Chvrches vuelve con un mensaje importante en su nueva rola “He Said She Said”

A estas alturas de la pandemia, todos los que nos la vivíamos en conciertos y festivales los extrañamos más que nunca y no sabemos qué hacer –como diría el Buki–. Sin embargo, por más extraño que parezca es la época donde más música hemos escuchado, pues las bandas y artistas están aprovechando este tiempo para componer rolas. Pero bajita la mano, hay quienes decidieron volver en este momento luego de años de silencio, como Chvrches.

Fue en el ahora lejano 2018 cuando Lauren Mayberry, Martin Doherty e Iain Cook lanzaron su más reciente álbum de estudio, Love is Dead. Desde entonces, lo último que este trío escocés estreno fue la canción que escribieron para el soundtrack de Death Stranding, el videojuego del gran Hideo Kojima –y que hasta cuenta con una participación de Guillermo del Toro–. Después vino la pandemia y cada uno de los integrantes se encerró en casa.

Chvrches vuelve con “He Said She Said”

Pero ahora sabemos que no se la pasaron echados viendo series o conciertos en línea. Al contrario, todo este tiempo, Chvrches estuvo trabajando en música nueva a distancia –pues Lauren se encuentra en Los Ángeles mientras que el resto de sus compañeros estaban en Escocia–. El resultado de todos estos meses de composición por fin lo vemos reflejado en una rola que acaban de estrenar, la cual lleva por nombre “He Said She Said”.

De acuerdo con Pitchfork, a través de un comunicado, el grupo mencionó que se grabó casi en su totalidad de forma remota a ambos lados del Atlántico, con los miembros de la banda trabajando a través de Zoom y con apps de intercambio de audio para colaborar mutuamente. Sin embargo, esta canción tiene un mensaje muy importante, porque refleja la situación que su vocalista ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida.

Lauren Mayberry se desahoga con esta canción

Es importante recordar que en abril de 2019, el grupo –sobre todo Lauren Mayberry– recibió amenazas de muerte y violación en redes sociales por parte de los fans de Chris Browm y Tyga, luego de pronunciarse en contra de que Marshmello trabajara con ellos. Según la misma fuente, la cantante declaró que la letra de “He Said She Said” retrata lo que algunos hombres le han dicho durante sus 33 años, y la única forma que encontró para sacar toda su frustración era a través de la música.

“Siento que he pasado gran parte de mi vida (personal y profesionalmente) realizando el incómodo acto de equilibrio que se espera de las mujeres y que resulta más confuso y agotador cuanto más vieja me hago. Es mi forma de reconocer las cosas que he aceptado y que sé que no debería haber aceptado. Cosas que fingí que no me perjudicaban. Todos los versos son versiones irónicas o parafraseadas de cosas que realmente me han dicho los hombres en mi vida. Ser mujer es jodidamente agotador y me pareció mejor gritarlo en una canción pop que gritarlo en el vacío. Después del último año, creo que todos podemos identificarnos con la sensación de estar perdiendo la cabeza”.

Por ahora no sabemos si lanzarán un nuevo disco, pero nos pone contentos saber que Chvrches está de regreso. Sin más qué decir por ahora, corran por sus audífonos y trépenle al volumen para escuchar “He Said She Said”, la nueva rola del grupo: