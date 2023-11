The Cure en el Corona Capital 2023: El cierre ideal y mágico que todos necesitábamos

Definitivamente, The Cure nos regaló el show perfecto para cerrar el Corona Capital 2023, una edición que recordaremos por su buena dosis de nostalgia y melancolía que, aunque algunos lo nieguen, la neta nos encanta ese agridulce sentimiento. Y por supuesto que para eso, esta bandota se pinta sola.

Desde que se anunció que esta legendaria banda sería uno de los headliners hubo cierta polémica. Lo decimos porque la gran mayoría esperaba y quería verlos de nuevo en el Foro Sol con su show completo. Sin embargo, lo que hicieron en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez no le pidió nada a uno de sus shows en solitario (pero ya llegaremos a ese punto).

The Cure volvió a México tras cuatro años de ausencia/Foto: Stephania Carmona

The Cure cerró con broche de oro el Corona Capital 2023

Después de ver a Noel Gallagher y sus High Flying Birds, llegó el momento por el que muchos compraron el boleto del Corona Capital 2023: checar a The Cure en vivo. La agrupación se pasó de británica, pues cinco minutos antes de lo marcado en los horarios, las luces se apagaron y comenzó la cuenta regresiva para su presentación.

En medio de la oscuridad (como no podría ser de otra manera), los integrantes de la banda tomaron sus lugares en el escenario. Pero fue cuando Robert Smith apareció que el público se emocionó. Y no es para menos, pues el frontman se paseó de lado a lado para estar lo más cerca posible de sus fans, mientras los demás lo acompañaban tocando el intro de “Alone” y el vocalista sonreía e incluso hizo una reverencia para arrancar como se debe.

El Corona Capital 2023 terminó de manera espectacular con The Cure/Foto: Stephania Carmona

“Gracias” dijo Robert en español para seguirse con “Pictures of You” y “High”, las primeras rolas donde sentimos al público completamente conectado con The Cure y cantando a todo a pulmón. “A Night Like This” puso el mood perfecto para “Lovesong”, una de las rolas más coreadas donde estamos seguros que más de uno se la dedicaron a esa persona especial (no se hagan).

“Esta es una canción nueva”, mencionó Robert Smith, pues The Cure se siguió con “And Nothing Is Forever”, la cual han estado tocando durante los shows que han dado a lo largo de este año (y que nos gustaría escuchar en ese esperado nuevo disco que nomás no sacan). Un detalle cool de esta parte del show fue que el público le hizo segunda a la banda con las luces de sus celulares, lo cual le dio una onda muy bonita a la rola.

The Cure hasta se lucióFoto: Stephania Carmona

Con el frontman del grupo haciendo sonidos con la flauta nos dimos cuenta que era el momento de escuchar “Burn”, la cual interpretó Robert con un montón de expresividad y en la que nos dejó claro que a pesar de los años, sigue teniendo una voz espectacular.De repente el escenario Corona se iluminó de colores para escuchar “Fascination Street”, uno de los himnos de The Cure en donde nos perdimos por completo entre la música hipnótica y que al final, pudimos escuchar una de las pocas risas de Smith.

Clásicos, rarezas y mucha música increíble

Una de las verdaderas sorpresas de la noche fue escuchar en vivo y a todo color “Charlotte Sometimes”, una rareza que solamente habían tocado en conciertos en solitario y que por supuesto, los fans de hueso colorado disfrutaron por completo.

Algo que debemos señalar es que notamos que todos los integrantes de The Cure se veían muy contentos tocando en el Corona Capital 2023. No por nada, varias veces vimos a Robert y Simon Gallup sonriendo entre ellos y prendiéndose al ver la reacción del público.

Simon Gallup se rifó en el bajo con The Cure/Foto: Stephania Carmona

Sin embargo, el combo de “In Between Days” y “Just Like Heaven”Las cosas se calmaron un poco con “At Night”, pero todo se descontroló cuando sonaron las primeras notas de “Play For Today”, pues además de cantar la rola, el público coreó el riff de teclado. Algo que simplemente nos enchinó la piel al escucharlo.

“A Forest” continuó con la locura, pues se armó un ambientazo, porque todo el mundo se puso a bailar al ritmo de la línea de bajo. Es más, al terminar el propio Simon Gallup terminó este rolón con un mini solo de bajo distorsionado que nos retumbó hasta el pecho. Esa potencia se sintió con “Shake Dog Shake”, una de las partes más ponchadas de todo el set que se aventó The Cure.

Robert y Simon se veían muy. felices tocando en el escenario principal del Corona Capital/Foto: Stephania Carmona

“From The Edge of the Deep Green Sea” y “Endsong” (otro tema inédito que por fin pudimos escuchar en México) fueron las canciones con las que la banda cerró la primera parte de su show en el Corona Capital 2023. Porque como ya sabemos, Robert Smith y compañía son de carrera larga, así que esto todavía no se terminaba.

Un pequeño set para fans old school de la banda y un cierre lleno de clásicos

“Gracias, es simplemente maravilloso. Haremos algo raro”, dijo Robert, a quien al principio no le entendimos lo que nos quería decir. Sin embargo, después de arrancarse con “It Can’t Never Be The Same”, otra de esas canciones raras que solo se habían echado en shows en solitario, entendimos que se venía algo muy especial.

Resulta que la banda se aventó un mini set con rolas que no son las más famosas pero que de igual manera, son muy importantes para su carrera. “Want”, “Plainsong” y “Disintegration” fueron los temazos que sonaron en esta parte de su show en el Corona Capital 2023. Ahí sí muchos pensaron que esto ya era el final, pero hacía falta un último combo de himnos de la banda para dar por terminado todo.

The Cure se aventó un show que dejó con un gran sabor de boca a los fans casuales y a los de hueso coloradoFoto: Stephania Carmona

Tras un último encore, The Cure volvió para aventarse “Lullaby”, “The Walk”, “Friday I’m In Love” y “Close to Me” con las que el público sacó las últimas fuerzas. que les quedaban para corear estos himnos. Pero con “Why Can’t I Be You?” y “Boys Don’t Cry” se nos acabó una de las presentaciones más épicas, mágicas y melancólicas en la historia del festival (sin exagerar ni nada por el estilo).

Tras mencionar que nos veríamos muy pronto, luego de dos horas y cachito de show donde escuchamos tanto himnos como canciones no tan protagonistas, Robert y todo el grupo se juntaron para escuchar las ovaciones del público. Aunque el frontman regresó solito para recibir las muestras de cariño de sus fans antes de despedirse y bajarse del escenario.

A pesar de mucho de lo que se decía sobre su presentación en el Corona Capital 2023, The Cure prácticamente tocó casi el mismo tiempo que en sus shows fuera de festivales (solo faltaron un par de rolas). Pero lo más importante es que nos dieron una presentación muy linda, llena de himnos, rarezas y más, la cual de plano no podremos superar en un buen rato.

Setlist de The Cure en el Corona Capital 2023

“Alone” “Pictures of You” “High” “A Night Like This” “Lovesong” “And Nothing Is Forever” “Burn” “Fascination Street” “Charlotte Sometimes” “Push” “In Between Days” “Just Like Heaven” “At Night” “Play For Today” “A Forest” “Shake Dog Shake” “From the Edge of the Deep Green Sea” “Endsong” “It Can Never Be the Same” “Want” “Plainsong” “Disintegration” “Lullaby” “The Walk” “Friday I’m in Love” “Close to Me” “Why Can’t I Be You?” “Boys Don’t Cry”

