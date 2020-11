Nos dejaron con las ganas: Estas son bandas y artistas que han cancelado su presentación en algún Corona Capital

Si hay algo que extrañaremos mucho este 2020, será poder ir a Corona Capital. La música en vivo, armar el plan con los amigos, correr entre escenarios y hasta las eternas filas del baño son algunas de las cosas que vuelven muy especial la asistencia al festival.

Y no nos dejarás mentir: incluso extrañas escuchar de repente que un grupo canceló su show en el evento. Sí, en una época normal cualquiera se enojaría, pero muchas veces las cancelaciones hasta nos facilitaban agendar nuestras movidas entre escenarios.

La cosa es que, en medio de este convulsionado y pandémico año, extrañamos un montón de aspectos que han sucedido Corona Capital a lo largo de sus 10 ediciones. Por eso, recapitulamos acá una decena de bandas/ artistas que nos dejaron con las ganas de escucharlos en el festival (eso sí, no tanto como las ganas con las que nos dejó la pandemia de asistir a la edición 2020. Se vale llorar).

También puedes leer: PORQUE RECORDAR ES VOLVER A VIVIR: LAS MEJORES PRESENTACIONES POR AÑO DEL CORONA CAPITAL

Hozier cancela en Corona Capital 2014

Hozier iba a ser uno de los actos que se presentarían por la tarde en el Corona Capital de 2014 pero, a tan solo un mes de que se llevara a cabo el festival, se anunció que su presentación se cancelaría. La organización del evento especificó en su momento que se trataba ‘causas de fuerza mayor’ las que orillaban la decisión de dimitir el show del irlandés.

Y bueno, la verdad es que muchos tenían ganas de ver al compositor quien andaba bastante encendido ese año pues venía con su disco debut bajo el brazo y con el rotundo éxito del sencillo “Take Me to Church” que invadió las estaciones de radio en todo el mundo.

Ver en YouTube

Melody’s Echo Chamber tampoco llegó a CC2014

Corona Capital siempre es una buena opción para ir a ver bandas con rollito psicodélico. En 2014, uno de los nombres se haría presente para darnos esa dosis lisérgica de música era el de Melody’s Echo Chamber, proyecto de la francesa Melody Prochet que venía de lanzar su primer disco con gran aceptación del público.

Sin embargo, la oportunidad se truncó por problemas de logística y nada más no se puedo arreglar la agenda. Y quien sabe, en una de esas hasta venían con Kevin Parker (líder de Tame Impala), pues él había producido varia de la instrumentación de aquel álbum. Eso sí, un año después, Melody hizo lo suyo regresando al país para una presentación en Ceremonia.

Metric se pierdela primera edición

La primera edición de Corona Capital por allá en el lejano 2010 venía con un cartel bastante interesante con talento nacional (sí, había artistas de habla hispana) e internacional. Metric era una de las bandas más esperadas pues venían de promoción con su cuarto material de estudio, Fantasies, que les mereció varias premiaciones en su natal Canadá.

De nuevo, la logística del tour no permitió que la banda llegara a tiempo a México para una presentación en la que tal vez hubiéramos escuchado algún adelanto del disco Synthetica (2012) o incluso “Black Sheep”, esa canción que se hizo famosa por su aparición en el soundtrack de Scott Pilgrim vs The World.

Ver en YouTube

Kodaline cancela en 2014

Regresando a la edición de 2014, a parte de Hozier hubo otro acto irlandés que tuvo que cancelar de última hora. En esta ocasión se trata de Kodaline, quienes tuvieron que frenar su viaje a la Ciudad de México debido a ‘causas ajenas al festival’, como informó en su momento la organización del evento.

Steve Garrigan y compañía venían arrasando las listas de popularidad con el disco debut In A Perferct World, de que se extrajeron varios sencillos para todo tipo de series y películas. Por ahí recordarás “All I Want” en la serie Vampire Diaries o en la película The Fault In Our Stars. Qué momento hubiera sido verlos en ese instante.

La vibra 80era Simple Minds no llegó en 2012

Una de las cosas que sin duda extrañaremos este año de Corona Capital es la inclusión de increíbles bandas de la vieja guardia. En 2012, uno de los invitados legendarios sería Simple Minds. El grupo escocés estaba en vísperas de romper el letargo de casi dos sin lanzamientos musicales y la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez iba ser parte del camino hacia el disco Big Music, el cual saldría eventualmente en 2014.

Y ni modo, nos quedamos con las ganas de escuchar la clásica “Don’t You (Forget About Me)” con toda esa vibra ochentera que se carga. Además, aquellos cinéfilos amantes de los festivales seguro que estaban listos para replicar la famosa escena del puño que aparece en The Breakfast Club cuando suena esta canción.

Ver en YouTube

También puedes leer: NO ESTAMOS LLORANDO: ESTAS SON 50 COSAS QUE EXTRAÑAMOS DE CORONA CAPITAL

SWMRS se pierde el festival en 2017

Parece que a la familia de Billie Joe Armstrong de Green Day se le estaba haciendo costumbre arribar a México precisamente para Corona Capital. Y decimos ‘estaba’ porque el hijo del cantante no pudo llevar a cabo su presentación de 2019.

Billie Joe, Mike Dirnt y Tré Cool fueron headliners el festival en 2017 y, dos después, la banda Josh Armstrong (hijo del vocalista) estaba lista para su primera presentación en México en la misma vitrina del evento. Sin embargo, un accidente automovilístico en un viaje de Oakland a Denver impidió que tomarán el vuelo. Afortunadamente, ellos salieron bien librados del incidente y esperamos verlos en alguna ocasión por acá (si el coronavirus lo permite, claro).

FUN dijo adiós a CC2013

Seamos honestos: parece que fue ayer cuando todavía andábamos allá en 2011 disfrutando del éxito “We Are Young” que catapultó a FUN al estrellato inmediato. Esa canción, es válido decirlo, se convirtió en uno de los clásicos de la década e incluso ayudó a que Nate Ruess y compañía se erigieran como super estrellas del pop alternativo. Tan solo el vocalista fue solicitado por la mismísima Pink para una colaboración en el tema “Just Give Me a Reason”, para que se den una idea.

Con ese halo de éxito, la banda iba a llegar a Corona Capital 2013 para unirse por un momento con sus fans mexicanos, pero a un mes de que iniciara el festival cancelaron ya que el guitarrista Jack Antonoff había presentado problemas de salud.

Ver en YouTube

The Japanese House no vino a la edición 2017

El año 2012 fue el momento que la compositora Amber Bain escogió para echar a andar su carrera musical, colaborando con Matt Healy y The 1975 y haciendo música por su cuenta. Lo siguientes años fueron fructíferos para la británica, quien decidió consolidar su proyecto solista bajo el nombre The Japanese House.

Entre 2016 y 2017, la vocalista había lanzado un par de buenos EP –Swim Against the Tide y Saw You in a Dream– con los que llegaría a la tarima de Corona Capital 2017, que terminó cancelando debido a problemas de logística. En su lugar vino Dua Lipa, Washed Out y Sheppard para suplirla a ella y otros actos que se cancelaron de último momento.

The Boxer Rebellion canceló de imprevisto en Corona Capital 2011

Quizá una de las cancelaciones que más dolió en el público de Corona Capital fue la de The Boxer Rebellion. Y es que la banda llegaría al festival con un disco nuevo, Cold Still, a la edición 2011. Sin embargo, no sucedió para la desgracia de los fans.

Durante los primeros días de octubre de 2011, la banda había anunciado en su sitio web oficial que cancelaría su gira por Norteamérica (incluido el festival del Autódromo) pues se había suscitado una “tragedia en el plano personal”. Más allá de la cancelación, el público entendió la situación y los recibió de nuevo con los brazos abiertos para un concierto en el Festival Marvin de 2012.

Ver en YouTube

Neon Trees le dijo adiós a Corona Capital 2014

¿Otra vez 2014? Como no eran suficiente dos artistas en esta lista, sumamos un tercero que también falló en la edición de aquel año. Neon Trees llegaba a Corona Capital hace seis años como uno de los actos más esperados gracias al éxito de su disco Pop Psychology.

Aquella ocasión la banda informó en sus redes sociales que su bajista, Branden Campbell, había tenido una cirugía a corazón abierto y debido a su tiempo de recuperación, no sería posible que asistieran al festival. Sin duda, nos quedamos muy clavados con las ganas de escuchar en vivo ese disco y la famosa “Everybody Talks”.