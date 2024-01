Lo que necesitas saber: La banda estadounidense viene a la capital mexa tras un largo rato de su última visita por acá. Aquí va la info.

Llegó ese momento en el que la agenda de presentaciones musicales crece rumbo a la mitad del año y sí: también tendremos concierto de Saint Motel en la CDMX.

El grupo liderado por A.J. Jackson traerá el The Awards Show Tour a la capital mexa, lo cual será bastante especial pues aunque habían venido a México en los últimos años, habían tocado solo en festivales como el Live Out en el 2022, esto en Monterrey.

El venue y fecha del concierto de Saint Motel en la CDMX

Pero bueno, ya se está armando el regreso de la banda para que los fans de la Ciudad de México anden con la emoción a tope. La fecha designada para el show es el 1 de junio próximo, ahí para que lo vayan anotando en su calendario.

El concierto de Saint Motel en la CDMX será muy especial pues se agrega a los eventos que se llevarán a cabo en este 2024 en el Foro Puebla, que muchos recordaban anteriormente como SALA Puebla.

Recordemos que este venue cerró temporalmente hace algunos años… y bueno, de a poco vuelve a convertirse en una de las opciones para conciertos en la ciudad pues este año también tendrán shows de Buzzcocks y Lewis Ofman en su cartelera, solo por mencionar algunos.

Cartel del concierto de Saint Motel en CDMX. Foto: OCESA.

Preventa y precios del concierto

Por el momento, todavía no se revelan los precios para el show Saint Motel, pero no se alarmen que ya no falta mucho para conocerlos. Parece que no habrá preventa para este evento, mientras que la venta general comenzará el 2 de febrero que viene. Acá les actualizaremos el dato con precios…

Lo último que ha hecho Saint Motel

La noticia del concierto de Saint Motel en la CDMX llega luego de que, como decíamos al principio, la banda vino en 2022 al Live Out en Monterrey. La banda vino a México en aquel momento con su disco The Original Motion Picture Soundtrack bajo el brazo.

Y en ese sentido, todavía no hay confirmación sobre si hay un nuevo álbum en camino… Pero los fans segurito que traen la esperanza a tope, sobre todo porque el grupo estuvo lanzando varios sencillos en los meses recientes como “Fine Wine”, “Everyone’s A Guru Now” y “Slowly Spilling Out”.

¿Será que antes del show en la Ciudad de México anuncien nuevo disco? Estaremos atentos a ese detalle. Así que se vale emocionarse por escuchar música inédita de parte de ellos en esta próxima visita.

