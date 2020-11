Porque recordar es volver a vivir: Las mejores presentaciones (por año) del Corona Capital

Estamos en el mes de noviembre, ese que todos esperábamos con ansias para vivir una edición más del Corona Capital, uno de los festivales más importantes de nuestro país y el cual nos reunía a todos en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez durante un fin de semana lleno de música y presentaciones de nuestras bandas favoritas.

Lamentablemente el coronavirus llegó a nuestra vida y cambió todas nuestras rutinas, incluída esa del Corona Capital que al lunes siguiente nos tenía con quemaduras de sol, dolor de pies y una sonrisa de oreja a oreja porque finalmente pudimos escuchar a nuestro artista favorito en vivo y todo color. En otras palabras: éramos felices y no lo sabíamos.

Recordar es vivir y acá enlistamos las mejores presentaciones del Corona Capital (por año)

Ahora sí que como dirían las jefecitas: ya ni llorar es bueno. Pero bueno, también muchas personas afirman que “recordar es volver a vivir”, así que aprovechando el mes donde se hubiera realizado la edición de este año del Corona Capital –y también porque nos gusta echarle limón a la herida– acá quisimos hacer un recuento especial de esas presentaciones del festival que nos han erizado la piel.

Y es que cada año siempre hay un acto del Corona Capital que logra llevarse las palmas de los dos días del festival, ya sea porque se trata de una banda que tenía años sin venir o porque el concierto que brindaron estuvo épico en todos los aspectos. Acá recordaremos algunas de esas presentaciones:

Corona Capital 2010: Pixies

La banda comandada por Black Francis y compañía (todavía con Kim Deal) pisaron suelo mexicano por primera vez en la primera edición del Corona Capital, donde interpretaron cerca de 25 canciones y dando un repaso por sus dos primeros discos de estudio, Surfer Rosa (1988) y Doolittle (1989), en un set donde incluso la banda se aventó a cantar en español con canciones como “Isla de Encanta” y “Vamos”. Sin duda, una de las primeros cierres épicos que tuvo el festival en su historia.

Corona Capital 2011: Portishead

El Corona Capital es pionero en traer a esas bandas que muy difícilmente vendrían solitas a nuestro país (sobre todo hace 9 años) y sin duda eso lo dejó bastante claro cuando cumplió la misión de traer a Portishead a su segunda edición realizada en el 2011.

El grupo británico de trip hop fue el encargado de cerrar el Capital Stage en ese año. Beth Gibbons y compañía no sólo nos deleitaron con 15 canciones entre las que figuraron éxitos como “Roads”, “Machine Gun” y “We Carry On”, sino que además nos dieron una experiencia audiovisual fuera de este mundo. Una que no se ha vuelto a repetir y que por ende convirtieron en esa presentación en una única en su tipo.

Corona Capital 2012: New Order

Una de las presentaciones más esperadas de la tercera edición del Corona Capital 2012, sin duda, fue la de New Order. No únicamente porque uno de los máximos exponentes del new wave llegaba por primera vez a nuestro país, también porque la nostalgia logró reunir a los fans de Joy División que pudieron escuchar un tributo al fallecido Ian Curtis.

Con una hora y media de show lleno de canciones como “Temptation”, “Blue Monday”, “Bizarre Love Triangle”, “Your Silent Face”, “Atmosphere” y “Love Will Tear Us Apart”, las cuales iban acompañadas de visuales noventeros que se transmitían en las pantallas del escenario, New Order le regaló un viaje cálido y lleno de nostalgia a varias generaciones que se reunieron para asegurarle a la banda que el público mexicano era uno de los mejores.

Corona Capital 2013: Queens Of The Stone Age

En la actualidad ya los hemos visto varias veces, pero hace siete años muchos rogamos por la oportunidad de ver a Queens of the Stone Age en algún escenario mexicano, sobre todo por el hecho de que la agrupación comandada por Josh Homme acababa de lanzar su disco ‘…Like Clockwork’. Y sí, el Corona Capital fue quien lo hizo posible.

Queens of The Stone Age fue una de las presentaciones más memorables de ese año y también una donde se comprobó cómo los fans influyen mucho al poner ambiente, pues ese día todos rockeamos a más no poder al ritmo de rolas como “My God is the Sun” (con todo y la anécdota de Josh en las Pirámides de Teotihuacán), “Mexicola” y el épico cierre con “A Song for the Dead”.

Corona Capital 2014: Kasabian

El Corona Capital del 2014 siempre será uno que vivirá en la memoria de todos los asistentes por lluviosas y lodozas razones. Sin embargo, podemos decir que también lo hará gracias a la presentación que Kasabian ofreció durante el segundo día del festival (que estuvo mucho mejor que el primero), en donde la agrupación británica hizo lo que mejor sabe hacer.

Aunque faltaron canciones que nos hubiese gustado escuchar, algunas piezas como “Bumblebeee”, “Underdog”, “Eez-Eh”, y hasta un cover a “Praise You”, de Fatboy Slim fueron suficientes para que el Escenario Doritos se abarrotara y todos se olvidaran de la lluvia para saltar y brincar al ritmo de Kasabian, que en la actualidad es una banda diferente a como la recordamos.

Corona Capital 2015: The Libertines

Para nadie era un secreto los constantes roces que Carl Barat y Pete Doherty tuvieron gracias a los abusos y excesos de Pete, mismos que causaron la separación de la banda. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que nadie se esperaba ver a la agrupación como uno de los headliners del Corona Capital en 2015. Pero bueno, la pipa de la paz (y el dinero) lo hicieron posible.

Doherty y compañía llegaron al escenario del Corona Capital (su primera vez en nuestro país, cabe mencionar) para interpretar grandes y conocidos éxitos que cosecharon a principios de los años dos mil. Aunque también la euforia que se vivía era gracias a las canciones de ‘Anthems for Doomed Youth’, álbum que la banda había lanzado después de 9 años y que Pete, Carl, John y Gary tocaron como sólo ellos saben.

Corona Capital 2016: LCD Soundsystem

Uff, la neta aunque muchos consideraron a Kraftwerk como una de las mejores presentaciones (que para nosotros estuvo mejor la que dieron en El Plaza Condesa), no cabe duda que LCD Soundsystem dio un show memorable en todos los sentidos posibles, uno que además permitió a muchos ver a la banda reunida después de cinco años.

Una bola disco, la voz de James Murphy acompañada de sus compañeros de banda y éxitos como “Daft Punk is Playing at my House”, “I Can Change”, “You Wanted A Hit”, “Dance Yrself Clean”, “All My Friends”, entre otros más fueron los ingredientes perfectos para la presentación de dos horas por parte de LCD Soundsystem que hasta logró quitarnos el frío de esa noche.

Corona Capital 2017: Green Day

Porque siempre chavorrucos, nunca inchavorrucos, Green Day llegó al Corona Capital de 2017 para entregarnos un show espectacular que tuvo de todo: fuegos artificiales, botargas, refrescadas a Donald Trump y dos horas y medias llenas de los éxitos de la banda de punk/pop que superó las expectativas.

Y si todo eso no fuera prueba suficiente del porqué Green Day sigue vigente y en el gusto de muchos, Billie Joe Armstrong ese día hasta demostró ser un tipazo en toda la extensión de la palabra al invitar a algunos de sus fans al escenario para que tocaran con la banda californiana y hasta se llevaran una guitarra de regalo. ¡Qué rifado!

Corona Capital 2018: Robbie Williams

La aparición de Robbie Williams en el cartel del Corona Capital 2018 causó bastantes opiniones encontradas entre los que no sabían qué demonios hacía él como headliner del evento, así como los que aseguraban que el honor era del Corona Capital por tener a tremendo showman en sus filas.

Robbie Williams llegó a nuestro país después de 12 años de ausencia (y una broma telefónica en ‘Otro Rollo’) para regalarnos un show cómico-mágico-musical que contó con grandes éxitos como “Rock DJ”, “Tripping”, “Angels”, “Feel”, “Come Undone”, entre otras.

Además, durante su presentación hubo invitados de lujo como el señor Pete Conway (papá del cantante), una fan que subió al escenario (y salió besuqueada), Robbie con falda y su playera de la Selección Mexicana, bailarinas, coristas, y otros elementos que hicieron de su show en el Corona Capital uno de los más memorables.

Corona Capital 2019: Keane

Con todo y cambio de horario a último minuto, así como fallas en el sonido, el regreso de Keane a México después de siete largos años –y una separación– fue una ola de emociones en la que todos nos dejamos volcar y donde Tom Chaplin, Richard Hughes, Tim Rice-Oxley y Jesse Quin no dejaron de agradecer al público por hacer de su regreso algo magnifico.

Personas cantando al unísono rolas como “Phases”, “Everybody’s Changing”, “Spiralling”, “Nothing in My Way” y “Somewhere Only We Know”, fueron sólo la cereza del pastel del show que Chaplin y compañía otorgaron en el capítulo 10 del Corona Capital, en donde demostraron que las bandas y los fans pueden llegar a conectarse de maneras inimaginables. Simplemente hermoso.

¿Para ustedes cuál ha sido el mejor acto del Corona Capital en toda su historia? ¡Lo extrañamos! ☹️