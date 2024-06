Lo que necesitas saber: A lo largo de los años, es claro el aumento de los precios de los boletos del Corona Capital. Y por acá repasamos la evolución de los costos.

Definitivamente, el Corona Capital es uno de los festivales que más esperamos cada año. Y cómo no, si con cada edición se superan, trayendo a bandas y artistas internacionales que pedíamos a gritos en México. Sin embargo, una constante que es muy evidente por todos es el costo de los boletos conforme pasa el tiempo.

Y es que para nadie es un secreto que además de emocionarnos con los carteles que nos ofrece el festival, al mismo tiempo nuestras carteras y cuentas bancarias sufren, pues con cada edición, las fases y costos de los boletos aumentan. Esto claro que depende de muchos factores, principalmente de la inflación, el aumento de la demanda de eventos musical y el tamaño de los actos que contrata el festival.

Imagen ilustrativa: Foto: OCESA/César Vicuña.

Todo esto de los precios nos ha hecho pensar en los precios del primer Corona Capital y compararlos con los del más reciente (y sí, no les vamos a mentir, son algunos supers). Pero si ustedes no son conscientes de la evolución de los costos del festival, aquí les dejamos un repaso para que recuerden y hagan la cuenta de cuanto han invertido en este eventazo.

Corona Capital 2010: El inicio de todo

La historia del Corona Capital arrancó en 2010, como una nueva opción de festival para la CDMX. Se llevó a cabo el 16 de octubre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez (de donde jamás se ha movido) y contó con bandas del tamaño de Pixies, Interpol, James, Echo & The Bunnymen, The Temper Trap y White Lies, junto a unos jóvenes Two Door Cinema Club y Foals.

En la primera edición, los precios de los boletos del Corona Capital iban de los $450 a los $550 pesitos mexicanos… así como lo leen. Con decirles que el cargo por servicio era de $120 pesotes. Definitivamente, era otro México y los costos de los shows en vivo eran mucho menos de los que tenemos en la actualidad.

Este fue el cartel de la primera edición del Corona Capital/Foto: Especial

Corona Capital 2011: El primer gran cambio en cuanto a precios

Un año después de su nacimiento, el Corona Capital regresó y para su segunda edición, volvió al Autódromo Hermanos Rodríguez para presentarnos un gran cartel. El 15 de octubre de 2011 se nos cumplió el sueño de ver a Portishead en México, acompañados de actos como The Strokes, The Rapture, Coheen and Cambria, Moby, Editors, M83, Santigold y muchos más.

Sin embargo, fue en esta edición cuando comenzaron los cambios importantes en cuanto a los precios de los boletos. Lo decimos porque por primera vez en su historia, el festival agregó un boleto VIP (el cual incluía acceso a las gradas con vista preferencial a los dos escenarios principales, acceso a una carpa VIP, zona de descanso con sombra, servicio de alimentos y bebidas exclusivo, mejores baños, guardarropa, WiFi, pase de estacionamiento y hasta una playera).

Por si esto no fuera suficiente, el costo del boleto general para el Corona Capital 2011 fue variando, pues hubo preventa, venta normal y venta extraoficial. En esto salieron en aquel año.

Preventa – $550 pesos

Venta oficial – $650 pesos

Precio Extemporáneo – $750 pesos

VIP – $2,000 pesos

Este fue el lineup para la segunda edición del Corona Capital/Foto: OCESA

Corona Capital 2012: La primera edición de dos días de festival

Para 2012, el Corona Capital nos dejó con el ojo cuadrado. Y es que no es para menos, pues además de crecer y pasar a ser un festival de dos días (que se llevó a cabo el 13 y 14 de octubre), nos volaron la cabeza con el épico lineup que armaron, con nombres como New Order, The Black Keys, Franz Ferdinand, Suede, The Hives, My Morning Jacket, Florece + The Machine, Cat Power, Snow Patrol y Alabama Shakes.

El cartel ya era brutal y por supuesto que muchos rompieron el cochinito para ver a todos estos actos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que en aquella ocasión, los precios fueron únicos. Es decir, que no aumentaron mientras se acercaban las fechas del festival. Y para que chequen cómo estuvo el asunto, esto costaron los boletos en el ahora lejano 2012.

1 Día – $900 pesos

2 Días – $1,400 pesos

VIP por día – $2 mil pesos

¿Recuerdan el cartelazo del Corona Capital 2012?/Foto: OCESA

Corona Capital 2013: Aparecen las famosas fases en el festival

Una vez más, el Corona Capital se voló la barda con su edición 2013, pues el 12 y 13 de octubre tuvimos chance de checar a un cartelazo de aquellos, encabezado por actos como Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, Phoenix, Sigur Rós, Vampire Weekend, The xx, Blondie, Miles Kane, Grimes, Imagine Dragons, Travis, The Breeders, M.I.A. y muchos más. Una verdadera locura de lineup, ¿no lo creen?

Aunque recordamos ese año por todos los artistas y bandas que se presentaron (y porque fue la primera vez que no hubo talento mexicano o latino), también viene a nuestra mente porque fue en esa edición del Corona Capital donde implementaron las fases en la venta de boletos, es decir, que los precios aumentaban conforme se acercaban las fechas del festival. Así quedaron los costos en 2013.

Fase 1

Individual General – $650 pesos

VIP por día – $1,500 pesos

Fase 2

Individual General – $750 pesos

Abono General – $1,300 pesos

VIP por día – $1,750 pesos

Fase 3

Individual General – $900 pesos

Abono General – $1,500 pesos

VIP por día – $2,000 pesos

¿Recuerdan el Corona Capital de 2013?/Foto: OCESA

Corona Capital 2014: Una edición que jamás olvidaremos

El Corona Capital de 2014 es una de las más recordadas en toda la historia del festival. No solo lo decimos por la lluvia y el lodazal que se armó en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 11 y 12 de octubre, también por el cartel que nos presentaron, con headliners del tamaño de Jack White, MGMT, Massive Attack (aunque no acabaron su set), Damon Albarn, Kings of Leon, Beck, Foster The People, The Kooks, Kasabian, St. Vincent y Weezer, solo por mencionar algunos.

En ese año no aumentaron tanto que digamos los precios de los boletos para el festival, pues solo subieron unos cuantos pesitos en comparación con 2013. Sin embargo, a partir de ahí las fases se quedaron dentro de la venta de boletos del Corona Capital. Y en esto más o menos estaban (sin cargos por servicio) los boletos para ver a este gran lineup.

Fase 1

Abono General – $1,428 pesos

Fase 2

Individual General – $878 pesos

Abono General – $1,578 pesos

Fase 3

Individual General -$988 pesos

Abono General – $1,878 pesos

VIP por día – $2,028 pesos (este costo se mantuvo en todas las fases).

El Corona Capital 2014 siempre lo tendremos en mente, ¿no lo creen?/Foto: OCESA

Corona Capital 2015: El año en que hubo un artista sorpresa

Para 2015, el Corona Capital tuvo otro cambio importante. Ya se nos estaba haciendo costumbre que el festival se llevaba a cabo en octubre. Sin embargo, probablemente por el tema de las lluvias de la edición anterior, a partir de este año comenzaron a organizarlo en noviembre dentro del mismo Autódromo Hermanos Rodríguez. Por si esto no fuera suficiente, también lanzaron el cartel con un artista sorpresa que más tarde se reveló: Muse.

Además de ellos, tuvimos chance de ver por primera vez a The Libertines en México junto a actos como Pixies (que repetían en el festival), Calvin Harris, Fatboy Slim, Death From Above 1979, Richard Ashcroft, Run the Jewels, Kygo, Beirut y Spoon. Aunque eso sí, algo que nos sorprendió fue que los precios de los boletos en esta edición aumentaron considerablemente. Acá les dejamos los costos (sin cargos).

Fase 1

Abono General – $1,649 pesos

Fase 2

Individual General – $990 pesos

Abono General – $1,829 pesos

Fase 3

Individual General – $1,140 pesos

Abono General – $1,990 pesos

VIP por día – $2,028 pesos (este costo también se mantuvo en todas las fases).

El Corona Capital de 2015 fue el primer que se organizó en 2015/Foto: OCESA

Corona Capital 2016: Llegó una fase más a la venta de boletos y la experiencia Plus

El 2016 fue un año en el que de nuevo, el Corona Capital se rifó sacando un cartel que verdaderamente tenía algo para todos los gustos. El 19 y 20 de noviembre de aquel año, se presentaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez nombres del tamaño de The Killers, LCD Soundsystem, Lana Del Rey, Air, Kraftwerk, Pet Shop Boys, Suede, Grimes, HAIM, Animal Collective y muchos más.

A diferencia de ediciones pasadas, los precios de este Corona Capital se mantuvieron, incluso los boletos bajaron por unos cuantos centavos comparados con el año anterior. Aunque eso sí, por ahí le agregaron una fase más a la venta y por si esto no fuera suficiente, nació la experiencia Plus, que reemplazó a las entradas VIP.

Con los boletos Plus surgieron beneficios chonchos como estacionamiento privado, fast line para entrar al festival, pit en la zona lateral de los cuatro escenarios, plataforma elevada para la visibilidad, concierge con atención personalizada antes y durante el festival, área de carga de celulares, área especial para niños, selección gastronómica, hotspots con WiFi, bares de cockteleria especializada, sistema de pago cashless, acceso a una after party, meseros y posibilidad de reservar mesas, y baños premium en cada escenario.

Y si no nos creen, acá abajo les dejamos la tabla de costos (una vez más, sin cargos por servicio) del Corona Capital 2014.

Fase 1

Abono General – $1,600 pesos

Fase 2

Individual General – $970 pesos

Abono General – $1,750 pesos

Fase 3

Individual General – $1,250 pesos

Abono General – $1,950 pesos

Fase 4

Individual General – $1,480 pesos

Abono General – $2,100 pesos

Plus

Individual por día – $3,080 pesos

Abono – $4,500 pesos

El cartelazo del Corona Capital 2016 vino acompañado de algunos cambios importantes en los boletos/Foto: OCESA

Corona Capital 2017: Las fases aumentaron (y también los precios)

Para muchos, el Corona Capital de 2017 ha sido uno de los mejores de todos los tiempos. Y es que no es para menos, si el 18 y 19 de noviembre tocaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez actos muy esperados en nuestro país, como Green Day, Foo Fighters, Phoenix, Cage The Elephant, The xx, Metronomy, Alt-J y Grizzly Bear, e incluso tuvimos chance de ver el debut de Dua Lipa en México.

A partir de aquí, la experiencia Plus se quedó pero también aumentaron los precios de los boletos para el festival. Pero no solo subió el costo del Corona Capital, también las fases (pues en esta ocasión fueron seis). Así que viajemos al 2018 para recordar en cuánto nos salió (sin cargos) checar a todos estos artistazos en vivo y a todo color.

Fase 1

Abono General – $1,700 pesos

Abono Plus – $3,250 pesos

Fase 2

Individual General – $1,150 pesos

Abono General – $1,900 pesos

Individual Plus – $2,200 pesos

Abono Plus – $3,400 pesos

Fase 3

Individual General – $1,300 pesos

Abono General – $2,100 pesos

Individual Plus – $2,550 pesos

Abono Plus – $3,750 pesos

Fase 4

Individual General – $1,450 pesos

Abono General – $2,300 pesos

Individual Plus – $2,800 pesos

Abono Plus – $3,950 pesos

Fase 5

Individual General – $1,700 pesos

Abono General – $2,600 pesos

Individual Plus – $2,900 pesos

Abono Plus – $4,150 pesos

Fase 6

Individual General – $1,950 pesos

Abono General – $2,900 pesos

Individual Plus – $3,000 pessos

Abono Plus – $4,500 pesos

Sin duda, el Corona Capital 2017 fue una verdadera maravilla con un cartel de ensueño/Foto: OCESA

Corona Capital 2018: Boletos más caros, pero una fase menos

Definitivamente, el Corona Capital 2018 ha sido una de las edición más diversas a las que hayamos asistido. Pues el 17 y 18 de noviembre, se presentaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez artistas del calibre de Robbie Williams, Nine Inch Nails, Lorde, The Chemical Brothers, New Order, The Jesus and Mary Chain, Panic! At the Disco, MGMT, The War on Drugs, Death Cab for Cutie y Chvrches.

Y sí, como podrán imaginarlo, los precios de los boletos subieron varios pesitos mexicanos, a pesar de que por ahí quitaron una de las fases de la venta. Para que se den una idea de qué tanto aumentaron los costos, acá abajo les dejamos la lista completa para que le echen un ojo.

Fase 1

Abono General – $1,999 pesos

Abono Plus – $3,599 pesos

Fase 2

Individual General – $1,399 pesos

Abono General – $2,299 pesos

Individual Plus – $2,399 pesos

Abono Plus – $3,799 pesos

Fase 3

Individual General – $1,599 pesos

Abono General – $2,399 pesos

Individual Plus – $2,599 pesos

Abono Plus – $3,999 pesos

Fase 4

Individual General – $1,699 pesos

Abono General – $2,599 pesos

Individual Plus – $2,699 pesos

Abono Plus – $4,199 pesos

Fase 5

Individual General – $1,999 pesos

Abono General – $2,899 pesos

Individual Plus – $2,999 pesos

Abono Plus – $4,499 pesos

De plano, el Corona Capital 2018 contó con actos para todos los gustos/Foto: OCESA

Corona Capital 2019: La décima edición de este festivalazo

Para su décima edición, el Corona Capital tiró la casa por la ventana para celebrar. Y no lo decimos a la ligera, pues armaron un cartelazo que armó una fiestota de aquellas el 16 y 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, encabezado por The Strokes, Billie Eilish (con su debut en México), Interpol, Franz Ferdinand, The Raconteurs, Weezer, Keane, Flume, Two Door Cinema Club, The B-52’s, Bloc Party y muchos más.

Aunque una vez más, le quitaron otra fase a la venta de boletos, los precios siguieron aumentando para la celebración de los 10 años del Corona Capital. Y definitivamente, a partir de este momento, solo hemos visto como han subido los costos de las entradas del festival. Recordemos en cuánto salieron los boletos en esta gran edición.

Fase 1

Abono General – $2,198 pesos

Abono Plus – $3,880 pesos

Fase 2

Individual General – $1,599 pesos

Abono General – $2,498 pesos

Individual Plus – $2,599 pesos

Abono Plus – $4,100 pesos

Fase 3

Individual General – $1,799 pesos

Abono General – $2,798 pesos

Individual Plus – $2,899 pesos

Abono Plus – $4,500 pesos

Fase 4

Individual General – $2,099 pesos

Abono General – $3,198 pesos

Individual Plus – $3,099 pesos

Abono Plus – $4,900 pesos

Con este cartelazo, el Corona Capital celebro su décimo aniversario/Foto: OCESA

Corona Capital 2021: El regreso del festival tras la pandemia y la llegada del Comfort Pass

Después de la pandemia del COVID-19 y cancelar la edición 2020 por obvias razones, el Corona Capital regresó en 2021 con todo al Autódromo Hermanos Rodríguez, con actos como Tame Impala, Twenty One Pilots, Royal Blood, LP, Rüfüs Du Sol, The Whitest Boy Alive, Bleachers, Cheap Trick, Aurora y Slowthai, Aunque eso sí, nos dolieron las cancelaciones de último minuto de St. Vincent, Disclosure y The Kooks.

Este año vivimos un festival distinto, pues tuvimos que disfrutarlo aún con medidas de sana distancia. Sin embargo, también fue diferente porque a la lista de tipos de boletos se agregó el Comfort Pass, que surgió como una experiencia intermedia (entre el general y Plus), la cual te ofrece baños privados cerca de los escenarios principales, barras especiales para comprar bebidas, así como entrada exclusiva y rápida al festival. A continuación les dejamos los precios del Corona Capital 2021.

Fase 1

Abono General – $2,399 pesos

Abono Comfort Pass – $3,239 pesos

Abono Plus – $4,080 pesos

Fase 2

Individual General – $1,799 pesos

Abono General – $2,699 pesos

Individual Comfort Pass – $2,199 pesos

Abono Comfort Pass – $3,499 pesos

Individual Plus – $2,799 pesos

Abono Plus – $4,300 pesos

Fase 3

Individual General – $1,999 pesos

Abono General – $2,999 pesos

Individual Comfort Pass – $2,599 pesos

Abono Comfort Pass – $3,849 pesos

Individual Plus – $2,999 pesos

Abono Plus – $4,700 pesos

Fase 4

Individual General – $2,299 pesos

Abono General – $3,299 pesos

Individual Comfort Pass – $2,799 pesos

Abono Comfort Pass – $4,199 pesos

Individual Plus – $3,299 pesos

Abono Plus – $5,100 pesos

Tras un año sin Corona Capital, en 2021 regresó al Autódromo Hermanos Rodríguez/Foto: OCESA

Corona Capital 2022: Un cartel de ensueño y el nacimiento del Área Club

Si algo tenemos claro es que el Corona Capital 2022 fue una cosa brutal. No solo porque por primera vez el festival se hizo en tres días, también lo decimos por el épico cartel que se armaron, pues el 18, 19 y 20 de noviembre tocaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez ni más ni menos que My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Liam Gallagher, Paramore, Miley Cyrus, Lil Nas X, Foals y The 1975.

Sin embargo, ver este gran lineup que se armaron no saldría nada barato, pues a partir de aquí sentimos y gacho el aumento de los precios. Por si esto no fuera suficiente, también apareció otra experiencia: el Área Club, que básicamente tiene los mismos beneficios que los boletos Plus, solo que le agregaron lugar en side stage (para checar las presentaciones desde un lado del escenario), una terraza exclusiva, road stage, traslado del estacionamiento, bebidas premium y alimentos incluidos, zona de salas, pantallas de circuito cerrado a todos los escenarios, giveaways y guardarropa.

A continuación va la lista completa de precios del Corona Capital 2023 (recordándoles una vez más que estos costos no incluyen los cargos por servicio).

Fase 1

Abono General – $3,900 pesos

Abono Comfort Pass – $5,000 pesos

Abono Plus – $6,000 pesos

Fase 2

Individual General – $1,890 pesos

Abono General – $4,600 pesos

Individual Comfort Pass – $2,500 pesos

Abono Comfort Pass – $5,800 pesos

Individual Plus – $3,000 pesos

Abono Plus – $7,000 pesos

Fase 3

Individual General – $2,300 pesos

Abono General – $5,300 pesos

Individual Comfort Pass – $2,900 pesos

Abono Comfort Pass – $6,600 pesos

Individual Plus – $3,500 pesos

Abono Plus – $8,000 pesos

Fase 4

Individual General – $2,700 pesos

Abono General – $6,100 pesos

Individual Comfort Pass – $3,500 pesos

Abono Comfort Pass – $6,600 pesos

Individual Plus – $4,000 pesos

Abono Plus – $8,000 pesos

Área Club

Individual (por día) – $18,700

Abono – $40, 200 pesos

Este fue el grandioso cartel del Corona Capital 2022/Foto: OCESA

Corona Capital 2023: Otro lineup épico que aumentó de nuevo los precios

Cuando pensábamos que lo del año anterior había sido algo único, el Corona Capital nos volvió a dejar con la boca abierta para la edición 2023, pues el 17, 18 y 19 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez vio cómo The Cure, Blur, Pulp, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Noel Gallagher, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars y muchos más, nos hicieron vibrar en un fin de semana que aún no superamos.

Aunque el cartel podría justificar el costo, “el sablazo” en cuanto a los boletos estuvo duro, pues los precios subieron tanto que los abonos ya sobrepasaban los 10 mil pesos (eso sin contar los de Área Club). Recordemos a continuación en cuanto nos salió ver a todo este lineup impresionante en el Corona Capital 2023 (sin los famosos cargos).

Fase 1

Abono General – $4,290 pesos

Abono Comfort Pass – $6,435 pesos

Abono Plus – $8,580 pesos

Fase 2

Individual General – $2,200 pesos

Abono General – $5,060 pesos

Individual Comfort Pass – $3,300 pesos

Abono Comfort Pass – $7,590 pesos

Individual Plus – $4,400 pesos

Abono Plus – $10,120 pesos

Fase 3

Individual General – $2,560 pesos

Abono General – $5,830 pesos

Individual Comfort Pass – $3,840 pesos

Abono Comfort Pass – $8,745 pesos

Individual Plus – $5,120 pesos

Abono Plus – $11,660 pesos

Fase 4

Individual General – $3,000 pesos

Abono General – $7,000 pesos

Individual Comfort Pass – $3,840 pesos

Abono Comfort Pass – $11,080 pesos

Individual Plus – $5,120 pesos

Abono Plus – $14,000 pesos

Fase 5

Abono General – $10,980 pesos

Área Club

Abono – $36,620 pesos

¿Están listos para tres días impresionantes en el Corona Capital 2023?/Foto: OCESA

