‘Coachella: 20 years in the desert’: Habrá documental con archivos históricos del festival

Coachella Valley Music and Arts Festival es uno de los festivales musicales más grandes e importantes del mundo. Su historia se remonta 21 años atrás y se cuelga 20 exitosas ediciones (en el año 2000 se canceló). Justamente para celebrar su veinteavo aniversario, Youtube Originals anunció su asociación con Coachella para lanzar el documental Coachella: 20 Years in the Desert.

Coachella: 20 Years in the Desert se estrenará el 31 de marzo. El anuncio llega poco después de la revelación del cartel 2020 del festival, con YouTube como el socio de la transmisión en vivo. Esto significa que si no hay morralla suficiente que te pueda llevar a California, puedes seguir a detalle todo lo que pase arriba de los escenarios desde esa plataforma. Ya sea en tu televisión, teléfono o donde más se te antoje.

El documental que van a presentar, va a tener material exclusivo de las últimas dos décadas. Coachella: 20 Years in the Desert abre los archivos del festival por primera vez. Imaginen la cantidad de historia que tienen 20 ediciones: presentaciones históricas como la de Daft Punk, Rage Against The Machine, Billie Eilish, Kanye West, LCD Soundsystem, Pixies, Swedish House Mafia, Björk, The White Stripes, Madonna, Radiohead y muchas, muchas más. Así como entrevistas exclusivas y todo el sabor que hace de Coachella el festival al que a la fecha siempre has querido ir.

Coachella: 20 Years in the Desert llega para unirse a un portafolio musical bastante interesante, al que le ha estado entrado YouTube Originals desde hace ya un rato. Algunos de los documentales, series y transmisiones que tienen en sus filas incluyen Coldplay: Everyday Life – Live in Jordan, The Gift: The Journey of Johnny Cash y How to Be: Mark Ronson, por mencionar algunos.

Coachella: 20 Years in the Desert podrá verse de forma gratuita con los ya clásicos anuncios (un precio razonable). Pero si lo tuyo es ver las cosas sin interrupciones, el servicio de suscripción YouTube Premium, continuará ofreciendo acceso libre de anuncios para todos los originales de la plataforma, con todos los episodios disponibles durante el día de lanzamiento. Puedes probar la plataforma de manera gratuita un mes y si te late tendrás que desembolsar $119 varos al mes. Aquí les dejamos el Teaser oficial de Coachella: 20 Years in the Desert: