Porque nadie lo pidió: Caballo Dorado y Genitallica hacen la versión rockera de “Payaso de rodeo”

Si no bailaste “Payaso de rodeo” o “No rompas más mi corazón” en una reunión familiar, ¿realmente eres mexicano? Bueno, no es como que sea un obligación en realidad, pero sacar la coreografía de estas canciones a media fiesta, es una costumbre que sigue prevaleciendo a través del tiempo en las familias mexicanas. Y para que vean que no les mentimos, Caballo Dorado y Genitallica traen preparada una ‘sorpresa’.

Así como lo leen… La recordada banda de rock regiomontana y el grupo de country se juntaron para entregarle al mundo una colaboración inesperada. Precisamente, los dos temas antes mencionados han sido reversionados ahí nomás para que vean que nada es imposible.

Caballo Dorado y Genitallica arman una colaboración

No se hagan: sabemos que algunas vez han sacado los pasos prohibidos al ritmo de “Payaso del rodeo” o “No rompas más mi corazón”. Como mencionamos antes, se trata de dos temas que aún resuenan en las fiestas familiares y que si bien te va en la bailada, saldrás librado de los pisotones.

Podríamos decir que, hasta cierto punto, se trata de dos clásicos de la música popular en México (con todo y que una es la versión mexicanizada de “Achy Breaky Heart”, original del papá de Miley Cyrus). Ahora, estos ‘temazos’ reciben nueva vida toda vez que Caballo Dorado y Genitallica las acaban de reimaginar.

Ahora, en colaboraciones que nadie pidió sorpresivas, les traemos al combo conformado por estas dos populares bandas del norte de México. Por supuesto, esta es la primera vez que ambos grupos colaboran en sus carreras… pero en esta ocasión reversionaron los clásicos antes mencionados en una versión country rock -por decirlo de alguna manera- ‘bastante llamativa’.

Vaya que a Genitallica le ha entrado la espinita por hacer colaboraciones bastante peculiares. Si no lo creen, nomás hay que recordar que en mayo pasado se aventaron una versión rockera -junto a Jonaz y Pato Machete- de “Ponte nuevo, Nuevo León”, esto como parte de la campaña de Samuel García, ahora gobernador electo de Nuevo León.

Qué cosas, ¿no? Acá les dejamos la ‘curiosa’ colaboración entre Caballo Dorado y Genitallica: