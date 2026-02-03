Lo que necesitas saber: Será una gran semana para el ARMY: El show que BTS dará en Corea del Sur será transmitido por Netflix un día después de que la banda estrene su nuevo disco, ARIRANG. Siete días después, será lanzado un documental exclusivo.

Son millones de fans los que quieren ver a BTS y, para que tanto ARMY no deje de gozar del regreso de la banda a los escenarios, una gran noticia: antes del inicio de su esperada gira mundial, la banda dará un show especial… y éste será transmitido por Netflix.

¿Cuándo y en qué horario será la transmisión del show de BTS?

El primer show que BTS ofrecerá después de una larga ausencia de los escenarios será transmitido completamente en vivo por la plataforma streaming. Será un show histórico que la banda K-pop dará en la no menos histórica plaza de Gwanghwamun en Seúl, en su natal Corea del Sur.

BTS: El comeback en vivo | ARIRANG, que es como Netflix ha bautizado la transmisión que, muy seguramente, seguirán millones de fans alrededor del mundo será el próximo 21 de marzo. Sólo que el ARMY mexicano tendrá que madrugar, ya que, la transmisión será a las 5:00 am… ya saben: como la transmisión es en vivo, a esa hora en Corea del Sur serán las 19:00 horas.

También se estrenará documental sobre su nuevo disco, ARIRANG

Unos días después del show que, muy probablemente, sea una probadita de lo que los fans verán en los conciertos que BTS dará como parte de su tour ARIRANG será estrenado el documental BTS: El Regreso… y no tiene que ver con lo que se verá en la plaza de Gwanghwamun. Bueno, no tanto:

“‘BTS: El Regreso’, es un documental que muestra el proceso de creación de su nuevo álbum ARIRANG”.

BTS en Netflix / Imagen: X (@NetflixLAT)

El estreno de BTS: El Regreso será el 27 de marzo (igual, sólo por Netflix)… exactamente una semana después de que el nuevo disco de la banda se haya estrenado. Así que el ARMY seguramente para esa fecha lo tendrá bien grabado y se emocionará más al ver cómo sus ídolos crearon las que las canciones que forman parte del ARIRANG.

Y listo, esto es lo nuevo que se sabe de BTS, en lo que el ARMY sigue haciéndole frente a los revendedores y dando muestras de que no son sólo un club de fans y ya.