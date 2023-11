Lo que necesitas saber: Noel Gallagher y sus High Flying Birds dieron un gran show en el Corona Capital 2023. Aquí la reseña de la presentación.

¿Pueden creer que hemos visto a los hermanos exOasis en el mismo festival, pero en diferentes ediciones? Y ha sido en dos años seguidos… Liam vino en el 2022, y ahora tocó ver a Noel Gallagher en el Corona Capital 2023.

Es imposible no recordar a la icónica banda de britpop cuando se hablar de los Gallagher, aunque sea por separado. Pero incluso en medio del recuerdo, el mayor de los hermanos sabe cómo dejar un grato sabor de boca mostrando lo mejor de su presente, con un toque nostálgico de su pasado.

Noel Gallagher en el Corona Capital 2023. Foto: Stephania Carmona.

Noel Gallagher en el Corona Capital 2023

A Noel Gallagher le tocó el escenario principal en la última noche del festival. Y no fue headliner nomás porque delante de él en esa misma tarima, estaba The Cure para cerrar el evento. Pero la presentación del oriundo de Manchester junto a sus High Flying Birds no dejó de tener ese tinte épico de grandeza.

Lindo escenario el que montó, florido, acompañado de talento y de una bandera del Manchester City con un curioso recorte de cartón de Pep Guardiola, entrenador de ese equipo. Su afición por el fútbol es innegable, pero no se compara de ninguna manera con la pasión por treparse a una tarima y tocar.

Noel Gallagher. Foto: Stephania Carmona.

Es un tipo sobrio, poco elocuente a la hora de entablar un diálogo con el público cuando salta de una canción a otra; de “Pretty Boy” a “Council Skies” o a “Open the Door, See What You Find”.

De alguna manera, respeta el escenario. No es una charla con algún medio donde puede ponerse platicador… La tarima es para tocar, y para Noel Gallagher en el Corona Capital 2023, es importante dejar que las canciones hablen por sí solas.

Pero detrás de esa seriedad que podría desencajar a varios, hay un sujeto en estado de gracia que tiene un mensaje optimista para mandar. “We’re Gonna Get There in the End” es la prueba de ello, cargada con una letra que nos invita a pelear por nuestros sueños y seguir nuestras convicciones, y que en vivo se ilumina de amarillo para motivarnos.

Foto: Stephania Carmona.

Del presente al pasado para recordar a Oasis

Mucha gente goza el trabajo de Noel en esta etapa de su carrera alejado de su antigua banda y se ve en quienes cantan otros temas como “If I Had a Gun”. Pero tenemos que ser muy honestos: el ambiente cambió drásticamente entre el público cuando llegó el momento de escuchar el compilado de Oasis que preparó Noel Gallagher en el Corona Capital 2023.

Por un muy breve momento, el vocalista se quita la seriedad y habla de “Stand By Me” solo para trollearnos y decirnos que en realidad no va a tocar eso, sino el b-side conocido como “Going Nowhere”.

Las comparaciones son odiosas, pero hay que decirlo: mientras Liam suele agregar las canciones ‘de cajón’ de Oasis a su repertorio (que no está mal tampoco), Noel se distingue por tocar temas de menor repercusión mediática, pero igualmente geniales. Y así llegaron “The Importance of Being Idle”, “The Masterplan” o “Half The World Away”.

Noel Gallagher. Foto: Stephania Carmona.

Por ahí no faltó quien empezaba a pedir “Wonderwall”, que en este punto parecería innecesaria. Es decir, claro que cantar el mayor hit de la banda hubiera sido mágico, pero no pasa nada si la dejamos de lado por un momento para darle peso a otros clásicos.

Y en ese sentido, su versión acústica de “Live Forever” es una maravilla absoluta que te toca el corazón. Fue uno de esos momentos en los que no puedes evitar solar una lágrima, ya sea por lo emotiva que resulta esta versión, o por el recuerdo de alguien, o lo que sea…

Eso sí, nadie puede negar que la canción definitiva de Noel Gallagher es “Don’t Look Back in Anger”. Es aquí cuando el artista se permitió interactuar con el público, dejando que todos cantáramos los dos primeros coros para luego él rematarlo todo en un final que te enchina la piel… Miren este videito para que vean de qué hablamos.

Noel Gallagher (@themightyi) lo hizo: nos sacó la lagrimita con “Don’t Look Back in Anger” en el Corona Capital 2023. ? pic.twitter.com/FKhZqjIpCJ — SopitasFM (@sopitasfm) November 20, 2023

¿Es momento de dejar ir la ilusión de Oasis?

Esta pregunta no tiene una respuesta fácil. Desde luego, la sola idea de ver el regreso de Oasis se pinta como algo de una sola vez en la vida. Y sería un momento que todo fan enmarcaría en su memoria. A pesar de la constante negativa, difícilmente esa ilusión se irá.

Pero si algo nos mostró Noel Gallagher en el Corona Capital 2023, es que quizá es tiempo de permitirnos disfrutar aún más de dos carreras solistas que merecen más brillo, porque lo están haciendo sensacional. Que la ilusión siga, pero disfrutemos también lo que cada uno hace por separado.

Setlist de Noel Gallagher en el Corona Capital 2023

1. Pretty Boy

2. Council Skies

3. Open the Door, See What You Find

4. We’re Gonna Get There in the End

5. You Know We Can’t Go Back

6. In the Heat of the Moment

7. If I Had a Gun…

8. AKA… What a Life!

9. Going Nowhere

10. The Importance of Being Idle

11. The Masterplan

12. Half the World Away

13. Little by Little

14. Live Forever

15. Don’t Look Back in Anger

