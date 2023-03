Kevin Parker y sus muletas: Así estuvo el concierto de Tame Impala en la CDMX

En su segunda visita al Palacio de los Deportes después de presentarse en 2016, Tame Impala regresó a la CDMX para dar un concierto con su cuarto álbum The Slow Rush. Todo considerando que Kevin Parker se fracturó la cadera y no se echó para atrás.

Con Cuco como acto abridor, Tame Impala recompensó a sus fans después de tener que cancelar un concierto como headliners en el Foro Sol, junto a MGMT y Clairo. Y si bien los vimos en el Corona Capital ese mismo año, Parker sabía que tenía una deuda pendiente.

Kevin Parker dio un show con ayuda de dos muletas y a pesar de su fractura de cadera. Foto: Stephania Carmona

En un día complicado en la CDMX, por ser viernes y por tener en el Foro Sol la presentación de Grupo Firme, podemos decir que superar los obstáculos viales y de la vida en general valieron la pena con tal de ver el concierto de Tame Impala.

La experiencia de The Slow Rush en el concierto de Tame Impala

Desde el video de introducción al concierto de Tame Impala vemos cómo es que Parker y compañía tienen bastante humor para referirse a su música desde un lado “médico”: con recomendaciones y hasta posibles efectos de tomar “Rushium”.

Tame Impala abrió el concierto con un trancazo de su nuevo álbum, “One More Year”. En un Palacio de los Deportes completamente agotado, el líder de Tame Impala salió al escenario con muletas en cada brazo y una sonrisa inmensa (en serio).

Kevin Parker salió al escenario para dar dos horas de show. Foto: Stephania Carmona

El concierto de Tame Impala, con esta experiencia del Slow Rush, consistió en revisitar la discografía de Tame Impala en un orden bastante pensado, ya que comenzaron con rolas nuevas y van en retroceso.

De lo que menos toca la banda son canciones del Innerspeaker (2010) y del Lonerism (2012). Y es que se nota que a Parker le gusta más lo hecho en el Currents (2015), así como en su disco más reciente que los trajo de regreso a México.

El concierto de Tame Impala estuvo repleto de éxitos más recientes. Foto: Stephania Carmona

Los visuales y las luces no faltaron en el concierto de Tame Impala

Ya habiéndose instalado frente al micrófono, Parker se deshizo de las muletas y las dejó a un lado para concentrarse exclusivamente en cantar, ya que evidentemente su condición le prohibió caminar por el escenario durante el concierto de Tame Impala

Los visuales de la banda están basados en colores y figuras geométricas hipnotizantes, y eso va muy bien sobre todo con las canciones electrónicas y bailables del Slow Rush como “Breathe Deeper” o “Is It True”, que provocaron mucho baile con la iluminación, beats, cortinas de luces y visuales fascinantes.

Los visuales no pudieron faltar en el concierto de Tame Impala. Foto: Stephania Carmona

Kevin Parker se impuso y cumplió con el primer concierto de Tame Impala en la CDMX (de este 2023)

La neta pensamos que pasaría otro año sin concierto en solitario de Tame Impala

después del anuncio de la fractura de Parker. Pero como los grandes Dave Grohl y Axl Rose, el australiano se subió para dar un concierto de 19 rolas sin que acortara el show por su lesión.

Con leves gestos, alzando las manos (o muletas) y moviendo la cabeza, Kevin Parker no necesita más para ganarse a una audiencia mexicana que simplemente lo adora. Sobre todo después de ver que una lesión grave no detuvo el concierto de Tame Impala.

La banda complementada por Dominic Simper, Cam Avery, Jay Watson, Julien Barbagallo y Rafael Lazzaro-Colon también se rifó en el concierto con muchísima precisión y fieles al sonido de estudio; todo lo que implica tocar géneros tan variados con Tame Impala.

Kevin Parker estuvo acompañado del resto de su banda en Tame Impala. Foto: Stephania Carmona

Un gran detalle con el contexto de este show fue que le dieron un peluche de un famoso Dr Simi a Kevin Parker, quien agradeció aunque no sabía que era y dijo: “¿Es como un doctor? Gracias chicos.” Nada más adecuado para alguien en recuperación“.

Kevin Parker bromeó sobre su condición durante el show de Tame Impala

En su primer concierto de 2023, Tame Impala sacó toda la energía guardada por más de cuatro meses. La coordinación impecable nos voló la cabeza en rolas complejas como “Let It Happen” o “Runway, Houses, City, Clouds”, en las que no les falló ni tantito el conteo de tiempos.

“Este es el día que estaba esperando, algo diferente para mí, obviamente. Mi cuerpo está ligeramente roto, pero mi espíritu está al cien por ciento”, dijo Kevin Parker emocionado ante un ensordecedor público que gritó su nombre toda la noche.

Kevin Parker se ganó el respeto de sus fans mexicanos. Foto: Stephania Carmona

“Volvámonos locos al estilo de la Ciudad de México”, dijo Kevin antes del primer guitarrazo de la icónica “Elephant”. Canción que obviamente provocó que el piso del Palacio de los Deportes temblara durante el concierto de Tame Impala. ¡De piel chinita!

Tame Impala dio un concierto que complació a todos en CDMX

Si algo no nos dejó de sorprender fue lo mucho que reaccionó la gente con las distintas facetas de Tame Impala. En un mismo concierto, “Elephant”, “New Person, Same Old Mistakes”, “The Less I Know the Better” o “Feels Like We Only Go Backwards” emocionan a la gente en la misma magnitud pero de distintas formas.

El baile intenso en las más electrónicas con algo de pop y funk, el rockeo intenso con varios himnos que ha creado la banda y el asombro ante la imaginación materializada de Kevin en exploraciones sonoras, fueron celebradas por un Palacio de los Deportes lleno.

El músico australiano salió a dar uno de los shows más emotivos y especiales para los fans de Tame Impala. Foto: Stephania Carmona

Reconociendo que no lo veríamos bailar como siempre, pero pidiendo la ayuda de la gente, Kevin Parker nos sacó varias risas y claro que escuchamos gritos desaforados de “¡TE AMO KEVIN!” cada que se dirigía a sus fans.

Sin duda, este concierto de Tame Impala es de los más emocionantes y emotivos en lo que va del año y aunque faltan muchos meses del dos mil veintitrés, Kevin Parker se ganó nuestro corazón por preferir salir en muletas antes que decepcionarnos. ¡Héroe!