Duane Davis hoy fue informado de la sentencia en su contra por orquestar el asesinato de Tupac Shakur: por los delitos de orquestar el tiroteo en contra del rapero, así como uso de arma mortal, serán de 40 años a cadena perpetua.

Lo que necesitas saber: Aunque advirtió que iba a apelar, Duane Davis hoy fue informado de la sentencia en su contra por orquestar el asesinato de Tupac Shakur.

Tardó 30 años en realizarse el juicio, sólo un par de meses para desarrollarse y, por fin, dictar sentencia contra uno de los involucrados en el asesinato de Tupac Shakur. Hace un par de meses, Duane Davis fue hallado culpable, hoy se da a conocer la sentencia en su contra.

Davis pasaría el resto de su vida en prisión

Como estaba programado, llegó el día en el que Duane Davis fue informado del tiempo que pasará en prisión por haber orquestado el tiroteo que provocó la muerte del rapero Tupac Shakur. El juez del tribunal de Nevada le impuso una pena de 20 años a cadena perpetua por asesinato en primer grado.

Pero no es todo, por el uso de un arma mortal, también le fue impuesta a Davis la condena de 20 años a cadena perpetua. En total, 40 años a cadena perpetua. Algo que hace suponer que Duane Davis, de 63 años, pasará el resto de su vida en prisión.

Tupac Shakur / Foto: facebook.com/tupacshakur

Abogado de Duane Davis reiteró que apelará la decisión

Tras ser declarado culpable, Duane “Keffe D” Davis enfrentaba la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. De acuerdo con Variety, antes de dictar sentencia, el fiscal del caso dio un repaso por el historial delictivo de Davis, sugiriendo que merecía la pena mayor.

“¿Qué sentencia merece esta persona por este crimen?”, preguntó el fiscal Marc DiGiacomo al juez. “Cualquiera que sea su decisión, en mi opinión, merece la pena máxima posible porque se la ha ganado con sus actos, su comportamiento y por ser quien es hoy aquí”.

Duane Davis / Captura de pantalla

Así como cuando se dio a conocer el veredicto en contra de Davis, el abogado de éste, Michael Sanft, aseguró que apelará la decisión. Por su parte, el ahora convicto se limitó a exigir la devolución de sus pertenencias, las cuales le habrían sido despojadas de su casa.

El propio Davis presumía que fue el responsable de la muerte de Tupac

En agosto pasado, Duane Davis fue hallado culpable de orquestar el asesinato en contra de Tupac Shakur. Este ocurrió el 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas, luego de que el rapero asistió a una función de box en la que peleó Mike Tyson.

Por mucho tiempo Duane Davis estuvo en libertad, sin embargo, de la manera más torpe ofreció los elementos para que se le detuviera y comenzara un proceso en su contra: él mismo se incriminó en entrevistas y en sus memorias.

Duane Davis, culpable del asesinato de Tupac Shakur / Captura de pantalla

“Durante casi 18 años, Duane Davis ha dicho a la policía, a la televisión, a libros, a entrevistadores de YouTube —a cualquiera que quiera escucharlo— que él es responsable del asesinato de Tupac Shakur”, recordó el fiscal en los alegatos finales del proceso que, al parecer, concluye con la condena que hoy se da a conocer.

La familia de Tupac Shakur estuvo presente en la audiencia. Al conocer la sentencia, Sekyiwa, hermana del rapero, recordó el tiempo que estuvo sin ofrecerse justicia, algo que ella y la comunidad reclamaban. “Creo que si alguna vida importa, si todas las vidas importan, sin duda la vida de este hombre importaba”.