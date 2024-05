Lo que necesitas saber: La banda mexicana sigue ganando terreno como uno de los proyectos más interesantes de la escena nacional y ahora, lo comprobarán con un concierto en el Lunario.

No solo tienen uno de los nombres más extrañamente geniales que se hayan escuchado; también son uno de los proyectos mexicanos que debes tener en el radar desde ya. Pues bien, ahora Juanpalitoschinos se preparan para un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional en este mero 2024.

El dúo capitalino la viene rompiendo desde hace un rato ya con varios sencillos que han dejado un tremendo sabor de boca rumbo a lo que será su próximo álbum. Y luego de diversas presentaciones, parecen listos para dar un buen show en uno de los recintos más íntimos de la CDMX.

Juanpalitoschinos llegará al Lunario del Auditorio Nacional en septiembre de este 2024. Foto: vía Facebook del artista.

Esta es la fecha del concierto

Vayan anotándole en su agenda: el concierto de Juanpalitoschinos se armará en el próximo 7 de septiembre. Y como dijimos, será una noche especial pues la banda viene de concretar una buena cantidad de presentaciones que los confirman como una de las bandas más interesantes del panorama mexa.

Solo para que se den una idea, en febrero dieron show en el Foro Indie Rocks y casi de inmediato, se lanzaron al South By Southwest (SXSW) para demostrar por qué su estilo retro impulsado por el city pop japonés y el indie pop ha llamado tanto la atención no solo de la escena nacional, sino de Latinoamérica.

Antes de su headline show, también los podremos ver junto a The Marías en la segunda fecha que la banda liderada por María Zardoya dará en el Foro Puebla también en la CDMX (acá la info de ese show).

Cartel oficial del concierto de Juanpalitoschinos en el Lunario del Auditorio. Foto: OCESA.

Los boletos para el concierto de Juanpalitoschinos en el Lunario del Auditorio

¿Se van a lanzar? Si es así, entonces acá les dejamos el dato de los boletos para el concierto de Juanpalitoschinos en el Lunario del Auditorio. La preventa Citibanamex arrancará el viernes 3 de mayo y a partir del día siguiente, se abre la venta general tanto en taquillas como en el sitio web de Ticketmaster.

Por acá les actualizaremos los precios en cuanto se den a conocer oficialmente, así que vayan preparando un cacho del ahorrito para que no se lo pierdan.

Juanpalitoschinos: un proyecto que crece y se establece en la escena mexicana

Friné Alejo y Joan Page se conocieron en el 2020 por internet luego de un año, decidieron que establecerían su proyecto musical de manera definitiva bajo el nombre de Juanpalitoschinos. Pero no solo la música conectaba sus caminos, sino también otras expresiones artísticas como el cine japonés y el anime.

Ellos mismos nos contaron en entrevista a través de Sopitas FM por Radio Chilango, series como Cowboy Bebop y películas como In the Mood For Love de Wong Kar-wai han inspirado parte de su propuesta tanto visual como musical.

Y es en esta última vertiente donde, como dijimos, se puede sentir la vibra retro del sonido city pop japonés, un estilo que si bien no ha desaparecido, en México realmente no había tenido una repercusión masiva.

A lo largo del último año, el dúo ha estado lanzado canciones como “Cuando me amabas”, “¿Por qué no contestas?”, “Me hago mal” y “Una vez más”, solo por mencionar algunos. Y sí, para este 2024 se espera con ansias el lanzamiento de su disco debut.

Bueno, pues ya tienen el dato de los boletos para el concierto de Juanpalitoschinos en el Lunario del Auditorio. Ahora, a esperar a que llegue la fecha del 7 de septiembre. ¿Emocionados o qué onda?

Te puede interesar