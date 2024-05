Lo que necesitas saber: Después de más de diez años de ausencia, por fin tenemos un nuevo disco de Camera Obscura, quienes vendrán en verano a México.

Vaya que extrañábamos a los escoceses de Camera Obscura, y es que desde Desire Lines (2013), no habían lanzado un LP. En 2015 falleció su tecladista Carey Lander, y la banda decidió tomarse un receso indefinido, aunque han dado pocos shows desde ese entonces.

En este largo receso, Lee Thomson, Kenny McKeeve y Gavin Dunbar se reunieron para tocar canciones que eventualmente se convertirían en Look to the East, Look to the West. Con Jari Haapalainen (Laakso, The Plan) en la producción, la banda se apega a los elementos que les dan identidad, en un disco de indie pop ligero y refrescante.

Una equilibrada mezcla de alegría y nostalgia en un pop ligero y descomplicado

Los elementos más característicos de Camera Obscura entre varios sentimientos de certeza e incertidumbre

Este disco es muy disfrutable de principio a fin, y es que Camera Obscura se apega a lo que los hizo una de las bandas favoritas del pop indie a principios de los dos miles. La voz de Tracyanne Campbell es un gran elemento para letras que, una vez más, hablan sobre temas de la adultez con un toque de esperanza como conclusión.

La genial “We’re Going to Make It in a Man’s World” o la divertida “Only a Dream” se sienten refrescantes y están muy bien producidas, hay una presencia importante de influencia del country. De nuevo, las guitarras y el piano se unen como protagonistas de las rolas de esta banda, cuando Tracyanne no canta.

La banda de Glasgow recorre terrenos conocidos con sus letras, en las que especulan sobre las relaciones. “Pop Goes Pop”, es un momento de felicidad, mientras que “Sugar Almond” presenta un lado más tierno y que muestra sin miedo la vulnerabilidad.

La canción que da nombre al disco da cuenta de una banda que procesa su realidad diez años después de su último lanzamiento de larga duración, y es que al abrir con referencias a cómo capturan Pokémon los niños, y los estándares que debe cumplir una mujer en la sociedad, se burlan del paso del tiempo.

El ánimo que da aceptar seguir adelante a pesar de los inconvenientes y pérdidas

El sonido del álbum es ligerísimo, y es de una escucha muy agradable. La banda presenta una combinación de guitarras estilo country, sintetizadores suaves y sutiles, y con esto exploran temas de dolor, amor perdido, feminismo y deseo.

La canción “We’re Going to Make It In a Man’s World” se destaca como un himno de empoderamiento femenino, coescrita con la nueva tecladista y vocalista Donna Maciocia.

La voz de Tracyanne transmite paz, aún cuando habla de arriesgarse en el amor y estar en el ojo del huracán, confiamos en alguien que canta con la tranquilidad que ella siempre ha mostrado.

El sexto disco de Camera Obscura es un logro para la banda, sobreponiéndose ante la pérdida. Sus fans pueden estar felices, tenemos todo lo que esperábamos de la banda, aunque no hay mucha innovación, ni siquiera con la nueva integrante.

Sin duda, es una banda que siempre disfrutaremos escuchar con un pop bien hecho que se apoya en sus guitarras y la voz bonita y sencilla de su vocalista.

Camera Obscura visitará el Foro Indie Rocks! el 22, 23 y 24 de junio, y pueden conseguir boletos por acá.

