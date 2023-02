10 celebridades que salieron en videos musicales (y casi nadie recuerda)

Los videos musicales son una parte muy característica en la carrera de las bandas/artistas, pues muchos de ellos no sólo nos ayudan a recordar –o hacer más famosas– los sencillos que lanzan, sino además a reconocer las historias o conceptos de los mismos a través de las situaciones que nos muestran.

De hecho, existen videos musicales que se hacen tan famosos al punto que la gente puede reconocerlos sin necesidad de conocer a la banda que está detrás de la rola. Y sí, muchas veces es porque celebridades actúan en esos memorables clips.

Captura de pantalla (YouTube)

Desde celebridades como Kim Kardashian y Megan Fox, pasando por actores como Danny Devito, Robert Downey Jr. y Andrew Garfield, acá les enlistamos a 10 famosos que aparecieron en videos musicales y que muchos ya no recordábamos:

10.- Jake Gyllenhaal en videos de Vampire Weekend

Antes de ser uno de los exes más odiados en la historia de los fandoms de internet (acá les va contexto sobre eso), el actor estadounidense participó como un jugador de tenis en el video de “Giving Up the Gun” de Vampire Weekend, uno de los sencillos del álbum ‘Contra’ que la banda lanzó en 2010.

9.- Robert Downey Jr. protagonizando uno de los videos de Elton John

El actor neoyorquino es mundialmente famoso por su papel de Iron Man en el UMC, y hasta podemos decir que cualquier rol que no sea de ese personaje se nos hace un poco extraño. Sin embargo, en 2001 Robert Downey Jr. apareció como protagonista del video para “I Want Love” de Elton John.

Foto. Captura de pantalla (YouTube)

8.- Maisie Williams en un video de Seafret

Aunque su papel como Arya Stark en ‘Game of Thrones‘ era de una jovencita bastante fuerte e independiente, en 2015 la actriz Maisie Williams dio vida a una chica que se convierte en una superheroína para lidiar con su soledad, para el video de “Oceans” del dúo británico Seafret.

7.- Andrew Garfield al ritmo de Arcade Fire

En 2013 y como parte de la promoción de Reflektor (2013), Andrew Garfield interpretó a una mujer trans que es atacada después de visitar un bar. Algo que reflejaba la letra en la canción de la banda canadiense, donde un niño trata de entender cómo el “ser diferente” le provoca problemas con la sociedad en general.

Foto. Captura de pantalla (YouTube)

6.- Kim Kardashian en uno de los videos de Fall Out Boy

Por allá del 2007 cuando apenas comenzaba su carrera como estrella de reality show (por ‘Keeping Up With The Kardashians’), Kim Kardashian apareció como invitada en el clip para “Thnks fr th Mmrs“, de Fall Out Boy, donde interpretó a la manzana de la discordía entre un mono y Pete Wentz.

5.- Alexander Skarsgård en un video de Lady Gaga

Antes de protagonizar ‘The Northman’ de Robert Eggers (hasta nos platicó más sobre su participación en esta cinta), Alexander Skarsgård fue el hombre que Lady Gaga asesina en el video de “Paparazzi”, que la cantante y actriz lanzó en 2008 como parte de la promoción de su primer disco The Fame.

6.- Megan Fox con Rihanna

En agosto de 2010, Eminem sorprendió a muchos con el lanzamiento de “Love The Way You Lie”, el cual formó parte de su disco Recovery y donde el rapero estadounidense hizo equipo con nada más y nada menos que Rihanna, quien también aparecía en fragmentos del videoclip protagonizado por Megan Fox que nos mostraba una relación tóxica.

5.- Jason Sudeikis interpretando a Marcus Mumford en un video de Mumford & Sons

Antes de interpretar al querido Ted Lasso y sin olvidar su paso por ‘Saturday Night Live’, en 2012 Jason Sudeikis le dio vida a Marcus Mumford, líder de Mumford & Sons, en el video de “Hopeless Wanderer”, uno de los sencillos del disco ‘Babel’ con el que la banda británica se llevó un Grammy a ‘Mejor álbum del año’.

Foto. Captura de pantalla (YouTube)

4.- Danny DeVito como director de un video de One Direction

One Direction fue todo un fenómeno musical y por ende no nos sorprende que varias personas quisieran involucrarse en los proyectos que el quinteto británico realizó durante los años en los que estuvieron activos. Sin embargo, pocos fueron los afortunados y en la lista figura Danny DeVito, que dio vida a un director musical en el clip de “Steal My Girl”.

Foto. Captura de pantalla (YouTube)

3.- Katy Perry con su ex

Katy Perry ha salido en infinidad de sus videos musicales, peeero la cantante también lo hizo en videos de otros artistas. Tal fue el caso de “Cupid’s Chokehold”, la canción que Gym Class Heroes lanzó en 2006 y donde Katy salió como novia del vocalista Travie McCoy, con quien Perry salía en la vida real en ese entonces.

2.- Rupert Grint como el doble de Ed Sheeran

Rupert Grint es uno de los pelirrojos más conocidos en el mundo del entretenimiento (esto en gran parte a su papel de Ron Weasley en la saga de Harry Potter). Y es probablemente por eso que otro de los pelirrojos más famosos en la industria musical lo escogió para interpretarlo en el video para su canción “Lego House” (2011).

1.- Melissa Joan Hart en uno de los videos de Britney Spears

Muchos la conocimos por su papel de Sabrina en ‘Sabrina, la bruja adolescente’. Sin embargo, en el año de 1999 la actriz también tuvo una aparición en el video de “(You Drive Me) Crazy” de la princesa del pop, Britney Spears, donde apariciones en el video de Britney Spears (You Drive Me) Crazy como una de las meseras de la historia.