Lo que necesitas saber: Elegimos los 15 discos más anticipados del 2026, y te compartimos algunos detalles.

Estamos despidiendo el 2025 con los recuentos sobre las mejores rolas, los mejores discos y hasta los momentos musicales que marcaron el año, pero también es momento de anticipar lo que pasará en 2026 antes de acabar el año.

Ya traemos algunos artistas en el radar para el año que entra, un wishlist de conciertos, y ahora nos seguimos con los discos que vienen en 2026. Aunque estamos ante decenas de álbumes, elegimos 15 que nos emocionan mucho y te damos razones para contagiarte esa emoción. Aquí nuestra lista de los discos más anticipados del 2026.

15 discos de 2026 que ya queremos escuchar

Gorillaz – ‘The Mountain’

Damon Albarn y Jamie Hewlett regresarán con nuevo disco de Gorillaz el 27 de febrero del 2026. Para este disco, la banda virtual incluye colaboraciones excepcionales: hay artistas vivos y otros que ya fallecieron, pero que dejaron grabaciones. La temática se inspiró en la muerte y en Medio Oriente, pero hay invitados de todos lados del mundo.

&list=RD6JIv1l96zN0&start_radio=1 &list=RD6JIv1l96zN0&start_radio=1

Te dejamos todos los detalles de The Mountain por acá, y esperamos que el lanzamiento de este disco venga acompañado de una visita de Albarn y compañía, que no tocan en la CDMX desde 2018, ya que con el Song Machine solo visitaron Querétaro y Monterrey.

Sleaford Mods – ‘The Demise Of Planet X’

Con lanzamiento programado para el 16 de enero de 2026, Sleaford Mods regresan como ese altavoz incómodo que convierte el hartazgo social en ritmo y rimas densas. Jason Williamson y Andrew Fearn prometen un disco crudo: beats mínimos, sarcasmo corrosivo y un retrato sin concesiones de un mundo caótico.

&list=RDN1aeyshn5Z0&start_radio=1 &list=RDN1aeyshn5Z0&start_radio=1

The Demise Of Planet X seguramente está diseñado para incomodar, y será conciso con ese sentido de urgencia que tiene el dúo. Esperamos ansiosos su synth-punk hablado para tiempos cansados, con la fecha marcada en el calendario.

Megadeth – ‘Megadeth’

Con lanzamiento previsto para el 23 de enero de 2026, Megadeth prepara el último capítulo de su historia. Tras décadas como una banda referente del metal, Mustaine y compañía prometen un cierre en la cima con su disco homónimo.

El álbum de 2026 será el último disco en su carrera, con la meta clara: canciones pensadas para el mosh pit y para recordar por qué Megadeth será recordada como un referente obligado del merol.

Silversun Pickups – ‘Tenterhooks’

Con fecha de lanzamiento el 6 de febrero de 2026, Tenterhooks marca el séptimo álbum de estudio de los Silverson Pickups, un regreso tras Physical Thrills (2022). Producido de nuevo por Butch Vig, el disco parece que traer la idea de ser compacto y bastante intenso.

La banda ya ha compartido adelantos anticipando un sonido crudo pero pulido que mezcla guitarras y bajos directos, y texturas densas con la inconfundible voz de Brian Aubert y las armonías de Nikki Monninger.

Sky Ferreira – ‘Masochism’

Masochism es el disco fantasma del pop alternativo, fue anunciado hace años y ha sido un proyecto esperadísimo de Sky Ferreira. Apenas su segundo disco de estudio, el álbum promete un tono más oscuro, vulnerable y emocionalmente crudo. Aún sin fecha oficial, Masochism se mantiene como símbolo de una artista que no tiene prisas y tampoco se conforma con las expectativas de la industria.

Cardinals – ‘Masquerade’

Masquerade, el álbum debut de Cardinals, llega el 13 de febrero de 2026 con diez canciones que mezclan folk, rock gótico y una sensibilidad indie muy personal. Grabado con el productor Shrink en los RAK Studios de Londres, el disco explora la tensión entre la esperanza y el cinismo.

&list=RD4dIWVkmaiuY&start_radio=1 &list=RD4dIWVkmaiuY&start_radio=1

La anticipación alrededor de Masquerade viene acompañada por sencillos como la canción que da título al álbum y “Big Empty Heart”, que ya han mostrado la capacidad de la banda para combinar esperanza y potencia en su música.

Lana del Rey – ‘Stove’

Stove es el décimo álbum de estudio de Lana del Rey, previsto para finales de enero de 2026 tras varios cambios de título. El proyecto, producido junto a colaboradores como Jack Antonoff y Luke Laird, representa un giro hacia el sonido country y Americana.

La expectativa es que el álbum combine su melancolía característica con influencias rurales y narrativas íntimas, consolidando una nueva etapa artística que sigue conectada con sus raíces emocionales y estilísticas.

Reverend and the Makers – ‘Is This Happiness Feels?’

Is This How Happiness Feels? es el octavo álbum de estudio de Reverend and the Makers, programado para el 24 de abril de 2026. El disco llega tras el éxito de Heatwave In The Cold North y reúne 13 canciones que mezclan grooves retro, soul vibrante y letras afiladas que reflejan la identidad energética y emotiva del grupo de Sheffield.

León Larregui – ‘Manifiesto de un Tremendo Delirio’

El nuevo disco de León Larregui, Manifiesto de un Tremendo Delirio, estará disponible en físico y digital el próximo 26 de marzo del 2026. Es el cuarto álbum de estudio de León, aprovechando el momentazo que trae junto a Zoé. Ya tenemos “Cometas”, el primer avance del disco, que marca el tono emocional del disco.

&list=RDIQQDhd1BWXQ&start_radio=1 &list=RDIQQDhd1BWXQ&start_radio=1

A$AP Rocky – ‘Don’t Be Dumb‘

Con fecha confirmada para el 16 de enero de 2026, Don’t Be Dumb es el cuarto álbum de estudio de A$AP Rocky, un proyecto largamente esperado que reúne a productores de alto calibre como Pharrell Williams, Metro Boomin y Danny Elfman.

&list=RD5URefVYaJrA&start_radio=1 &list=RD5URefVYaJrA&start_radio=1

CA7RIEL & Paco Amoroso – ‘Top Of The Hills’

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso ha confirmado el próximo proyecto Top Of The Hills, que sigue al EP Papota (2025) y a su único LP Baño María. El disco iba a salir el 19 de diciembre, pero el dúo decidió posponerlo. Aunque aún no tiene fecha oficial de lanzamiento, se espera que mantenga la mezcla de ritmos urbanos, jazz y pop que los caracteriza, y a la fecha tenemos un sencillo como adelanto:

&list=RDBuQxQedrVYI&start_radio=1 &list=RDBuQxQedrVYI&start_radio=1

Julieta Venegas – TBA

La cantautora Julieta Venegas se mantiene en el radar con nuevo material de larga duración anunciado para 2026, generando expectativa para lanzar su mezcla inconfundible de pop alternativo, acordeón y sensibilidad lírica. Ya anticipó que ampliará su sonido, en el sencillo “Tiempos Dorados”:

&list=RDcnF4vqc6GTw&start_radio=1 &list=RDcnF4vqc6GTw&start_radio=1

Aunque sin detalles oficiales aún, la noticia de nueva música de Julieta alimenta la anticipación por lo que podría ser una nueva etapa creativa tras sus recientes presentaciones y colaboraciones, la más sorpresiva, en vivo con Bad Bunny.

Bratty – TBA

Bratty lanzará nuevo disco en 2026, y aunque aún no tenemos fecha exacta, nos emociona este lanzamiento de la cantautora mexicana. En su nuevo sencillo, “tu nombre”, Bratty muestra un lado agridulce, con una letra sobre no ver a alguien nunca más, pero sobre música esperanzadora que nos hace flotar.

&list=RDSS8mm-m-IqU&start_radio=1 &list=RDSS8mm-m-IqU&start_radio=1

Daphni – ‘Butterfly’

Tal parece que Dan Snaith de Caribou no se cansa, y para 2026 lanzará disco bajo su alter ego musical, Daphni. Butterfly combinará los beats de pista con exploración auditiva y texturas flotantes. El 6 de febrero de 2026 podremos escuchar el LP, que seguramente será fiel al espíritu libre del alias de Dan Snaith.

Robbie Williams – ‘BRITPOP’

Después de décadas de carrera, Robbie Williams nos sorprendió con el anuncio de BRITPOP, un LP que rinde homenaje a una era emblemática del rock británico mientras lo reinterpreta con su estilo personal.

&list=RDYfAFBOECxw4&start_radio=1 &list=RDYfAFBOECxw4&start_radio=1

El 6 de febrero de 2026 podremos escuchar un disco que mezclará nostalgia con a energía y producción actual, con invitados como Tommy Iommi, y sorpresivamente, los mexicanos Jesse & Joy.