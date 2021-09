Vacunados o con prueba sí o sí: Estas son las medidas sanitarias que se implementarán en el Corona Capital 2021

Después de dos años de espera, por fin se confirmó que la edición número 11 del Corona Capital se llevará a cabo el próximo 20 y 21 de noviembre de 2021. ¡POR FIIIN! Es una enorme noticia no sólo para los amantes de la música, sino para la reactivación de la industria del entretenimiento en vivo que había estado pausada en nuestro país.

Y después de tantos rumores, etc etc, el humo de incertidumbre parece llegar a su fin con el anuncio oficial del Corona Capital en el que vendrán a la CDMX artistas internacionales de la talla de Tame Impala, St. Vincent, Twenty One Pilots, LP, Disclosure, The Kooks, Royal Blood y más (AQUÍ pueden checar el cartel completo) a partir de la implementación de medidas sanitarias para salvaguardar la salud de todas y todos los asistentes.

Y sí, leyeron bien… ¡viene Royal Blood a México!

Medidas sanitarias en el Corona Capital 2021

Junto con la salida del line-up del Corona Capital, los organizadores también anunciaron las medidas sanitarias y de higiene que se implementarán en los dos días del festival. No sólo se aplicarán las disposiciones oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, sino también algunas medidas que los organizadores del festival observaron han sido efectivas en otros eventos internacionales que ya se han llevado a cabo.

Así que pónganse al tiro que acá les dejamos las condiciones para que se pueda ingresar al Corona Capital en sus dos días de celebración; además de algunos puntos a considerar durante la estancia de las y los asistentes. Echa nota.

Recomendaciones previas al evento

No asistas al festival en caso de presentar fiebre, dificultad para respirar, pérdida del gusto y/u olfato, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular o cualquier síntoma de COVID-19.

o cualquier síntoma de COVID-19. Evita asistir si saliste positivo a una prueba COVID-19 en un lapso de 14 días antes de las fechas del festival.

en un lapso de 14 días antes de las fechas del festival. No asistir si descubres que estuviste expuesto al COVID-19 en un lapso de 14 días antes de las fechas del festival.

en un lapso de 14 días antes de las fechas del festival. Ve a vacunarte si ya es tu turno en tu primera o segunda dosis.

si ya es tu turno en tu primera o segunda dosis. No dejes de cuidarte de aquí a las fechas del festival para evitar contratiempos en tu experiencia.

En la entrada al Corona Capital

Boleto, identificación oficial y constancia de vacunación completa, esta última emitida por autoridad mexicana o extranjera

(si no cuentas con la constancia en estos términos…)

Boleto, identificación y prueba negativa de COVID-19 de laboratorio privado autorizado (sin importar la edad que tengas). Esta prueba, sea de antígenos o PCR, deberá haberse aplicado en un máximo de 72 horas antes del día en que desees entrar.

A la entrada del recinto habrá toma de temperatura para todos los asistentes .

En caso de registrar alta temperatura no podrás ingresar al inmueble , independientemente de tu estatus de vacunación.

El uso continuo de cubrebocas es obligatorio a lo largo de todo el festival, con independencia de tu estatus de vacunación.

Foto: Cuartoscuro

Ya dentro del Corona Capital

Será obligatorio el uso de cubrebocas mientras no consumas bebidas o alimentos.

mientras no consumas bebidas o alimentos. Habrá estaciones de sanitización en varios puntos del recinto.

en varios puntos del recinto. Habrá lavabos en varios puntos del recinto para que las y los asistentes puedan lavar sus manos de manera continua.

para que las y los asistentes puedan lavar sus manos de manera continua. En las estaciones de compra/consumo de bebidas y alimentos, se implementará la sana distancia.

Consideraciones importantes

En los próximos días, los organizadores del Corona Capital 2021 publicarán una lista completa de laboratorios privados que estén validados por las autoridades. ¿Para qué? Si se acercan las fechas del festival y aún no tienes un esquema de vacunación completo, puedas ir a realizarte una prueba y tengas la certeza de que es válida. Estén atentos.

Es importante considerar varios puntos para asistir al que podría ser el primer evento masivo de música en la Ciudad de México. En primer lugar, es de vital importancia prepararnos (como asistentes) en los próximos dos meses. Esto quiere decir que no debemos bajar la guardia para seguir cuidándonos considerando prioritaria la vacunación.

En segundo lugar es respetar al pie de la letra las medidas sanitarias, órdenes y recomendaciones de los organizadores del Corona Capital al momento de asistir al evento. Es decir, no quitarnos el cubrebocas a menos que sea necesario; lavar nuestras manos de manera continua; y permanecer próximos sólo a las personas con las que asistimos al festival.

Y por último, tengamos en mente que algunas disposiciones sanitarias pueden cambiar de aquí a la realización del Corona Capital. Estas, hemos de saber, siempre serán en beneficio de las y los asistentes. Consulta todos los detalles aquí.