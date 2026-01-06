BTS IS BACK! Es 2026 y por fin llegó el momento que todo ARMY esperaba, pues RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook anunciaron oficialmente el regreso a sus actividades como grupo con un nuevo álbum y una gira mundial que marcarán el inicio de una nueva etapa en su carrera y que definirán el 2026, te guste o no el k-pop.

Cortesía: BIGHIT MUSIC

El regreso de BTS tras completar su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, viene de la mano con su quinto álbum de estudio, que por ahora sigue sin nombre oficial. Eso sí, ARMY ya empezó a sacar teorías y una de las más fuertes apunta a Sun (해, “sol” en coreano), inspirada en el logo que reveló BIGHIT MUSIC, que ya comenzó a verse en las calles de Corea del Sur.

BIGHIT MUSIC 2026 BTS

El disco llegará el próximo 20 de marzo y, según el comunicado oficial compartido en Weverse, es el primer álbum que lanza BTS como grupo en 3 años con nueve meses y consistirá en 14 tracks donde los miembros comparten sus pensamientos, emociones y dificultades que experimentaron durante este periodo de aparente pausa.

BTS volvió al estudio en julio del año pasado y, desde entonces, el enfoque ha sido reconectar con su esencia. En palabras del propio grupo, están trabajando con la misma mentalidad que tenían al inicio de su carrera, pero con la madurez que les dio el camino recorrido. El resultado será un álbum que no solo agradece la paciencia de ARMY, sino que también define el rumbo artístico que seguirá la banda a partir de ahora.

BTS inicia su gira mundial en 2026

El anuncio del disco vino acompañado de otra noticia que paralizó a ARMY pues BTS también regresará a los escenarios con una gira mundial en 2026. Será su primer tour como grupo desde Permission to Dance on Stage en 2022.

Cortesía: BIGHIT MUSIC

Ojito: los detalles completos de las fechas y ciudades se darán a conocer el 13 de enero, mientras que la preventa del álbum arrancará el 15 de enero y el lanzamiento oficial del disco se activará a la medianoche del 20 de marzo.

Para marcar este regreso, la agrupación activó una nueva página web con una cuenta regresiva enfocada en el álbum y la gira, además de renovar su imagen en redes sociales. El 1 de enero de 2026, los siete integrantes enviaron cartas a ARMY, vía Weverse, para confirmar el regreso y agradecer la espera. Cada mensaje reflejó emoción, cercanía y ganas de volver a compartir música y escenarios con ARMY alrededor del mundo.

Un nuevo capítulo para BTS y ARMY

Este nuevo capítulo llega después de la pausa grupal que no fue precisamente para descansar, pues además de cumplir con su servicio militar, fue un periodo donde cada miembro desarrolló sus proyectos en solitario.

RM nos dio Índigo y Right Place, Wrong Person; Jin lanzó Happy y Echo; tuvimos D-Day de AgustD (Suga), j-hope nos dio Jack in the Box y HOPE ON THE STREET VOl.1 (y nos regaló dos conciertos en México en 2025); Face y Muse de Jimin, V lanzó Layover y JungKook, Golden. Lo que probó que más que un descanso, fue un periodo del grupo para probar su creatividad artística de forma individual para volver con una nueva perspectiva grupal.

BIGHIT MUSIC / BTS albums en solitario

Ahora, con todos los integrantes reunidos nuevamente, un álbum nuevo en camino y una gira mundial en el horizonte, BTS se prepara para uno de los regresos más esperados del k-pop y de la música global. Agárrense fuerte ARMY, que BTS regresa más fuerte que nunca.