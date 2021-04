Recordemos cuando los hijos de Ernesto Zedillo provocaron que U2 no quisiera volver a México

Hace unos días U2 puso a disposición de los fans –a través de su canal de YouTube– una serie de conciertos inéditos y remasterizados grabados en varias partes del mundo. Uno de ellos fue el show que Bono y compañía dieron en los años 90 durante su segunda visita a México, con motivo de su PopMart Tour.

Aunque muchos pensaríamos que la segunda visita de U2 a México fue algo excepcional al grado de posicionar ese show como uno de los favoritos de la agrupación irlandesa, pocas personas no recuerdan (o no saben) que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen la pasaron muy mal gracias a los hijos del expresidente Ernesto Zedillo. ¡¿Cómo?!

En 1997 U2 regresó a México para ofrecer una serie de conciertos

Fue un 2 de diciembre de 1997 cuando Bono y compañía ofrecieron el primer concierto programado en el Foro Sol de la ahora llamada CDMX. Los irlandeses se encontraban haciendo lo suyo sobre el escenario y entretenían a los miles de asistentes entre los que se encontraban Ernesto, Emiliano y Carlos, hijos de Ernesto Zedillo.

Estos tres jovencitos (o al menos lo eran en ese entonces) asistieron al concierto gracias a que la oficina de su papá, entonces presidente de la república, pidió a la promotora del concierto que les dieran pases VIP. Y el problema no fue ese, sino que el Estado Mayor Presidencial (EMP) armó un desastre con tal de sacarlos del lugar.

Los hijos de Ernesto Zedillo asistieron al show y complicaron todo

Resulta que la promotora en cuestión le indicó a los elementos del EMP cómo y por dónde debían accesar para que los hijos de Ernesto Zedillo salieran del Foro Sol sin inconvenientes. Sin embargo, los oficiales de Presidencia ignoraron dichas medidas y minutos antes de que acabara el concierto ayudaron a los jóvenes a saltar las vallas donde se prohibía el paso.

En un relato hecho por un medio llamado La Revista –el cual fue retomado por el portal Quién–, se relató que el EMP llevó a los hijos de Ernesto Zedillo a pasar por áreas donde habían cámaras y otros equipos controlados por computadora y a control remoto. Uno de esos aparatos que justamente grababa la presentación de U2.

Varios miembros de la gira de U2 resultaron con lesiones por parte del Estado Mayor Presidencial

Mientras la gente de seguridad gritaba a los hijos de Ernesto Zedillo que no podían pasar por ahí, y con el mismísimo Bono apreciando el caos que se generaba en la Zona VIP, una de las cámaras montadas a bordo de una grua se acercaba hacia Carlos, quien fue salvado gracias a un productor de la gira de U2 que se abalanzó sobre él y lo tiró al suelo.

Haciendo gala de su profesionalismo (es sarcasmo), los guaruras del EMP sacaron sus armas al ver que el hijo de su jefe había sido “atacado”. Uno de ellos le pegó con su pistola al productor en cuestión, quien necesitó de 12 puntadas en el craneo gracias a que el golpe le abrió la cabeza. Y espérense que apenas comienza lo feo.

Mientras el caos y la destrucción se apoderaban del concierto de U2 gracias a los retoños de Ernesto Zedillo, una camioneta del EMP se estacionó en la parte de atrás del escenario (de manera prohibida) para esperar a los jóvenes. El staff y la seguridad de la banda, quienes no sabían bien que pasaba en ese momento, comenzaron a perseguir a los hijos del entonces presidente y su seguridad.

Uno de ellos era Jerry Mele, un veterano de Vietnam y guardia de seguridad que en esa ocasión viajó con U2 para protegerlos de los fans, y quien fue atropellado por la camioneta de Presidencia que llevaba a los hijos de Ernesto Zedillo. Un hecho que le cambió la vida, pues sufrió de fracturas en la columna vertebral que le impidieron seguir trabajando.

Bono y compañía estaban muy molestos y exigían una disculpa del gobierno mexicano

Luego de enterarse de todo lo que había ocurrido, Bono y la banda estaban tremendamente sorprendidos y molestos. Sin embargo, el líder de U2 no quería quedarse con los brazos cruzados e incluso pensó en convocar a una rueda de prensa para explicar lo ocurrido y cómo los acontecimientos serían la causa de la cancelación de su show programado para el 3 de diciembre de ese año.

Y es que el equipo de Bono trató de comunicarse con el Estado Mayor Presidencial para recibir una disculpa, pero ellos se limitaron a decir que todo lo sucedido era por culpa de la promotora del concierto y ellos no darían lo que pedían. Fue entonces que el líder de U2 pensó en convocar a los medios para que la noticia llegara a todo el mundo.

Y dicha disculpa nunca llegó y U2 se ausentó de México por 8 años

Al final dicha conferencia no se realizó y el segundo show de la banda siguió en pie. El gobierno de nuestro país, por su parte, se comprometió a dar una disculpa a U2 de parte del mismísimo Ernesto Zedillo, quien programó una cita con la banda irlandesa para el 4 de diciembre, reunión donde Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen se reencontraron con los hijos del expresidente.

Eso tampoco fue de mucha ayuda, pues al final Ernesto Zedillo no ofreció la disculpa, culpó a la promotora del concierto y hasta se peleó con Bono, quien defendía a los organizadores del evento. Un hecho que a los mexicanos nos costó 8 años sin que U2 agregara a México en las giras mundiales que organizó posteriormente.

El público mexicano fue quien sacó a flote toda la situación, ya que U2 reconoció que sus fans de acá son tan apasionados que debían volver. Y no sólo lo hicieron, pues a través de su ‘The Virtual Road’ nos hicieron saber que su segundo concierto en México fue especial para ellos, más allá de lo ocurrido con los hijos del expresidente Zedillo.