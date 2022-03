Te explicamos el fenómeno de C. Tangana y por qué muchos hablan de él

Cada cierto tiempo, surgen artistas que emocionan a la industria musical. Hay muchos ejemplos de esto, tanto buenos como malos (esos tampoco los podemos dejar de lado) en todo el mundo, que nos han puesto a estudiar la manera en que han llegado con su música a un montón de personas y triunfado vendiendo millones de discos. Sin embargo, al menos en la música en nuestro idioma, tenemos un hombre que ha causado revuelo en los últimos años y del que muchos hablan: C. Tangana.

Estamos seguros que al menos has escuchado el nombre de este artista, de eso no tenemos duda. Desde hace un buen rato, este rapero, cantante y compositor se convirtió en uno de los más importantes de España, pero aunque no lo crean, su éxito y ascenso a la fama no vinieron de la noche a la mañana. De hecho, detrás de lo que ha hecho para alcanzar el lugar en el que se encuentra en estos momentos, tuvo que pasar por un montón de cosas. No se preocupen, acá les explicamos todo su caso.

También puedes leer: ¿LA BACHATA ES PECADO? PURIFICAN CATEDRAL DONDE SE GRABÓ VIDEO DE C. TANGANA

Los inicios de un músico con hambre de sobresalir

Antón Álvarez Alfaro –mejor conocido como C. Tangana o Pucho para los cuates–, se interesó por la música desde temprana edad. Justo cuando estaba en la secundaria, comenzó a interesarse por el hip-hop y le entró al mundo de las batallas de freestyle dándose a conocer bajo el nombre de Crema. Poco a poco, además escribir rimas, mostró habilidades para la producción y así empezó a componer sus propias maquetas, las cuales compartía dentro de la escena underground del rap madrileño.

Años más tarde (en 2008 para ser exactos), Antón presentó un mixtape llamado Agorazein –donde ya aparecía el seudónimo que tiempo después lo haría famoso–, justo en el momento en el que destacaban grandes artistas españoles del género como Nach, Mala Rodríguez y Violadores del Verso. Sin embargo, se dio cuenta de que esto no sería suficiente como para sobresalir y ganar dinero con su música, es por eso que empezó a buscar la forma de reinventarse y encontrar su propio lugar en la industria.

De Crema a C. Tangana

Para 2012, Antón tomó el manto de C. Tangana y lanzó LO▼E’S, un disco en el que combinaba su faceta como Crema pero probando sonidos nuevos. Con este material discográfico, logró llamar la atención de la crítica en España, porque hasta ese momento no se había escuchado algo así. Pero también se ganó un montón de enemigos, ya que los raperos que crecieron junto a él en la escena under de Madrid lo consideraban un “vendido” y que había traicionado sus principios para convertirse en un producto.

De cualquier manera, no le importó lo que dijeran de él. Sin embargo, Pucho tampoco se dejó, pues en rolas como “Alligators” y el mixtape 10/15 se le va a la yugular al rap más purista, e incluso se burla de aquellos que solamente tiran rimas para presumir la ropa cara que visten todo el tiempo. Pero eso no fue todo, ya que a la par de todo esto, pues con esta colección de rolas nace una faceta que sería muy importante años después: el Tangana ambicioso que se dio cuenta que el marketing es vital en la música.

El nacimiento de un alter ego que sería una marca

Justo cuando C. Tangana decidió tomar un camino diferente al de los raperos españoles, inició una pelea con el grupo Los Chikos del Maíz. A través de distintas canciones, ambas partes se tiraron y dijeron hasta de lo que se iban a morir. Por un lado, a Antón lo criticaban por dedicarse a promocionar marcas de ropa y venderse a la industria musical, pero Pucho contraatacó afirmando que la agrupación valenciana hacen negocio gracias a su imagen como raperos revolucionarios y de la vieja escuela.

Más allá del chisme y todo lo que se tiraron, lo más importante de este momento fue que gracias a la bronca, nació el personaje de Tangana pero, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues comprendiendo que un artista se está interpretando continuamente a sí mismo, Pucho apostó fuertemente por crearse un álter ego separando su vida personal de la profesional. Y eso se notó en la manera que ahora tenía para comunicarse con los medios, pero también en una fuerte campaña que usó para promocionarse.

Para que se den una idea de lo que hablamos, C. Tangana, empezó a tener una enorme presencia en redes sociales, además se enfocó en el marketing de su propia marca, trabajó mucho en su comunicación y exposición como creador. Por si esto no fuera suficiente, parecía que cada uno de sus movimientos aparentemente los tenía fríamente con anticipación –siguiendo el camino que tomó Drake para su carrera–. Todo esto dio como resultado el lanzamiento de 10/15.

‘El Ídolo’ y sus colaboraciones con Rosalía y Alizzz

La enorme estrategia que armó rindió frutos en 2017, cuando Tangana firma un contrato con Sony Music España y gracias al respaldo de una disquera transnacional y de gran renombre, lanza el álbum Ídolo. Este disco es una verdadera declaración de intenciones, pues aunque no reniega de sus orígenes, deja muy claro que está en constante evolución y tiene hambre de más. Aunque en este punto de su carrera conoció a dos personas que serían muy importantes para su futuro cercano.

En ese año, C. Tangana colaboró con Rosalía en la rola “Antes de morirme”, la cual contó con la producción de Cristian Quirante –mejor conocido como Alizzz–. Sabemos que El mal querer es uno de los discos más importantes de habla hispana y de la carrera de la cantante catalana, pero además de iniciar una relación amorosa con Pucho, también se nutrieron artísticamente y eso se puede escuchar en las aportaciones que el arista madrileño hizo en algunas rolas de este disco que nos voló la cabeza.

Hablando sobre Alizzz, él fue una de las piezas claves para el sonido de Ídolo, pero a partir de este álbum, que convirtió en una de las piezas clave de Tangana. Ambos trabajaron en “Llorando en la limo” –que apareció en el mixtape Avida Dollars de 2018– y también en las canciones que Pucho grabó junto a Becky G, A. CHAL y MC Bin Laden. Sin embargo, las ganas que los dos tenían de reinventarse y hacer cosas nuevas, los llevó a planear su siguiente proyecto, el más ambicioso hasta el momento.

El trabajo más ambicioso de Pucho: ‘El madrileño’

Para 2020, C. Tangana sorprendió con un EP llamado Bien:(, que a diferencia de todo lo que venía haciendo, es una serie de rolas sumamente íntimas donde nos deja ver a la persona detrás del alter ego y en el que por momentos abandona su estatus como uno de los artistas más interesantes de España. Este material junto a canciones como “Un veneno” (que publicó en 2018), “Guille Asesino” y “Nunca estoy” sirvieron como puente de su nuevo material discográfico del que todo el mundo ha hablado.

El 26 de febrero de 2021 llegó El madrileño, un disco que es una verdadera locura y no exageramos con ese adjetivo. A lo largo de 14 canciones, Pucho –bajo la producción de Alizzz– mezcla sonidos modernos y el trap con la música tradicional española (como el flamenco) ritmos latinos que van desde la rumba, el bolero, la bossa nova y la bachata hasta rock. Una vez más, este artista toma sus influencias y todo lo que escuchó cuando estaba creciendo y lo transformó en algo alucinante.

Eso sin contar la espectacular lista de colaboradores que C. Tangana reunió para este álbum, pues aparecen grandes nombres del tamaño de Andrés Calamaro, Jorge Drexler, José Feliciano, Eliades Ochoa –conocido por su trabajo con Buenavista Social Club–; talento mexicano comandado por Ed Maverick, Adriel Favela y Carin Leon; y leyendas de la música de España como Niño de Elche, Kiko Veneno, La Húngara, Gipsy Kings y Pepe Blanco. Así que como verán, juntó a puros cracks en su propio género.

Llevar su concepto a otro nivel en un formato mundialmente famoso

A Tangana no le bastó dejarnos el ojo cuadrado con El madrileño, pues durante la pandemia recibió la invitación para participar en las famosas sesiones de Tiny Desk Concerts de NPR. Y fue justo en ese momento en el que llevó el concepto de su disco al siguiente nivel, pues debido a la pandemia, tuvo que grabar su set a distancia. Sin embargo, en lugar de filmarse frente a la cámara cantando y nada más, decidió crear una fascinante puesta en escena que conquistó a todo el mundo.

Pucho reunió a su familia, amigos y colaboradores en una casa para armar una sobremesa tradicional española llena de comida, tragos y buena vibra, donde tocaron cuatro rolas. Un tema nuevo llamado “Que me maten” –donde canta Antonio Carmona–, “Los tontos” (en la que incluso incluyó un fragmento de “Bizarre Love Triangle” de New Order”, una versión de “Demasiadas Mujeres” con un arreglo de cuerdas que te pone la piel chinita y “Tú Me Dejaste De Querer”.

Su sesión en Tiny Desk Concerts dejó la vara muy alta para los artistas que vinieron después –que se notó que le echaron más ganitas a raíz de esta presentación– y por si esto no fuera suficiente, C. Tangana se ganó un montón de fans en todo el planeta que quedaron hipnotizado por su set y sin siquiera entender lo que está cantando, simplemente se dejaron llevar por la música. Para que se den una idea de lo que hablamos, hasta el momento de redactar esta nota el video cuenta con 27 millones de views en YouTube.

C. Tangana es el ejemplo de que deben seguir los artistas en la actualidad para triunfar

Si algo nos queda muy claro repasando la carrera de C. Tangana es que es un tipo que no se conforma con nada. Con cada disco que lanza se puede notar que busca innovar y hacer cosas totalmente distintas a lo que nos tiene acostumbrados, pero no lo hace solo, pues siempre le encanta trabajar con productores y artistas que aporten algo nuevo a sus rolas. Pero más allá de las música, Antón Álvarez comprendió que no es suficiente el talento para triunfar dentro de la industria musical.

Y sí, esto quizá rompa los sueños de muchos y probablemente no estén de acuerdo. Pero para bien o para mal, las cosas son así, para llegar al lugar en el que está Pucho se necesita un montón de trabajo, constancia y sobre todo, planear muy bien cada uno de los pasos que tomarán en sus carreras, justo como él. Aquí también va incluido el enorme empeño que le puso a promocionarse como artista, venderse y crear estrategias con las cuales logró llegar a más personas en su país y todo el mundo.

Eso sin contar que a pesar de que muchos lo criticaron por intentar hacer dinero con sus canciones, tampoco se come del amor al arte y si alguien tiene chance de ganar unos milloncitos con lo que más te gusta, ¿eso no es válido? C. Tangana mostró que es importante valorar lo que haces y luchar por obtener lo justo por tu talento. Puede que no te guste su música o quizá todavía no le das la oportunidad que se merece, pero lo que está haciendo este madrileño es único y es algo que no habíamos visto en la música en español. Un fenómeno digno de analizar y valorar.