Aquí vamos de nuevo: Coachella cancela sus fechas de abril por la pandemia

Prácticamente llevamos un año entero sin conciertos, festivales y eventos. Al igual que muchos de ustedes, también nos urge volver a escuchar música en vivo o volver a sentir esa increíble vibra. Pero desafortunadamente, las cosas no parece que vayan a mejorar ni siquiera en este 2021. Para prueba de ello, está la reciente cancelación del festival Coachella.

No sabemos si los organizadores se sentían muy optimistas por la realización para este año que va entrando, pero lo cierto es que se acaba de confirmar que no se podrá llevar a cabo aún cuando lo tenían previsto para el mes de abril. Y con ello, será el segundo año consecutivo que no habrá edición.

Coachella, otro grande que cae por la pandemia

Vaya escenario en el que nos encontramos ahora. Por ahí de marzo de 2020, comenzó el confinamiento y ya se veía venir que algunos shows en vivo se cancelarían. Y hay que decirlo: en un principio, hasta creímos que sería cuestiones de algunos meses para que todo se reanudara… pero la incertidumbre en la industria de los conciertos se ha prolongado más allá de lo que pensamos.

Tan solo hace unos días, el mítico festival de Glastonbury anunció que por segundo año consecutivo sería cancelado debido a la pandemia. Pues bien, ese mismo camino lo está tomando Coachella en algo que no es un buen presagio para los festivales ni conciertos que se estén planeando a futuro.

El Dr. Cameron Kaiser, Oficial de Salud Pública del condado de Riverside, informó este viernes la emisión de una orden para cancelar el evento que estaba fechado para los fines de semana del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril. Por ahora, no se han confirmado nuevas fechas.

¿Regresará el festival?

Junto a Coachella, también se canceló el festival de música country Stagecoach que también estaba pactado para el mes abril. De acuerdo con Variety, la medida correspondería sobre todo al reciente repunte de contagios que han tenido lugar en el sur de California.

Algunos rumores indican que el evento se podría mover hasta el mes de octubre para ver si la situación cambia un poco, aunque el rebrote no parece cesar. Además, ni en el sitio web del festival ni en redes sociales se ha mencionado si hay alguna fecha tentativa para re-agendarlo.

Cabe destacar que en los recientes días, diversas organizaciones de la industria de los eventos mandaron una carta al presidente Joe Biden donde le extienden su apoyo con personal e inmuebles para llevar a cabo el plan nacional de vacunación. El proyecto del mandatario pretende vacunar a más de 100 millones de ciudadanos durante sus primeros 100 días de administración. A continuación puedes leer más del tema.