La propagación del coronavirus a nivel mundial, y su escala a nivel de pandemia, tiene a la industria del entretenimiento devastada. Sobre todo, los eventos masivos como conciertos, festivales, conferencias y convenciones han estado cayendo como fichas de dominó. Ahora le acaba de llegar el tiempo a Live Nation, la promotora de conciertos más grande del mundo, acaba de posponer todos sus eventos agendados a nivel local e internacional hasta finales de marzo.

Algunos de los festivales que ya se cancelaron por el coronavirus incluyen a SXSW, Coachella, E3 y Ultra Music Festival y varias giras como las de The Who, Iggy Pop, Green Day, New Order, Carlos, Santana, Pixies, Underworld, Avril Lavinge, Slipknot, My Chemical Romance, Madonna y Pearl Jam.

De acuerdo con el último anuncio de Billboard, a partir de hoy (12 de marzo), todos los conciertos que tienen en sus manos se van a cancelar. El informe revela que la compañía les dijo a sus empleados que debido a la gran cantidad de eventos cancelados en muchas partes del mundo en este momento, todos los espectáculos se iban a posponer, aunque “algunos espectáculos selectos” si van a continuar. Aún no se conocen detalles de estos espectáculos específicos de los que hablan.

Live Nation es una promotora que tiene en sus manos a algunos de los artistas más grandes de todo el mundo. Algunos de ellos son Billie Eilish, Tool, Kiss, Post Malone, Jason Aldean, Lynyrd Skynyrd, Zac Brown Band, Cher, Chris Stapleton y muchos otros artistas más. Se dice que todo estos eventos cancelados serán aplicados para lo que resta del mes, y que Live Nation revisará la decisión a principios de abril, con la esperanza de reanudar las giras en mayo y junio.