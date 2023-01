Este 2023, los conciertos en Los Ángeles serán una locura. Sí, sabemos que regularmente Coachella acapara la mayor parte de los reflectores, sin embargo, los shows programados en el área pintan increíble y no podemos esperar a arrancar la conciertiza que se avecina.

La mayoría de los tours más esperados en Estados Unidos llegarán a la ciudad, la cual es considerada como una de las mejores urbes para la música en vivo de todo el país (lo sentimos Nashville). Así que si vives por acá o vienes de paseo, seguramente tendrás un montón de opciones para pasarla bien.

¿Cuáles son los conciertos en Los Ángeles que no te puedes perder en los próximos meses de este 2023? A continuación te contamos:

Depeche Mode – Kia Forum – Marzo 28

Foto: Depeche Mode

El primer tour de Depeche Mode sin Andrew Fletcher también será, en cierto modo, un homenaje al fallecido tecladista. Esta presentación, probablemente el concierto en Los Ángeles más esperado del primer trimestre del año, se realizará a tan sólo unos días después del estreno de Memento Mori, por lo que los angelinos seremos de los primeros en escuchar en vivo las canciones del nuevo álbum.

Blink 182 – Banc of California Stadium – Junio 16

Blink 182 con Tom DeLonge es uno de los conciertos en Los Ángeles que parecía una realidad muy lejana hace tan sólo unos meses. The Mark, Tom and Travis Show está de vuelta, ¿cómo no emocionarse?

A pesar de que su comeback show se realizará en San Diego, California, la verdad es que todo el sur del estado está muy ligado a la historia de la agrupación y es por eso que pensamos que su concierto de Banc of California será uno de los mejores de la gira.

Paramore y Foals – Kia Forum – Julio 19

Foto: Getty Images

¿Qué tal esta dupla? El nuevo álbum de Paramore está bien inspirado en la música de Foals y es por ello que ambas bandas emprenderán una gira conjunta. Nos encantó como sonó This Is Why como la canción abridora en Bakersfield, pero nos intriga mucho cual será el feeling del álbum en un espacio mucho más grande como el Kia Forum, el foro de conciertos en Los Ángeles con capacidad para cerca de 16 mil 500 personas. ¡Apostamos a que será una gran fiesta!

Arctic Monkeys – Kia Forum – Septiembre 30 y octubre 1

Foto: Arctic Monkeys

Con Fontaines D.C. de invitados especiales, Arctic Monkeys realizará dos conciertos en la ciudad para presentar su nuevo álbum: The Car, uno de nuestros favoritos del 2022. La banda le bajó dos rayitas a las guitarras desenfrenadas desde ya hace varios años, sin embargo, el nuevo aire elegante de la banda con el acompañamiento de cuerdas y pianos nos parece muy atractivo.

La cita es nuevamente en el Kia Forum y todo parece indicar que será uno de los foros de conciertos en Los Ángeles que más visitaremos en este año.

The Postal Service y Death Cab For Cutie – Hollywood Bowl – Octubre 13, 15 y 17

Foto: Sub Pop Records

¿La gira más interesante de todo el año? ¿El mejor en la lista de conciertos en Los Ángeles? Probablemente. Ben Gibbard se presentará con sus dos bandas en un mismo concierto, una situación que sólo creíamos posible en nuestros sueños. The Postal Service lleva ya varios años sin tocar en vivo, por lo que esta es una oportunidad única para ver a esta banda de culto que nos dejó un disco muy importante: Give Up.

La lista de conciertos en Los Ángeles es enorme y seguramente aumentará conforme pasen los meses del 2023. ¿Qué opinas de nuestra selección? ¿A cuáles vas a asistir? ¿Ya tienes tus boletos? Mantente al pendiente en nuestras noticias diarias, ya que ahí informaremos sobre los shows que tendremos en la ciudad durante todo el año.