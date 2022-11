Ya lo hemos dicho antes y reiteramos: el 2022 fue el año de los regresos para la industria de los eventos musicales en vivo tras la parte más complicada de la pandemia. Y ahora, cerraremos el año en grande con el Corona Capital en lo que será una de sus entregas más grandes en la historia.

Pues bien, como sabemos que tanto ustedes como nosotros andamos a tope de emoción con el festival, acá en Sopitas.com nos vamos a poner guapos con una dinámica para que se ganen unos accesos a esta edición del CC. ¿Le entran o qué onda?

Ilustrativa del festival. Foto: Lulú Urdapilleta

El Corona Capital 2022 será un festival espectacular

No cabe duda que el Corona Capital 2022 será la edición más grande jamás vista. Y es que hay muchas razones para pensarlo así: son ahora tres días de evento, además claro de su espectacular line-up lleno de artistas que regresan a nuestro país luego de un buen rato de ausencia, ya sea tanto de la escena musical como de su última visita a tierra mexa.

My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Mitski, Charli XCX, Run The Jewels, White Lies, Foals, Liam Gallagher, Jamie XX, The Kooks, Miley Cyrus, Lil Nas X, The 1975, IDLES, Phoebe Bridgers… Ufff, no hay palabras para describir el cartelazo que se organizó para esta entrega, que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de este mes de noviembre.

¿Ya listos o qué? ¿O todavía no tienen sus boletos? ¿Quéééé? Bueno, aquí está la oportunidad que andaban esperando. Se armó la boletiza y es hora de que le rasquen un poco a su pasado emo porque eso los llevará al Corona Capital 2022. Va la dinámica acá abajito.

Line-up actualizado del festival. Foto: Corona Capital

Esta es la dinámica (en video) de la boletiza rumbo al CC2022

No es una etapa, mamá… La escena emo no se olvida y la verdad, para muchos fue un momento muy chido que nos trae mucha nostalgia. Más ahora que se viene el Corona Capital con todo y My Chemical Romance incluido. Y bueno, por ahí va la dinámica de esta, su boletiza de confianza.

Esta es la dinámica, así que rífense como lo grandes:

1. Debes seguir en Instagram a @sopitascom y en TikTok a @sopitasfm. Paso super indispensable.

2. Lo único que debes hacer es subir un Reel a Instagram etiquetando a la cuenta de @sopitascom o si lo prefieres, un TikTok etiquetando a @sopitasfm usando el trend y sonido de “I’m Not OK” de MCR mostrando tu pasado emo (AQUÍ unos ejemplos de cómo debes hacer tu video).

3. El equipo de Sopitas.com seleccionará los mejores videos para hacer una recopilación y en esta última, etiquetaremos a los ganadores.

¡Y listo! Ya están concursando en esta dinámica bien cool para caerle al Corona Capital 2022. A darle, pues.

IMPORTANTE

– Esta dinámica es para mayores de edad.

– La dinámica comienza el jueves 10 de noviembre y termina el lunes 14 del mismo mes.

– Para participar, es necesario que sigas las redes de Sopitas y SopitasFM mencionadas en las instrucciones de la dinámica (es decir, las cuentas de Instagram y TikTok).

– Notificaremos a los ganadores de la dinámica a inicios de la próxima semana, pondremos su nombre en esta nota y les haremos saber las instrucciones sobre cómo recoger sus boletos. No hacemos envíos.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.