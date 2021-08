¡Travis Scott y Rage Against the Machine encabezarán Coachella 2022!

El 2021 está siendo un gran año para la industria musical. Más allá de que varias bandas y artistas siguen compartiendo rolas y anunciando el lanzamiento de discos que nos emocionan, lo que nos tiene contentos es saber que lento pero seguro, están regresando los conciertos y festivales con público en vivo. Sin embargo, a pesar de que la situación mejoró en cuanto a este tema, hay quienes volverán hasta el 2022 como Coachella.

Como recordarán, el festival de Indio, California fue de los primeros que decidieron posponer su edición 2020 cuando las cosas con el coronavirus se salieron de control a nivel mundial. Por supuesto que esperaban volver en 2021 pero la situación para ellos estaba más complicada porque normalmente se llevaba a cabo en abril y hasta ese momento, no toda la población en Estados Unidos estaba completamente vacunada.

Ya tenemos a los headliners de Coachella 2022

Es por eso que Coachella regresará y al parecer toda esta espera valdrá la pena, porque poco a poco tenemos detalles de esta nueva edición. Resulta que el jefe de Goldenvoice –empresa que organiza el festival–, Paul Tollett dio una extraña entrevista para Los Angeles Times donde confirmó que la edición 2022 se realizará los fines de semana del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril en el Empire Polo Club de Indio, aunque también reveló los headliners.

Tollet mencionó que Rage Against The Machine –quienes ya estaban listos para reunirse en este festival en 2020– y Travis Scott encabezarán el cartel de 2022. Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, también mencionó que muy pronto confirmarán al tercer acto principal de esta edición, aunque no dio más detalles sobre cuándo revelarán el lineup completo y mucho menos dio información sobre la venta de boletos.

También ya tienen un acto confirmado para 2023

Por otro lado, Paul Tollet también contó algo muy interesante para Coachella 2023. Para no hacerla de emoción, dijo que Frank Ocean encabezará esa edición y que ya lo tienen confirmado, aunque no pudieron tenerlo para el próximo año porque su agenda no cuadraba con las fechas del festival, ya ni modo. Así que como verán, todo indica que el futuro de este espacio musical tan importante y querido está asegurado, por ahora.

Normalmente, el festival de Indio, California revela su lineup en enero de cada año. Sin embargo, Tollet declaró que decidieron hacer este anuncio tan peculiar para dar a los fans un poco de tranquilidad después de lo que ha pasado desde que el coronavirus se convirtió en pandemia en marzo de 2020. Además, concluyó diciendo que están checando todo lo que está pasando con otros festivales para implementar buenas medidas de prevención y salud.