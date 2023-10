Los Arctic Monkeys tocaron "Mardy Bum" por primera vez en México y los memes no perdonaron

Lo que necesitas saber: "Mardy Bum", una de las rolas más conocidas de los Arctic Monkeys, finalmente sonó en vivo en México.

La noche del sábado 7 de octubre fue una noche que miles de fans de Arctic Monkeys en nuestro país no olvidarán nunca, pues luego de muchas súplicas y de manifestar bien fuerte, Alex Turner y compañía finalmente tocaron “Mardy Bum” en México.

Aunque “Mardy Bum” es uno de los clásicos más conocidos de los Arctic Monkeys (quienes incluyeron dicha rola en su disco debut ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’), la canción se ha convertido en una rareza dentro de sus shows en vivo.

Alex Turner y compañía se rifaron como los grandes en la CDMX/Foto: Stephania Carmona

Los Arctic Monkeys dieron su segundo concierto en México con la gira de ‘The Car’

Nomás’ para que se den una idea, de todas las veces anteriores que los Arctic Monkeys habían venido a México (su show en la explanada del Estadio Azteca, dos en Corona Capital y uno en el Foro Sol) en ninguna interpretaron “Mardy Bum” en vivo.

De hecho la banda no suele incluirla en sus setlist y después de siete discos publicados, las posibilidades de escuchar la rola en vivo disminuían cada vez más. Algo que llevó a los fans a esperar un milagro para que Alex Turner y compañía decidieran tocarla.

Y decidieron tocar “Mardy Bum” por primera vez en nuestro país

No sabemos si después del temblor que vivieron los Arctic Monkeys la noche del 6 de octubre, quizá quisieron reconsiderar su postura. Pero lo cierto es que en el segundo concierto de su gira de ‘The Car’ en México, la banda británica finalmente interpretó “Mardy Bum”.

Fue después de echarse “Flourescent Adolescent”, del disco ‘Favorite Worst Nightmare’, cuando Alex Turner comenzó a tocar los primeros acordes de “Mardy Bum”. Y sí, como era de esperarse, el público en el Foro Sol simplemente enloqueció.

Acá los videos de “Mardy Bum” sonando por primera vez en México

En redes sociales muchos fans compartieron videos de “Mardy Bum” sonando en México por primera vez, y acá se los dejamos en caso de que no hayan visto a los llamados ‘Monos Árticos’ en esta visita a nuestro país (o por si fueron la primera fecha y ahora se arrepienten):

De todas las canciones que Arctic Monkeys pudieron tocar el día de hoy jamás me imagine que Mardy Bum podría ser opción. pic.twitter.com/dFXODr1gSo — Λ R T H U R C. (@art_touur) October 8, 2023

Por fin sonó Mardy Bum en suelo mexicano. Que grandes son @ArcticMonkeys !!! pic.twitter.com/EzW7izdJUz — Julián (@GERJUL_7) October 8, 2023

Obviamente los memes no perdonaron a los Arctic Monkeys por tocar “Mardy Bum” en México

Como seguramente se imaginan, muchos fans se atacaron por dos cosas: una, que varios no pudieron ver a los Arctic Monkeys en México y dos, que quienes fueron a la primera fecha de la banda en el Foro Sol no se imaginaba que al día siguiente se perderían una de las rolas más esperadas.

Evidentemente muchos aplicaron la de “rio para no llorar” al postear memes (que podrán ver a continuación) sobre su sentir por no escuchar “Mardy Bum” en vivo por primera vez. ¡Ya será para la próxima!

Te puede interesar