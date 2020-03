¡Órale! Carla Morrison inspiró a Billie Eilish para componer una de sus rolas

Quizá hace unos años era imposible pensarlo, pero la industria musical de ahora, a nivel mundial, ha logrado romper con algunas barreras entre géneros y nacionalidades de una manera considerable, algo que a su vez ha provocado que de pronto nos topemos con colaboraciones entre artistas como Snoop Dogg y la Banda MS, o en este caso, nos enteremos que artistas como Carla Morrison han logrado ser una fuente de inspiración para artistas como Billie Eilish.

La cantante estadounidense, que se ha convertido en uno de los fenómenos mundiales más recientes en el mundo de la música, compartió a través de sus historias de Instagram varias playlist con las canciones o artistas que inspiraron algunos de los temas que ha compuesto durante su carrera. Y sí, para sorpresa de algunos, Carla Morrison apareció en una de ellas. ¡Qué cool!

Esto ocurrió el pasado 25 de marzo, Billie Eilish les dio a conocer a sus fans las listas de canciones que le sirvieron al momento de crear rolas como “I Love You”, “Listen Before I Go”, “When the Party’s Over”, entre otras y cuya inspiración vienen de artistas como Bon Iver, XXXTentacion, Tyler, The Creator, Frank Sinatra y por supuesto, Carla Morrison.

Fue la canción “Eres tú”, de la cantante nacida en Baja California, la que inspiró la canción “Wish You Were Gay” de Billie Eilish, la cual forma parte de su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Do?, lanzado el año pasado y mismo que ha ayudado a la joven de 18 años a ser reconocida como una de las artistas emergentes más importantes de la actualidad.

La noticia llegó hasta oídos de Carla Morrison, quien a través de su cuenta de Twitter compartió la emoción que le provoca saber que su música ha inspirado a Billie Eilish.

no siento nada, estoy muerta en shock! https://t.co/6suQbuk7vF — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) March 25, 2020

Si bien la noticia ha sorprendido a varios, la admiración de Billie a Carla no es nada nuevo. De hecho, el año pasado cuando la cantante vino a México para presentarse en el Corona Capital, mencionó en una entrevista con El Universal que la canción de Carla Morrison es una de sus favoritas.

Además, en internet hasta existe un cover que Billie le hizo a la rola de Morrison hace tiempo, en donde su voz es similar a la de Carla. Pero eso no es lo más sorprendente de todo, ya que su manera de pronunciar las palabras en español simplemente nos deja con la boca abierta. Acá se los dejamos: