¡Los queremos todos! Funko lanza las primeras figuras inspiradas en Slipknot

Sin duda, Slipknot es una de las bandas de metal más importantes que tenemos en la actualidad. Con seis álbumes de estudio, una imagen que a cualquiera se le queda grabada con esas máscaras impresionantes, conciertos brutales y su propio festival, se han consolidado en la cima se han consolidado y nos han demostrado que van más allá de la música pero, ¿qué más le faltaba a los de Iowa? Oh, sí, sus propias figuras de Funko.

A mediados de enero de este 2020, la empresa de juguetes estadounidense anunció con bombo y platillo que lanzaría una enorme tanda de juguetes para ampliar su línea inspirada en músicos famosos. Entre ellos teníamos a Rivers Cuomo de Weezer, ZZ Top, Aerosmith, James Brown, Slayer y Eazy-E de NWA, pero lo que más nos llamó la atención es que estaban trabajando en unos muñecos basados en Corey Taylor y compañía.

Ahora sí están disponibles los Funko de Slipknot

Pero después de muchos meses de espera y justo a tiempo para regalárselo a tu amigo metalero true que le encantan los juguetes, por fin están a la venta las figuras de Funko de Slipknot, y podemos decirles que son una verdadera maravilla que desearán tener en su colección si son fans de hueso colorado. A través de su cuenta de Instagram, la compañía nos mostró quienes serán los miembros que llegarán hasta nuestras repisas.

Y como no podían hacer a todos los integrantes de la banda de un jalón, para comenzar lanzaron los muñecos del buen Corey Taylor –por supuesto–, el tecladista Craig Jones, y el hombre que le da a las tornamesas y sintetizadores en todos sus conciertos Sid Wilson. Los tres vienen con las máscaras que nos presentaron en su más reciente material discográfico, We Are Not Your Kind, y se ven aterradoramente adorables.

¿Dónde puedo comprarlos y en cuánto salen?

Ahora sí viene lo que a muchos les interesa, saber el precio y dónde conseguir los Funko de Slipknot. Para empezar, tenemos que contarles que aún no están disponibles en todas las tiendas, en estos momentos se encuentran en preventa a través de la página de la tienda de coleccionables FYE, cuestan 12 dolarucos –que al tipo de cambio a la hora de escribir esta nota, serían unos 240 pesitos mexicanos–, y te estaría llegando hasta tu casa el 4 de febrero de 2021.

Por el coronavirus, la banda de Iowa tuvo que posponer un montón de presentaciones alrededor del mundo, incluidas las que tenían programadas en México. Aunque hace algunos días anunciaron que el próximo año volverán a nuestro país, pero mientras eso pasa, a continuación les dejamos la entrevista que tuvimos con Corey Taylor, quien nos contó todo sobre su primer disco como solista, CMFT.