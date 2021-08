Checa a Tom Morello, Eddie Vedder y Bruce Springsteen covereando a AC/DC

Sin duda, la industria musical no para de sorprendernos este año. Más allá del regreso de un montón de festivales y conciertos, muchos artistas están preparando grandes cosas para los próximos meses, pues algunos quieren volver a los escenarios con todo y música nueva. Sin embargo, hay quienes tiraron la casa por la ventana juntando a grandes músicos para regalarnos un momento épico y lleno de rock, justo como el caso de Tom Morello.

Durante las últimas semanas el guitarrista de Rage Against The Machine, Audioslave y Prophets of Rage ha estado muy activo. Primero nos presentó algunas rolas interesantes junto a bandas como Pussy Riot, aunque también lanzó un álbum con The Bloody Beetroots e incluso estrenó una canción para recordar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa (POR ACÁ la pueden escuchar). Pero al parecer, eso no es lo único en lo que ha trabajado.

Tom Morello junto a grandes músicos para coverear a AC/DC

Resulta que este 4 de agosto, Tom Morello anunció el estreno de un nuevo material discográfico llamado The Atlas Underground Fire. Este disco es una especie de continuación del LP que lanzó en 2018, The Atlas Underground, donde juntará a grandes artistas y para muestra de esto, nos presentó el cover a “Highway To Hell” de AC/DC que armó con dos pesos pesados de la industria musical: Bruce Springsteen y Eddie Vedder.

Así como lo leyeron, Morello, Vedder y Springsteen se juntaron para tocar este clásico de clásicos del rock, y la verdad es que les quedó de lujo. De entrada debemos decir que respetaron casi por completo las rola original –porque por ahí suenan unos sintetizadores muy sutiles–, aunque por momentos las voces de Bruce y Eddie suena muy similar a la de Bon Scott, pero Tom se lució al final aventándose un solo espectacular.

Esta no es la primera vez que este trío se junta para interpretar esta canción en particular, ya que se la echaron en varios de los conciertos de la gira australiana que Springsteen armó en 2014. Sobre su cover y de acuerdo con SPIN, Tom Morello se deshizo en elogios para el par de musicazos que lo acompañaron y mencionó que:

“Nuestra versión de ‘Highway To Hell’ rinde homenaje a AC/DC pero con Bruce Springsteen y Eddie Vedder, trae esta legendaria canción al futuro. Una de las mejores canciones de rock’n’roll de todos los tiempos cantada por dos de los mejores cantantes de rock’n’roll de todos los tiempos. Y luego dejo caer un solo de guitarra desmenuzado. Gracias y buenas noches”.

También reveló los detalles de este disco

Además de su colaboración con estos tres iconos de la música, Tom Morello confirmó los detalles de The Atlas Undergorund Fire. En él también participarán artistas de otros géneros como Chris Stapleton, Damian Marley, Bring Me The Horizon y Phantogram. Incluso, el guitarrista reveló que durante el encierro no tenía manera de ir a un estudio, es por eso que decidió grabar algunas partes de la lira con su celular.

“Esto parecía una idea extravagante, pero condujo a una libertad en la creatividad en el sentido de que no podía pensar demasiado en ninguna de las partes de guitarra y sólo tenía que confiar en mis instintos. Este disco fue una balsa salvavidas en una época difícil que me permitió encontrar nuevas formas de crear nuevas conexiones artísticas globales que ayudaron a transformar una época de miedo y ansiedad en una de expresión musical y jams de rock”, dijo Morello.