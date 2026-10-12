Durante el fin de semana de la F1 en México no faltará la fiesta con estos grandes shows, encabezados por Calvin Harris.

Lo que necesitas saber: Durante el fin de semana de la F1 en México no faltará la fiesta con estos grandes shows, encabezados por Calvin Harris.

Calvin Harris, Sean Paul y Deorro, se presentarán durante el fin de semana de la F1 en México… planazo que, ahora, tiene un cambio que a los que quieren vivir las dos experiencias (automovilismo y música) les caerá de maravilla.

Calvin Harris detrás de los controles durante una presentación en vivo. Foto: vía Facebook de Calvin Harris.

Calvin Harris, Deorro y Sean Paul en el Estadio Fray Nano

De acuerdo con NPU Live, los tres shows se iban a llevar a cabo en las instalaciones del Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET)… pero hay un cambio de sede: ahora será en un lugar muy cercano al Autódromo Hermanos Rodríguez: en el Estadio Fray Nano.

Con este cambio, los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos para la nueva sede. Ahora que si el cambio de sede no les conviene, se podrá solicitar su reembolso enviando un correo a ticketing@npu.live.

Pueden llegar al Estadio Fray Nano desde Velódromo. Foto: google maps

Todavía hay boletos en venta. Para obtener más información, entra

a la página oficial de compra y consulta el mapa actualizado del recinto, en

https://npulivecdmx.com/.

Fechas de este festival de 3 días

Del 29 al 31 de octubre, la CDMX recibirá a fans de la Fórmula 1 de todo el planeta, quienes podrán disfrutar de música electrónica de primera. El primer día del fin de semana más importante del automovilismo, el 29 de octubre, Sean Paul + Deorro.

Sean Paul + Deorro en CDMX / Imagen: NPU Live

Y Calvin Harris va por partida doble. El DJ y productor británico dará show el viernes 30 y sábado 31 de octubre, justo antes de celebrar al campeón del Gran Premio de México.

Calvin Harris en CDMX / Imagen: NPU Live

Boletos para Calvin Harris y Sean Paul + Deorro

La venta de boletos para esta trilogía de música electrónica en la CDMX inició el 1 de septiembre. De acuerdo con la organización, todavía hay localidades disponibles, así que no pierdan la oportunidad.

Calvin Harris cerró el Tecate Emblema 2024. Foto: César Vicuña/OCESA.

También ya están a la venta los boletos para el show de Sean Paul + Deorro. En este show, habrá más invitados especiales que están por confirmarse en los próximos días.