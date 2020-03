Hace casi 35 años, Bob Geldof planeó el mundialmente conocido Live Aid, un evento que marcó la historia de la música por ser el primer concierto benéfico a gran escala que presentó actos que ahora forman parte de la cultura popular como el épico set de Queen esa tarde en el Wembley Stadium de Londres. Ahora y en vista de la situación sobre el coronavirus en todo el planeta, al gran Elton John se le ocurrió armar un show con causa a través de streaming.

Para este concierto, Sir Elton reunió a un montón de nombres grandes de la música actual para actuar en vivo desde sus casas y así recaudar dinero a los esfuerzos en todo el mundo para combatir el COVID-19. El show duró una hora y en él desfilaron artistas como Billie Eilish, Dave Grohl, Billie Joe Armstrong de Green Day, Mariah Carey, Sam Smith, Lizzo y muchos más. Hubo de todo y para todos.

Para todos los que estaban esperando que este concierto empezara con unos buenos guitarrazos y rolas poderosas, Dave Grohl tocó una de las rolas más famosas de los Foo Fighters y que parece ideal en este momento para describir a todas las personas que están trabajando para erradicar la pandemia, “My Hero”.

Antes de arrancarse con los primeros acordes, Grohl dio un mensaje de unión en medio de la situación tan complicada que estamos viviendo: “Espero que estén bien. Si amas a alguien, díselo, si estás agradecido por alguien, díselo. Me gustaría dedicar esta canción a toda la gente que está en primera línea y que hace todo lo posible para que pasemos por todo esto“.

Por su parte, el líder y vocalista de Green Day también se unió para tocar uno de los clásicos del American Idiot, “Boulevard of Broken Dreams”. Billie Joe Armstrong comenzó diciendo que sabía que estos momentos eran muy estresantes con tantas noticias que leemos sobre el coronavirus, pero que era un honor cantar para todos aquellos que lo estaban viendo en medio del aislamiento social.

En este concierto –como decíamos al principio– hubo de todo, y para representar al pop actual tuvimos a la señorita Billie Eilish, la sensación del momento. Muy a su manera y acompañada de su hermano y productor, Finneas, se echó una versión acústica bastante especial del hitazo del 2019, “bad guy”.

Y aunque ustedes no lo crean, uno de los shows que más emocionó al público en este enorme concierto virtual fue la aparición de los Backstreet Boys –sí, no es broma–. Con cada uno de los integrantes desde sus hogares y dándole su propio toque se aventaron al famosísima “I Want It That Way”, que estamos seguros hizo cantar a un montón de chavorruqueros alrededor del planeta.

Pero sin duda el momento más emotivo fue cuando la enfermera Melissa Steiner dio su testimonio sobre cómo es que está viviendo a diario, combatiendo al coronavirus desde su trinchera. Y a manera de homenaje para todos los profesionales de la salud que están arriesgando sus vidas para salvar a muchísimas personas, decidieron poner el video del doctor Elvis Francois, quien hace algunos días se volvió viral por interpretar de manera magistral un cover de “Imagine”, la icónica rola de John Lennon.

Tras ver desfilar a artistas como Sam Smith, Alicia Keys, Camila Cabello, Demi Lovato, Alicia Keys y H.E.R., así como escuchar mensajes de Lady Gaga y Ellen DeGeneres, llegó el momento de terminar con la mente detrás de este concierto, Sir Elton John.

Después de ver al legendario músico cantar algunas rolas de Lizzo, como “Juice” o “Cuz I Love You”, decidió dedicarle unas sentidas palabras a todo el mundo y cerrar con “Don’t Let The Sun Go Down on Me”: “Manténganse a salvo, abrace a sus seres queridos y cuando todo esto termine, estaré ahí fuera tocando para todos ustedes de nuevo”.

Si ya no saben qué ver en estos momentos y quieren checar cómo se puso este show, pueden aventarse completito el concierto benéfico que Elton John armó con todos estos grandes artistas a continuación: