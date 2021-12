Cariño: La banda española que te hará bailar hasta en tus días tristes

Cuando creamos un perfil en una app de ligue lo hacemos con la intención de conocer a alguien. Hay quienes después de hacer un match se topan con el amor de su vida, quienes conocen a sus futuros ex o gente con la que simplemente no pasa nada, y pocas, pero muy pocas veces hay quienes tras conocerse en Tinder deciden formar una banda; tal es el caso de la banda madrileña Cariño, que con su ’tontipop’ seguro va a ponerte a bailar, sin importar si estás triste o feliz.

Pero… empezaremos por contarte el origen de este género. En España, con la llegada de bandas como Los Fresones Rebeldes, La Casa Azul, Cola Jet Set y La Monja Enana, entre otros, a finales de los años 90, surgió un género al que bautizaron como ’tontipop’. La principal característica de estos grupos eran sus rolas con letras simples acompañadas de melodías dulces pero con un toque infantil donde rescataban el pop melódico de la década de los sesenta y la onda alocada ochentera.

La banda que surgió por Tinder

Con la aparición de otras corrientes musicales este rollo fue perdiendo popularidad entre la chaviza pero como todo es cíclico, en 2018 apareció en la escena underground un trío femenino que curiosamente contaba con los elementos de las bandas pioneras, obvio hablamos de Cariño, trío conformado por Alicia Ros (bajo y voz), María Talaverano (teclados y voz) y Paola Rivero (guitarra).

¡No es choro! Resulta que María y Paola se conocieron por medio de la app y después de un par de dates se dieron cuenta que la cosa no iba por ahí, pero como tenían gustos similares siguieron en contacto y se juntaron para empezar a hacer música en conjunto. Al poco tiempo se unió Alicia, quien ya tocaba en otro proyecto (El Buen Hijo) y así nació este experimento al que decidieron llamar Cariño.

‘Pop para la bajona’ y “Bisexual”

Con un EP de dos canciones subido a Bandcamp cuyo título describía su concepto: Pop para la bajona, ¡pum!, empezaron a volverse virales en la escena musical y en redes sociales. Luego fichadas por el sello independiente Elefant Récords lanzaron su primer álbum, Movidas el cual está conformado por ocho temas escritos desde lo más profundo del corazón y en el que narran situaciones cotidianas con un toque irónico en canciones como “Canción de pop de amor”, “Mierda seca”, “Nada es igual” y “Bisexual”.

“Me gustan las chicas, ¿cómo pudo pasar? (…) pero en ese chico, yo no dejo de pensar… ¿cómo decírselo a mi madre?, ¿cómo contarlo en la pelu?, ¿qué pensarán mis amigas?, ¿qué me dirán mis abuelos?”

Sin ser intencionado, Cariño se ha colocado dentro del colectivo LGBT como una banda que le otorga visibilidad a la bisexualidad, sin buscar posicionarse como una agrupación reivindicativa, sino con la única intención de normalizar esta orientación sexual que junto con el colectivo trans suelen ser los menos aceptados.

Dios bendiga al tontipop

No solo la diversidad de sus integrantes es lo que hace interesante la propuesta de Cariño, también los referentes que toman como inspiración basándose en varios referentes; lo mismo pueden escuchar trap, rock, pop o reggaetón, y para muestra la divertida adaptación que hicieron de “Llorando en la limo” de C. Tangana en la que le imprimen su propio sello cambiando las limusinas por vespinos y dejando de lado a Daddy Yankee.

Si algo tiene claro este trío es que para que una canción sea llegadora no necesita ser súper intensa ni cortavenas, sus rolas tienen un toque de buena vibra que en cuanto las escuchas te dan ganas de bailar y eso se ve plasmado en frases como:

Te escribo porque te echaba de menos (…) y ya te estoy arrepintiendo”, “Tengo mil excusas inventadas para vernos, paseemos a mi gato aunque ni siquiera tengo” o “Que si pudiera estar sin ti ya lo estaría, pero todavía no sé por qué, porque eres una mierda seca, pero te veo y la falda se me levanta”.

Aunque lo suyo es meramente el pop, también le han entrado a distintos géneros en colaboraciones entre amigos, como el flamenco acompañando a Solea Morente en dos temas: “Cosas buenas” y “Ducati”; al rock garage con Mujeres en “Al final abrazos” y al soft-pop con Natalia Lacunza en “Modo avión”. Estos últimos singles llegaron tras cambiar de sello discográfico y unirse a las filas de Sonido Muchacho (Sen Senra, Los Punsetes, Carolina Durante).

A un paso de Coachella

Durante tres años no han dejado de pasarles cosas chidas y una de ellas aparecer en el cartel de lo que sería la edición 2020 de Coachella, siendo la cuarta banda española que se presentaría en la historia de uno de los festivales más importantes del mundo y aunque finalmente no pudo ser (porque pandemia), al menos les queda la ilusión de haber aparecido en el mismo anuncio con figuras de la talla de Rage Against The Machine, Travis Scott y Frank Ocean. Esperamos que algún día se logre.

Pusieron a bailar a México

Según datos de plataformas como Spotify, CDMX es la tercera ciudad que más escucha a Cariño y curiosamente parece ser que la tercera es a vencida, pues después de dos intentos fallidos Alicia, María y Paola ofrecieron por fin dos conciertos en un recinto de la capital chilanga con la primera fecha sold out, y en la que nos hicieron bailar a lo loco con sus canciones de pop de amor como “Te brillan”, “Excusas” y “:(“ (carita triste). Sin duda es una propuesta que debes tener en el radar.