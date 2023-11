Lo que necesitas saber: La edición 2023 del Corona Capital se nos fue. Te contamos qué fue lo que estuvo cool, lo que no tanto y más...

¿Cómo les va con la depresión post Corona Capital 2023? Se siente el trancazo del fin de semana en todos los sentidos, desde el cansancio físico hasta la satisfacción de haber visto en tres días a Blur, Noel Gallagher, Pulp, The Cure…

La verdad es que, en términos generales, en el Sopitas Team la pasamos bastante chido llevándoles y contándoles lo mejor que vimos en el festival (con la respectiva friega que eso conlleva jeje). Estamos seguros que ustedes igual se llevan una experiencia muy cool, ya sea que se hayan lanzado al evento o que siguieran nuestra cobertura.

Foto: Corona Capital.

Como sea, el Corona Capital 2023 escribió un nuevo capítulo en su historia que muchos nos llevaremos en el recuerdo. Y más allá de la música, también tuvo sus detallitos tanto positivos como otros que seguro se pueden mejorar. Dicho esto, ¿les late que repasemos qué fue lo que rifó y lo que no del festival?

Lo que rifó del Corona Capital 2023

Un festival incluyente

Desde hace un tiempo, hemos hablado de cómo cada vez se abren más espacios para las personas discapacitadas en el Corona Capital. Es un detalle que no puede pasar desapercibido, porque todxs tenemos derecho de disfrutar de este tipo de eventos sin distinción.

Por eso nos parece importante resaltar el trabajo de intérpretes de señas como Elizabeth Medina, quien estuvo al pie del cañón durante el show de The Cure, bien cerquita de Robert Smith, para interpretar las canciones de la banda en la Lengua de Señas Mexicana.

Por aquí te contamos más sobre el trabajo de Elizabeth, y por acá te puedes echar un clavado en esta iniciativa a la que llamamos Un Festival para Todxs.

Elizabeth Medina, una intérprete de Lengua de Señas, con una canción de The Cure // Foto: sopitas.com

Rediseño y nuevos elementos en los escenarios en el Corona Capital 2023

Ya desde el Corona Capital 2022 nos dimos cuenta que el diseño del escenario principal se había actualizado, poniéndole muchas referencias de la CDMX. E incluso para este año, se agregó el detalle del Ángel de la Independencia, que lo puso un toque renovador a la escenografía.

Sin embargo, creemos que el rediseño más importante en cuanto a escenarios se vio en la carpa Viva Tent, con nuevos interiores y dos pantallas mucho más amplias para fiestearle mejor. Y ni se diga el audio, porque fue de las tarimas donde menos falló (prácticamente impecable su performance).

Imagen ilustrativa: Foto: OCESA/César Vicuña.

Muy poca reagenda o cambios de horarios; los artistas fueron puntuales en su mayoría

En el CC2021 hubo un montón de cancelaciones, en el CC2022 se recortaron o se menearon los horarios… Y después de todo eso, podemos decir que en el Corona Capital 2023 no la sufrimos de más con ese tema.

Si alguna banda se llegaba a tardar, no pasaba de un par de minutos después de su hora de inicio. Pero en términos generales, no hubo bronca de retrasos en los horarios del festival.

De hecho, hasta podríamos decir que fue al revés en esta edición. Hubo algunos actos como las chicas de Atarashii Gakko que se emocionaron bastante y ellas se pasaron de su hora del show, así que les bajaron el sonido. Se estaban rifando mucho, ya las hubiera dejado acabar su última rola.

Imagen de Atarashii Gakko! Foto: OCESA.

Las estaciones de hidratación, las zonas de comida. baños y botes de basura bien distribuidos

Parece un detalle menor, pero se agradece que las estaciones de hidratación en el Corona Capital 2023 funcionaran en todo momento, sobre todo en el calorón que se sentía por las tardes. Y en este punto, también podríamos agregar las zonas de comida.

La parte de comida añadió pantallotas en cada stand, lo que nos pareció fenomenal. Desde lejos sabías en dónde estaban ya en la noche, y segundo, no había manera de equivocarse de establecimiento. Esto agilizó la venta y esperemos que haya llegado para quedarse.

Tampoco podemos dejar pasar el hecho de que había muchos botes de basura en el festival a donde fuera que te movías. La cosa es que pues no muchos asistentes los usaron, pero ya hablaremos de eso más adelante.

Y ya que hablamos de estos detallitos que de repente pasan desapercibidos, hay que decir que hubo bastantes zonas de baños en el festival (unas nueve según el mapa), colocadas estratégicamente cerca de los escenarios o zonas de alta afluencia.

Imagen ilustrativa. Foto: OCESA.

La gente estaba muy animada con las máscaras de Jarvis Cocker, Milky de Blur y Robert Smith

Así como ustedes, acá en Sopitas.com amamos la música como a nada. Como sabíamos que esta sería una ocasión especial, nuestro equipo de Diseño se rifó unas máscaras muy chidas de Jarvis Cocker, Milky de Blur y de Robert Smith.

Los sopibecarios las estuvieron regalando en diferentes puntos del festival. Y por lo que vemos, les gustaron bastante a los asistentes. No solo nos gusta disfrutar de la música, sino también del color de un festival que significa tanto para nosotros.

Foto: Sopitas.com.

El regreso de muchas bandas que ya extrañábamos se dio en el Corona Capital 2023

La neta es que el cartel de este Corona Capital 2023 estuvo de lujo. Y en ese sentido, nos dejó el regreso de muchas bandas a las que ya extrañábamos y queríamos ver aquí. Pero así como brillaron los headliners, también hubo bandas de las ‘letras chiquitas’ que se rifaron bastante.

Desde The Cure hasta Arlo Parks, desde Noel Gallagher hasta The Hives, desde The Chemical Brothers hasta Jungle… ¿Ustedes dirían que esta ha sido de las mejores ediciones? Aquí les dejamos nuestra reseña con los mejores actos del festival.

Robert Smith con The Cure en el Corona Capital. Foto: Stephania Carmona

Lo que no rifó tanto del Corona Capital 2023

La distribución de los cuatro escenarios secundarios

La neta ahí sí les falló gacho a los del Corona Capital 2023… Los escenarios Viva Tent, Corona Cero, Nivea y Vans estaban prácticamente colocados uno a lado del otro en hilera, y la distancia no era la suficiente como para que no se cruzara el sonido entre cada tarima.

La verdad es que se batalló mucho cuando había empalmes, pues si estabas en un escenario bien a gusto viendo a algún artista, de repente se te cruzaba la rola de otra banda que estaba a lado. Esperemos que el próximo año el acomodo de escenarios sea mejor.

Escenario Nivea en el Corona Capital 2023. Foto: OCESA/ Santiago Covarrubias

El audio falló de repente, especialmente en los escenarios Nivea y Corona Cero

Mientras hacíamos la cobertura del Corona Capital 2023, nos percatamos de los problemas de audio en escenarios como el Nivea y Corona Cero. No todo el tiempo, pero sí hubo instante en que resultó desesperante que debido a este problema, los artistas perdieran tiempo de ejecución.

En el escenario principal la cosa fue un poco distinta pues en términos generales, todo sonó muy bien. Solo que hubo quejas en redes sociales de que, por ejemplo, en Blur no se escuchaban mucho las torres de bocinas colocadas en la zona general. Y la potencia de las bocinas del escenario no alcanzaba para llegar hasta los fans que estaban más atrás.

Foto: David Barajas.

La zona VIP acaparó bastante espacio; la visibilidad en el Corona Cero y Vans

Esto ya hacía ruido desde antes del festival, pues cuando se dio a conocer el mapa, a muchos nos sacó de onda el enorme espacio que se destinó para las zonas VIP en el escenario principal, por poner un ejemplo.

Y es justo decirlo: esos espacios VIP no suelen llenarse tanto en realidad. Entonces, estuvo medio manchado que quitaran tanto espacio del general para eso. Igual en el Corona Cero, el espacio VIP abarcaba un buen cacho de pista que pocas veces se llenó. De por sí ese escenario es más reducido…

Algo que también es una constante queja, es la visibilidad de los escenarios Vans y Corona Cero. Cuando se llenan, es una bronca encontrar un buen lugar para ver bien entre tantos árboles. Y no ayuda mucho que las consolas de audio estén colocadas en medio.

Imagen ilustrativa. Foto: OCESA.

La movilidad en el Corona Capital 2023

La movilidad puede mejorarse aún. Aunque llevamos años de rediseños, el Corona puede diseñar mejor las vías por las que el público se traslada entre escenarios. Varios caminos sin salida, falta de señalética y un par de embudos nos complicaban llegar directamente a dónde queríamos.

Imagen ilustrativa. Foto: César Vicuña/OCESA.

Desgraciadamente, hubo gente que estaba siendo bastante agresiva

Parece algo común que haya gente agresiva en festivales, pero esto no debería ser. Lo más grave vino con The Cure. De primera mano, vimos muchos altercados entre fans que ya andaban malacopeando y se estaban poniendo agresivos durante el show. Todos queríamos ver a la banda, pero eso no es justificación para agredirse por un lugar. No podemos pretender que todo va a ser comodidad absoluta en un evento masivo.

La basura

¿Ven que les comentábamos que era destacado que se pusieran tantos botes de basura a lo largo del festival? Bueno, ni así se evitó el montón de basura que queda después la jornada del evento. Chialeeee.

Pero bueno… ustedes qué dicen, ¿qué más agregarían a lo que rifó y no rifó del Corona Capital 2023? Ahora, a esperar un largo año para la próxima edición. Y seguro que ahí andaremos para llevarles todo el detalle.

Foto: Especial.

