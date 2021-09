Abonos chiquitos: Corona Capital anuncia nueva modalidad para comprar tus boletos

Sin duda, el regreso del Corona Capital fue una de las noticias que nos emocionó a todos los que les encanta la música en vivo. Y es que no era para menos, pues luego de esa celebración que nos aventamos por la décima edición del festival en 2019, y después de un año donde tuvieron que posponer todo para 2021, estamos casi seguros que el saber que vuelve este espacio tan importante en nuestro país, puso muy [email protected] a [email protected]

Fue el pasado 13 de septiembre cuando los organizadores anunciaron el lineup completo para este año, en el que hay grandes nombres como Tame Impala, Royal Blood, The Whitest Boy Alive. St. Vincent, Twenty One Pilots y muchos más (POR ACÁ pueden checar todo el cartel). Sin embargo, parece que esta no es la única que sorpresa que tienen preparada para nosotros, porque se están rifando con una modalidad que busca que nadie falte al Corona.

El Corona Capital reveló una nueva modalidad para pagar tus boletos

Como recordarán, el 18 de septiembre arrancó la venta general de boletos para el Corona Capital 2021. Poco a poco, las fases han ido avanzando, pero ahora y para sorpresa de [email protected], acaban de anunciar una forma bastante cómoda para comprar tus entradas y así formar parte del festival, ya que por primera vez en toda su historia y al parecer, con la finalidad de echarle la mano a la banda, te permitirán adquirirlos en ‘abonos chiquitos.’

Así como lo leyeron… A través de sus redes sociales, el Corona reveló esta nueva modalidad, en la que podrás tener tus boletos en parcialidades. De acuerdo con lo que indicaron los organizadores, durante cuatro quincenas, tendrán la posibilidad de depositar en efectivo para así asegurar tu lugar en este evento. Ahí les va un ejemplo, si ustedes quieren el abono general, deberán pagar 672 pesitos mexicanos.

Aquí les dejamos los precios de todas las parcialidades disponibles para el Corona Capital

¿Ya se enteraron? 👀 ¡Podrás adquirir tus boletos del #CoronaCapital en parcialidades de $672 pesos a la quincena! 😍 Encuentra más información de cómo apartar tus 🎫 aquí 👉 https://t.co/1bSF80kd0z pic.twitter.com/MhQE2Grf5u — Corona Capital (@CoronaCapital) September 20, 2021

Si ustedes están interesados en esta nueva forma de pago para el festival, les recomendamos registrarse en el sitio de Ticketmaster (POR ACÁ pueden entrar) y seguir todos los pasos que se indican dentro de la página. Así que ya lo saben, si ustedes tienen ganas de volver este año a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez para ver a estos artistas y no cuenta con la lana completa en este momento, esta es una buena oportunidad.