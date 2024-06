Camera Obscura regresó a México para darnos una noche de melancolía y amor en el Foro Indie Rocks

Lo que necesitas saber: Luego de casi 15 años de espera, Camera Obscura volvió a México para regalarnos un concierto mágico en el Foro Indie Rocks. Acá la reseña.

¿Alguna vez han terminaron de ver a una banda o artista y sienten que sintieron que salieron con el corazón contento? Bueno, pues eso nos pasó con el primer concierto de tres que tiene programados Camera Obscura en el Foro Indie Rocks de la CDMX, quienes nos regalaron una noche bellísima e insuperable después de 14 años sin visitar México.

Como recordarán, fue en 2015 cuando la banda escocesa canceló los shows que tenía programados en California y nuestro país. En aquella ocasión, la agrupación se presentaría en el ahora extinto Plaza Condesa, pero tuvieron que bajarse de estas presentaciones debido al estado de salud de su tecladista y vocalista, Carey Lander, quien llevaba cuatro años luchando contra el Osteosarcoma, una agresiva y rara forma de cáncer que ataca los huesos.

Camera Obscura/Foto: Robert Perry

Lamentablemente, tan solo unos meses después, el 11 de octubre de 2015, Carey murió a los 33 años. Desde entonces, Camera Obscura se tomó un descanso indefinido el cual aprovecharon sus integrantes para dedicarse a otros proyectos. Sin embargo, luego de algunos shows especiales, la banda volvió oficialmente en 2024 con su sexto álbum de estudio: Look to the East, Look to the West.

Por supuesto que esta noticia nos puso contentos, pero la emoción llegó a tope cuando anunciaron que tras una década sin venir a México, regresarían para aventarse tres shows en el Foro Indie Rocks de la CDMX. Y vaya que muchos esperaban su regreso y soñaban con volver a ver a Tracyanne Campbell y compañía sobre el escenario, pues sus fechas en el venue de la colonia Roma fueron sold out.

Camera Obscura volvió a México tras 14 años sin visitar nuestro país

Desde que llegamos al lugar donde tocó Camera Obscura se sentía un ambiente distinto, entre felicidad por lo que estábamos a punto de ver combinado con un poco de melancolía. Y quizá el aguacerazo que cayó en la capital chilanga antes del concierto influyó en ese sentimiento, pues la lluvia nos ayudó a entrar en el mood nostálgico que se necesitaba para disfrutar al máximo de esta bandota.

Luego de la presentación de Andrea Franz y después de esperar unos minutos, las luces se apagaron en el Foro Indie Rocks, y con “Lady Luna” de Nora Orlandi de fondo, Tracyanne Campbell, Gavin Dunbar, Lee Thomson, Kenny McKeeve, y Donna Maciocia caminaron entre la gente del balcón para llegar al escenario. Todos tomaron sus lugares y así, arrancó una noche bella y mágica que tuvo momentos muy curiosos.

Tracyanne Campbell en el primer concierto en 14 años de Camera Obscura en México/Foto: Raúl Fernández

Camera Obscura se arrancó con “Liberty Print” y “Denon”, dos rolas de su disco nuevo, que para nuestra sorpresa, varias personas del público se las sabían muy bien y las cantaron a todo pulmón. “Hola, Ciudad de México. Ha pasado mucho tiempo, pero nada es mejor que esto”, dijo la vocalista de la banda, quien al igual que sus compañeros, se notaba muy emocionada por lo que estábamos por vivir, algo único y especial.

El grupo se siguió con “Let’s Get Out of This Country” y “Tears for Affairs”, un par de temazos de su segundo disco que como podrán imaginarlo, hicieron Fue en esta parte del concierto donde alguien le aventó a Tracyanne Campbell el ya tradicional peluche del Dr. Simi, quien lo tomó y lo miró con mucha curiosidad (porque lo personalizaron para que se pareciera a ella).

El amor entre la banda y su público se sintió durante todo el show

La cosa se puso muy interesante con “Teenager”, ya que el tour manager de Camera Obscura se vistió héroe de en este rolón, pues ayudó a Lee Thomson a tocar el ride de la batería en el coro. Con decirles que se llevó el grito y aplauso del público, e incluso la banda se veía sorprendida y divertida por lo que pasó con su staff. Definitivamente, se merece al menos una chela este rifado.

“Creo que Lee tiene algo por ahí”, mencionó Tracyanne, y para nuestra sorpresa, el baterista se quitó la chamarra que traía puesta para mostrarnos que debajo tenía una playera de la Selección Mexicana. Y sí, pueden hacerse una idea de cómo se puso el ambiente en el Foro Indie Rocks. Una verdadera locura donde la banda terminó de conectar por completo con su público mexa.

Lee Thomson se rifó en la batería y tocando casi todo el concierto con la playera de la Selección Mexicana/Foto: Raúl Fernández

Una de las cosas más lindas del primer concierto de Camera Obscura en la CDMX fue que se sintió como una fiesta donde celebramos la enorme carrera de este grupazo. Y eso se vio en el setlist, el cual prácticamente fue un recorrido casi perfecto por la mayoría de sus discos. Aunque eso sí, por ahí faltaron varias canciones de sus primeros dos álbumes, pero entendemos que es muy complicado armar una lista de canciones considerando los rolones que tienen.

El amor se sintió en el aire del Foro Indie Rocks con el combo de “This Is Love (Feels Alright)” y “Big Love”, que nos pusieron en el mood romántico y meloso para disfrutar como se debe de estos temazos. Y a pesar de que andábamos felices viendo a la banda, fue evidente que al menos al inicio del concierto, ellos no la pasaron tan bien sobre el escenario, ya que tuvieron que lidiar con varios problemas técnicos.

Camera Obscura se aventó un setlist lleno de rolas nuevas y clásicos que queríamos escuchar en vivo

Con decirles que en “The Light Nights”, la guitarra de Kenny McKeeve falló, pero lo solucionaron con buen humor, bromeando con el público en lo que todo regresaba a la normalidad. Con decirles que la intentaron tocar dos veces y hasta la tercera les salió. De cualquier manera, sabemos que esto puede pasar en un concierto y ni modo, le tocó a Camera Obscura en México.

Sin embargo, la nostalgia nos pegó durísimo cuando sonaron “Swans” y “Forests and Sands”, que nos llevaron de regreso al 2009 para recordar la época en que lanzaron su cuarto material discográfico, My Maudlin Career. Aunque después de esto, Tracyanne y Donna Maciocia se lucieron con “We’re Going to Make It in a Man’s World”, donde de plano tomaron el papel protagónico. Tanto así que se sintió durísimo el girl power que transmiten ambas.

Kenny McKeeve tuvo que lidiar con un problema técnico de su guitarra. Sin embargo, lo solucionó como los grandes/Foto: Raúl Fernández

Pero esto solo nos estaba preparando para el mega combo que iba a tocar Camera Obscura. Y es que no lo decimos a la ligera, ya que se siguieron con “The Sweetest Thing”, “French Navy” y “Lloyd, I’m Ready to be Heartbroken”, las cuales coreó el público como si no hubiera un mañana. Y la verdad agradecemos que el Foro Indie Rocks esté tan bien construido, pues se sentía que se iba a caer con los brincos de la gente en esta parte del concierto.

“Ustedes cantan los coros tan fuerte que puedo escucharlos perfectamente en mis oídos”, afirmó la vocalista de la banda, quien no podía creer la manera en que el público coreaba sus rolas. Para cerrar por lo alto la primera parte del show, el grupo se aventó “If Looks Could Kill”. Con sus fans completamente emocionados y entregados, los escoceses salieron un ratito del escenario para recargar energías, pues esto todavía no terminaba.

México es oficialmente el público más ruidoso para el que ha tocado la banda

Luego de que el técnico afinara algunos detalles y alentara a los fans a que corearan el nombre de la banda, Camera Obscura regresó al escenario para seguir tocando. Aunque antes de continuar con el show, Tracyanne Campbell (quien también traía puesta una chamarra muy cool de la Selección Mexicana y nos felicitó por el triunfo del Tri contra Jamaica en la Copa América 2024), dedicó unas palabras tanto a sus seguidores como al equipo que los acompaña en la gira.

“Son oficialmente el público más ruidoso para el que hemos tocado. Escuchen, ha sido maravilloso regresar y tocar para todos ustedes, es una locura. Podemos sentir su amor, es increíble”, dijo la vocalista, para luego agradecer a Andrea Franz –por abrir el concierto–, a su equipo y a todos los que han hecho posible esta serie de presentaciones en la CDMX.

Las líneas de bajo de Gavin Dunbar son clave para el sonido nostálgico de Camera Obscura/Foto: Raúl Fernández

Camera Obscura nos sorprendió con “Books Wtitten For Girls”, una rareza de su segundo álbum de estudio que no venían tocando en sus shows previos. La cosa se salió de control cuando sonaron los primeros segundos de “Honey in the Sun”, sobre todo cuando Tracyanne cantó la parte de la letra que dice “A half full moon in Mexico City I think of you…”, pues la gente se emocionó y gritó durísimo.

Con “Razzle Dazzle Rose” y la energía a tope, acabó la primera noche de la banda escocesa en el Foro Indie Rocks. Sin embargo, antes de irse, la agrupación se quedó en medio del escenario recibiendo el cariño de todos sus fans mexicanos, quienes se aventaron varios minutos de aplausos para agradecer a Tracyanne y compañía por el concierto que se chutaron para nosotros.

El público se entregó por completo a Camera Obscura en su regreso a México/Foto: Raúl Fernández

En resumen, podemos decir que fue una noche melancólica e insuperable la que vivimos con Camera Obscura en la CDMX, donde quedó claro que, a pesar de todo lo que han pasado y tardar 14 años en volver tocar de este lado del mundo, el cariño que existe entre la banda y México solamente creció luego de tanto tiempo. Y eso se podía ver en las caras de todos, pues tanto el grupo como sus fans salieron con una sonrisa de oreja a oreja terminando el concierto.

Setlist del primer concierto de Camera Obscura en el Foro Indie Rocks

“Liberty Print” “Denon” “Let’s Get Out of This Country” “Tears for Affairs” “Teenager” “This Is Love (Feels Alright)” “Big Love” “The Light Nights” “Swans” “Forests and Sands” “We’re Going to Make It in a Man’s World” “The Sweetest Thing” “French Navy” “Lloyd, I’m Ready to Be Heartbroken” “If Looks Could Kill” “Books Written for Girls” “Honey in the Sun” “Razzle Dazzle Rose”

Te puede interesar