Llega ya, 2021: ¡Corey Taylor dice que Slipknot podría lanzar nuevo álbum el próximo año!

Ni siquiera la pandemia detiene a Corey Taylor de seguir trabajado. El cantante tiene bastante pila musicalmente hablando pues hace poco lanzó su álbum debut solista CMFT y, al parecer, ya tiene un par de pasos definidos en su carrera con miras al futuro.

El vocalista confirmó hace unos meses su aparición en una cinta de terror llamada Bad Candy. Pero eso no es todo: si las cosas salen bien en 2021, quizá podríamos recibir un nuevo disco de Slipknot en los meses venideros. ¿Será? Pues bueno, Corey espera que sea así.

¿Se viene nuevo álbum de Slipknot?

Por supuesto, 2020 ha sido un año complicado para toda la industria musical. Corey Taylor y Slipknot no son la excepción, por lo que de a poco definir el futuro con miras al próximo año. La agenda está un poco complicada, pero no imposible. Bajo esa idea, Corey dijo que es muy posible que tengamos nuevo disco de la banda metalera.

En entrevista con Good Company with Bowling, el cantante detalló que el grupo tiene planes para terminar la gira que quedó pendiente en este año, esto con el objetivo de poder lanzar un disco en 2021. “El plan ahora mismo con Slipknot es intentar y A: terminar la gira el próximo año; y B: estamos pensando en sacar otro álbum quizás el año que viene“, dijo Taylor en la plática.

De acuerdo con el vocalista, él y sus compañeros quieren aprovechar para lanzar un disco el próximo año ya que aún tienen esa posibilidad antes de que se acabe su contrato con Roadrunner Records. “…Hay asuntos pendientes y queremos terminarlos antes que nada. Pero sé que estábamos hablando de hacerlo, porque solo nos queda un álbum en nuestro contrato”, declaró Taylor.

A esas declaraciones se suman las de Shawn ‘Clown’ Crahan, quien reveló hace unos días que Slipknot se encontraba escribiendo nueva música. Así que si la pandemia lo permite, Slipknot terminará su gira y le entrará con todo al estudio para al nuevo material discográfico que sucederá a We Are Not Your Kind (2019).

Corey Taylor le entra a una película de terror

Corey Taylor es un cinéfilo de hueso colorado de las películas de terror. Con ese gusto en particular, el cantante decidió aventurarse a participar en Bad Candy, la próxima película del director Scott Hansen. Aunque la película esta programada para salir en septiembre de 2021, Corey platicó un poco sobre el personaje que interpreta y algunos detalles de la cinta.

En una reciente entrevista con los organizadores de FirstGlance Film Festival, Taylor platicó cómo fue trabajar en el proyecto junto a Zach Galligan, actor de la vieja guardia reconocido por su trabajo Gremlins. Ahí, Corey la hace de locutor de radio junto a su co-anfitrión (interpretado por Zach). Ambos cuentan historias de terror que, de un misterioso modo, comienzan a materializarse.

“Es un película de terror muy genial que tiene una historia lineal, pero en realidad se compone de pequeñas historias“, dijo el cantante. “Me puse a trabajar con Zach Galligan, que fue realmente genial. Yo era un gran admirador de su trabajo cuando era pequeño, y pude trabajar con él y conocerlo, él es un tipo tan genial que lo hizo más fácil”. remató.

Dale un vistazo al perturbador e increíble tráiler de Bad Candy a continuación para que veas que luce aterradora y prometedora.