Traemos en el radar a Cardinals, una bandota que conquistará 2026 a base de rock directo con elementos del folk y post-punk.

El guitar rock tiene en Cardinals un nuevo representante, que el año lanza su disco debut Masquerade, que tenemos definitivamente en la mira (te dejamos la lista completa por acá). El disco llegará el 13 de febrero de 2026, y para irnos preparando, te contamos todo lo que necesitas saber de Cardinals.

¿A qué suena Cardinals?

Cardinals porta con orgullo su linaje rockero: imaginen una mezcla del rock crudo y directo de Thin Lizzy, las atmósferas de The Velvet Underground y la lírica y elementos folkeros de The Pogues. Suena tan bien cómo se lee.

Las guitarras de Cardinals van de lo acústico, distorsión densa y hasta rozan con los efectos del post-punk y folk dramático, pero el rock directo es el corazón de este proyecto. La honestidad cruda del indie es muy sincera, y la voz de Euan Manning transmite vulnerabilidad, pero también logra potencia.

El uso inusual del acordeón en su paleta sonora les da un giro folk, y aunque se trata de un instrumento tradicional, esta incorporación suena novedosa en el contexto del rock actual.

Canciones esenciales de Cardinals

Los Cardinals tienen hasta ahora puros sencillos y un EP homónimo que es la declaración clásica del sonido esencial del proyecto. Si quieres entrar al mundo de Cardinals, estas pistas son las obligadas previo a su LP debut.

“Amsterdam” es la rola que comienza su discografía, y crece hasta reventar con el rock descontrolado que contrasta con versos calmados. Tal parece que los tienes frente a ti, con un sonido directo que no depende de post producción complicada.

“The Burning of Cork“: su más reciente y potente single, tiene un trasfondo histórico marcado por eventos turbulentos de la ciudad de Cork, y un tono más pesado y visceral. Una anticipación ideal a su debut.

“Masquerade“: tema que da nombre a su esperado álbum debut, donde la banda explora máscaras emocionales y reflexiones internas.

“If I Could Make You Care” es un himno sobre la vulnerabilidad en una relación, que crece apoyada de acordeones y una letra relacionable. Composición llegadora e infalible. Finalmente, “Big Empty Heart” es otro himno melancólico que ya circula desde su EP homónimo.

Colaboraciones y conexiones

Aunque Cardinals todavía no se asocian con colaboraciones formales con nombres gigantes, fueron los abridores de la enorme presentación de Fontaines D.C. en Finsbury Park, junto a actos como Amyl & The Sniffers, Kneecap y Blondshell.

Además, le han abierto a The Pogues en su gira reciente, algo que los conecta directamente con ese mensaje de libertad del punk celta de la legendaria banda ochentera.

Sobre los orígenes de Cardinals

Cardinals nace en Cork, Irlanda, una ciudad con una escena musical que recientemente ha dado bandas como Callas o God Alone en los últimos años. Los Cardinals se formaron de una manera muy orgánica: los dos hermanos (Euan y Finn Manning), un primo (Darragh) y amigos de la escuela (Oskar Gudinovic y Aaron Hurley) decidieron probar suerte con sus influencias musicales y las experiencias personales como letras.

Sus primeros pasos incluyeron un EP homónimo y algunos singles que empezaron a girar en los circuitos indie, destacándose por la energía en vivo y aquella mezcla de tradición irlandesa con el impulso del rock moderno.

La expectativa actual gira sobre su álbum debut Masquerade, grabado con productor Shrink en los legendarios RAK Studios en Londres.

Tres datos curiosos sobre Cardinals