimas oportunidades para escuchar en vivo estos himnos en Los Ángeles.

El año pasado, Bruce Springsteen estrenó un álbum de covers de R&B y música soul: Only The Strong Survive. Seguramente escucharemos un par de los temas del disco en el Kia Forum de Los Ángeles.

El tour arranca este 14 de febrero de 2023 en Houston, Texas y finalizará en diciembre con una fecha en San Francisco. Destacan sus dos fechas en el Metlife Stadium de su hogar natal, Nueva Jersey, así como también dos shows en el icónico Hyde Park de Londres.

Foto: Getty Images

Por acá te dejamos el flyer de Bruce Springsteen con sus conciertos programados para el fin del año, incluidas sus dos fechas en el Kia Forum de Los Ángeles: