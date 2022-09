Hoy se cumplen 26 años de la muerte de Tupac Shakur, quien es considerado como uno de los mejores raperos que han pisado este planeta, vendiendo más de 75 millones de discos en todo el mundo, y del cual hasta se lanzó una película sobre su vida hace unos años.

Nacido en East Harlem en la ciudad de Nueva York en 1972, Shakur nació bajo el nombre de Lesane Parish Crooks, aunque un año después sus padres se lo cambiaron a Tupac, por el último emperador Inca, debido a que ambos de sus padres así como diversos familiares, eran miembros del partido de las Panteras Negras, cuyos ideales se vieron reflejados en sus canciones que abordaban temas como la violencia y el racismo.

Además de la música, Tupac también fue actor y participó en varias películas de Hollywood, aunque su carrera siempre estuvo marcada por problemas con otros raperos, productores y miembros del staff de disqueras, como The Notorious B.I.G. y la compañía Bad Boy Records, mismos que lo condujeron a su muerte el 7 de septiembre de 1996, al salir de la pelea de box entre Bruce Seldon vs. Mike Tyson en Las Vegas, al tener un altercado contra un miembro de los Cribs, una pandilla de Los Angeles, que terminó con Shakur herido con cuatro impactos de bala, y muerto seis días después.

Sin embargo, a 26 años de su muerte aún lo seguimos recordando, hasta en Coachella lo revivieron en forma de holograma, pero para entender la magnitud del gran talento de 2Pac, les presentamos 5 de sus canciones por las que siempre lo recordaremos como uno de los mejores raperos que han pisado este mundo, y como seguramente nos faltan muchas más, también nos pueden decir cuáles son sus favoritas.

“California Love”

Esta canción fue la que ayudó a confirmar a Tupac como una estrella del hip hop. Al momento de su lanzamiento era 1996, y Dr.Dre ya era reconocido como uno de los mejores productores del género, así que cuando se unió con el rapero más polémico del momento, el resultado no decepcionó. Una canción brutal, todo un himno a California que aún en nuestros día sigue demostrando la calidad de ambos músicos.

“Dear Mama”

Esta canción es un homenaje a su madre Afeni Shakur, una activista de la que heredó su lado combativo y rebelde, y quien pasó 8 meses de su embarazo de Tupac en la cárcel, acusada de conspirar junto con otros miembros de la Panteras Negras, para poner bombas en Nueva York. La canción, nos presenta la historia de su madre, y cómo ella lo convirtió en el hombre que era Tupac.

“Hit ‘Em Up”

No era un secreto que Tupac tenía una tensa rivalidad com varios rapero de la Costa Este de los Estados Unidos, lo que incluso llegó a causar una tremenda rivalidad con los de la costa Oeste, de donde pertenecía el rapero neoyorquino. Esta canción se le considera el llamado de Tupac a eliminar a otros raperos como The Notorious B.I.G. Sean Combus y hasta la disquera Bad Boy, una muestra de todo el odio y rivalidad que tenía hacia ellos, reflejada en una gran canción.

“Hail Mary”

Esta canción fa lanzada de forma póstuma bajo su nuevo alias Makaveli, y forma parte de su último disco de estudio The Don Killuminati: The 7 Day Theory. La canción refleja toda la violencia y negatividad que rodean a Makaveli, quien utiliza referencias biblícas en la letras y en el mismo nombre de la canción (Ave María). Lo más curioso, es que Tupac la grabó apenas un par de semanas antes de su muerte, lo que podría ser considerado como su primer acercamiento con la muerte.

“Keep Ya Head Up”

Probablemente la canción más famosa en la discografía de Tupac, que incluye un sample de a “Ooh Child” cantada por The Five Stairsteps, además de la voz del cantante de R&B Dave Hollister, dedicada a todas las mujeres de raza negra y en especial a Natasha Marlins, una mujer de 15 años que fue asesinada a tiros, y una canción en donde muestra su lado más amable con las mujeres, aunque irónicamente un par de años después fue acusado de violación.