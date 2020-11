No estamos llorando: Estas son 50 cosas que extrañamos del Corona Capital

Durante 10 ediciones, el Corona Capital se ha posicionado como uno de los festivales no solo de la CDMX, sino de nuestro país y nos atrevemos a decir de todo el continente. En octubre de 2010 y adoptando la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, nació este espacio que tantas alegrías nos ha traído a lo largo de los años, reuniendo a verdaderas leyendas de la música con jóvenes propuestas que se perfilan como el futuro de la industria.

Para 2013, las cosas cambiaron pues dejaron de presentar en su cartel a proyectos nacionales para darle un perfil internacional al festival, donde entran artistas de todo el planeta. Desde entonces y gracias a ellos hemos tenido chance de ver a bandas como Pixies, Green Day, Foo Fighters, The Strokes, Arctic Monkeys, Suede, The Libertines, New Order, Phoenix, The xx, Blondie, Queens of the Stone Age, Sigur Rós, Franz Ferdinand solo por mencionar algunas.

Este 2020 no tendremos Corona Capital

Quizá para este 2020, muchos consideraban ir como dicta la tradición –cada año– o en una de esas esta sería su primera vez viviendo la experiencia del Corona Capital. Sin embargo, este año y todo por la culpa del bendito coronavirus, la fiesta se tuvo que posponer por primera vez para su decimoprimera edición, dejándonos a todos con las ganas de brincar, bailar y cantar como si no hubiera un mañana.

Es por eso que en esta ocasión y con la melancolía a tope, queremos recordar 50 cosas que hacen de este festival algo mágico, único e irrepetible. Acá mencionaremos de todo, desde los meses antes de que se anuncie el cartel, el camino hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez –con todo y la recta infinita– llegar a los distintos escenarios y ver a esas bandas por las que pagaste el boleto, ¿están listos para aventarse este clavado con nosotros?

Los carteles falsos y la incertidumbre por conseguir dinero

Antes de siquiera tener a los artistas que se presentarían en el festival y considerando el bendito ‘rocktubre’ –esa bella época del año donde se enciman todos los conciertos posibles y nuestras carteras sangran duro y macizo–, ya estábamos pensando cómo le haríamos y hasta considerábamos qué órganos estaban buenos para vender para ir al Corona Capital.

Ya sabíamos que a inicios de junio o mediados de ese mismo mes, los organizadores soltarían el lineup completito, pero en este punto en que no podemos ir ni siquiera a las tortillas, extrañamos a aquellos creativos que armaban carteles falsos con bandas y artistas impresionantes.

Y ni qué decir de aquellos que empezaban a compartir los carteles falsos en redes sociales y dejándonos con las expectativas a tope, aunque a veces le atinan, pero casi siempre solo ilusionaban a muchos.

Para aclarar los rumores que el internet se encargaba de alimentar con los carteles fake, las redes sociales del Corona Capital poco a poco daban señales de vida, logrando emocionarnos y esperando el día en que por fin se dignaran a soltar a todos los músicos que se presentarían en su siguiente edición.

La revelación del cartel

Por fin aparecía el cartel en redes sociales y rápidamente se volvía tendencia en Twitter, dándonos un montón de sorpresas. Cómo olvidar cuando vimos a Portishead, Jack White, Beck, LCD Soundsystem y más… Estamos seguros que muchos brincaron y anduvieron contentos un buen rato cuando apareció en el lineup esa banda o artista que llevaban esperando años para que se dignaran a venir a México.

Era inevitable que después de esto salieran todos con los memes y reacciones al cartel del Corona Capital, burlándose de los que se creyeron por completo los carteles falsos y como en Día de los Inocentes los carteles falsos. Que lance la primera piedra quien no le enseñó a sus cuates alguno de estos lineups épicos pero que se quedaron en nuestros sueños.

Empezar a armar el plan para el Corona

Una vez entrados en el tema, empieza el conteo el plan con todos nuestros amigos para ir al festival. Ya saben, quién quería aventarse todo el fin de semana de fiesta o los que solamente aguantaban un día de jornada musical.

Y es aquí donde muchos se preguntaban, ¿cómo le haré para pagar el boleto o abono del Corona Capital? La gran mayoría buscaba hasta debajo del colchón para juntar para las chelas y la playera del recuerdo, pero nunca faltaba quien pedía prestamos o vendía lo que fuera con tal de estar en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Si tú eras de los que no tenían ni para el boleto del metro –que entendemos perfectamente–, nunca faltaban las dinámicas que las marcas y varios medios cof cof, armaban para regalar abonos y mucho más… Y si corrías con suerte, podías armar unos justo unos días antes o el mero día del festival.

El dilema con los horarios

Una vez que pasabas esto, iniciaba oficialmente el camino para el Corona Capital, aunque aún faltaba una cosa muy importante por conocer: los horarios. De esto dependía la misión y lo más importante era ponerte de acuerdo con tus cuates o quien fuera que te acompañara al festival para que así todos vieran a las bandas que querían y anduvieran felipes y con tenis.

Pero… las cosas no podían ser perfectas, así que cuando los organizadores publicaban los horarios oficiales unas semanas antes de este eventazo, siempre se armaban un enorme debate porque inevitablemente –y por obra del destino– se empalmaban a la misma hora algunos artistas que querías ver.

Después de analizarlo fríamente, y tras una enorme negociación con tus cuates que seguramente incluían una que otra cheve o comida dentro del festival , todos llegaban a un acuerdo y ahora sí, era momento de esperar al segundo fin de semana de noviembre.

Elegir el outfit ideal

Aunque las cosas no paraban aquí, porque podemos asegurar que la gran mayoría y con meses de anticipación, armaban su outfit para que estuviera listo el día que arrancara el Corona Capital. No se hagan, todos sacaban sus mejores garras para apantallar en el festival.

Que si la camisa nueva, la ropa cómoda, que los lentes de sol, el bloqueador, la chamarra –porque en la noche pega duro el fresco–, la batería externa, el impermeable –no nos vaya a agarrar la lluvia como en el 2014–, la cartera, el papel higiénico y demás cosas que consideramos que nos servirán durante todo el fin de semana.

Y a pesar de que por años hemos visto las benditas coronas de flores por todo el Autódromo Hermanos Rodríguez y aunque muchos las odien , a decir verdad y considerando que no tenemos festivales en vivo, ¿cuántos aquí no darían lo que fuera por ponerse una de esas coronitas con tal de estar esperando frente al escenario a que salga su banda favorita?

El camino al festival

Una vez que tenías todo esto y llegaba la fecha del Corona Capital, ahora sí era momento de ponerte el outfit y partir a la Curva 4 para vivir este gran experiencia, ¿a poco no les pasaba que una noche antes no podían dormir por tanta emoción?

Si llegabas en coche, por supuesto que tenías que estar cerca con algunas horas de anticipación porque el estacionamiento del Autódromo o del Palacio de los Deportes se llenaban.

Y no importa si ibas en carro o en transporte público, era inevitable escuchar la playlist que armaste previamente y así repasar las rolas que seguramente sonarían en todo el fin de semana.

Antes de entrar al Autódromo, no faltaban aquellos que armaban el precopeo, para llegar ‘entonados’ al festival en los estacionamientos o de plano en un bar cercano al venue.

Aunque esos eran los primeros que veías sentados en el pasto y hasta las manitas a las 4 de la tarde, justo cuando lo bueno apenas está por comenzar.

La hora de entrar al Autódromo

Desde las calles cercanas al foro, ya podías ver a los vendedores de gorras, tazas, playeras, plumas y demás productos no oficiales conmemorativos del Corona Capital, que para ser honestos extrañamos escucharlos gritando porque es parte del ritual.

Aquí también entran los revendedores, que aunque a muchas veces se manchan con los precios que dan por los boletos, extrañamos escuchar el “tesobran/tefaltan boletos”

Una vez que pasabas el primer filtro de seguridad (ese donde te catean rápido y checan tu boleto) comenzaba la travesía. Y no lo decimos nada más porque sí, pues tenías que caminar toda la recta del Autódromo para llegar al mero acceso al festival.

Y como obviamente no somos Lewis Hamilton y no tenemos un auto de la Fórmula 1 que se la echan en cuestión de segundos, teníamos que peregrinar por la recta un buen rato hasta ver el lugar prometido… pero si tenías unos morlacos de más podías saltarte todo esto gracias a los bicitaxis.

Una vez que llegabas al último punto de revisión, lo pasabas y veías el letrero oficial del Corona Capital, era el momento para tomarte una selfie con todos tus cuates.

Empezar a organizarte con tus cuates para ver qué harán llegando

Afortunadamente desde hace algunos años, los organizadores del festival implementaron las pulseras Cashless, así que es de ley llegando ir por la tuya y recargarle una buena lana para ya no tener que regresar en todo el día; y sobre todo, evitar las filas que más tarde se hacen.

Ya estando adentro y aunque lo nieguen, muchos aprovechan la oportunidad para comprar la primer chela del festival, aunque después los vemos cargando torres y torres de vasos….

Tampoco faltan los fans from hell de alguna de las bandas, que desde temprano corren y se aferran a la valla frente al escenario para verlos en primera fila.

Ahora sí, vamos de lleno con el festival

Lo bueno de llegar temprano al Corona Capital es darte una vuelta sin que lleguen a la Curva 4 del Autódromos Hermanos Rodríguez las miles de personas que van en camino. Esto te da chance de checar cuáles son las activaciones que las marcas traen en esa edición porque además de la rueda de la fortuna y las sillas valedoras, la mayoría se pone la del Puebla y casi siempre regalan una que otra cosa.

Sin duda, ser de los primeros te da la oportunidad de descubrir bandas que estaban con letras chiquitas en el cartel y que no tenías ni idea de que existían. ¿Quién no escucho algunas de las bandas que abrieron el festival y terminó siendo fan? Quizá a muchos les pasó eso en el 2010 con Two Door Cinema Club y Foals.

Aunque tengas organizado todo con tus amigos y hasta hayan fijado un punto de reunión, es inevitable que en algún momento y por cuestiones del destino, todos se van a separar. Ya sea porque quieren ver a bandas distintas o porque corretearon a los de las chelas, no importa lo que hagan, siempre perderán a sus cuates.

Pero el mismo destino y gracias al de arriba, terminas encontrándolos en el momento en que menos lo esperas… como caminando entre escenarios o de plano sentados en el pasto. Esa también es la magia del Corona Capital.

En todos lados nunca faltan los personajazos, esos que llevan algo que los identifica de los demás y que puedes ver a kilómetros. Y sí, por supuesto que en este punto hablamos de los que se lanzan disfrazados o los que se uniforman con sus cuates, que le dan color al festival.

También llegan los invitados que de plano no veíamos venir, como aquel perrito que encontraron en el 2018 y que sin saberlo, terminó siendo adoptado por una familia que lo ama gracias al Corona Capital (pueden leer esta maravillosa historia dando click POR ACÁ).

El Corona Capital es toda una experiencia

¿Y qué nos dicen de los lugares que hay adentro del Autódromo para sacarte la foto del recuerdo? Desde grafitis hasta los carteles de las ediciones pasadas y exposiciones de arte (como los globos que se encienden al caer la noche), todo sirve a la hora de tomarte selfies con tus acompañantes, cof cof, el spot de Sopitas.com

Si eres un verdadero fan de tu banda y quieres tener lo que sea referente a ella, comprar adentro del festival el merch oficial y hasta armarte el poncho festival del Corona Capital.

Nunca faltan los apretones para tener un buen lugar, pero todo vale la pena cuando estás frente al escenario y junto a miles de personas reunidas por un mismo artista o banda.

Y siempre pasa que estando con toda la multitud y al calor de las copas conoces a nuevas personas que les gusta la misma música que tú, y en una de esas hasta terminan siendo grandes amigos, ¿les ha pasado?

Esto también aplica para los que van a ligar o terminan conociendo sin querer a alguien. Por acá hemos conocido historias de personas que encuentran al amor de su vida en el Corona Capital o que se la pasaron de maravilla con un amor de festival, de esos que duran nomás’ ese fin de semana.

Después de varias horas parado, tomando sanamente, cantando y brincando siempre te abren el apetito, y no hay nada como ir a la zona gastronómica –o hasta una pizza de las que venden por ahí– para recargar la pila.

Los baños portátiles siempre son un tema en cualquier festival, pero sin duda entrar a uno y hacer lo que debes hacer es parte de la experiencia y un deporte extremo.

Caminar –aunque a veces sea imposible por todas las personas que están en el Autódromo– hacia el escenario donde se presentará esa banda que llevas años esperando por ver.

Cuando la música nos une

Ver a toda clase de personas y generaciones reunidas por la música. En el Corona Capital puedes encontrar de todo, desde niños que van con sus papás por primera vez a un festival, hasta aquellos guerreros que ya se la saben y han ido a todas y cada una de las ediciones.

O qué tal el momento cuando empieza a sonar tu canción favorita… no sabemos qué opinen ustedes, pero acá creemos que esa es una de las mejores sensaciones del mundo y que por supuesto, extrañamos.

Se agradece tener a la mano a los señores vendedores de chelas, pero siempre pasa que se cruzan con sus cajas llenas del líquido vital de muchos cuando está pasando algo importante.

Y ni qué decir de las bandas que se rifan dedicando palabras para el público mexicano, que logran llevarse el aplauso de toda la multitud eufórica.

Llegar al segundo día y repetir la misma fórmula del día anterior, aunque con un poco de precaución porque el dolor de pies y la cruda andan a tope y hasta nos pasan factura. Pero eso sí, siempre con toda la actitud para cerrar como se debe una edición más.

Una enorme ventaja del Corona Capital es que siempre cae en el puente del 20 de noviembre, así que siempre le agradecemos a aquellos que participaron en la Revolución Mexicana por darnos un día descanso para reponernos de este fiestón.

Revisar todos los videos y fotografías que tomaste durante todo el fin de semana. Ya saben, cuando te acuerdas de momentos que tenías borrosos o que checas para acordarte de tus momentos favoritos del festival.

Esta sonará como una ironía pero a estas alturas de la pandemia, sin festivales ni música en vivo, extrañamos hasta la depresión posconcierto cuando sabíamos que debíamos aguantarnos un año más para estar de nuevo en el Corona Capital.

¿Qué otra cosa extrañan del Corona Capital?