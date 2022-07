Critican a Noel Gallagher por usar una plataforma para personas con discapacidad en Glastonbury

¿Habrá alguna vez donde no hablemos de los Gallagher por alguna polémica? Desde que Oasis se separó en 2009, Noel y Liam tomaron sus caminos, aunque bajita la mano, de repente se tiran en entrevistas y redes sociales. Sin embargo, además de traer bronca entre ellos, también son conocidos por llamar la atención por sus incendiarios comentarios respecto a muchos otros temas, justo como lo que está pasando en estos momentos con el mayor de los hermanitos.

Como recordarán, hace algunas semanas, Noel Gallagher fue uno de los nombres grandes del festival Glastonbury junto a sus High Flying Birds. Su presentación fue todo un éxito, pues además de tocar rolas de su carrera en solitario, también se aventó varios de la banda de Manchester como “Wonderwall”, “Stop Crying Your Heart Out”, “Whatever”, “Don’t Look Back in Anger” y muchos más. Fue un concierto redondo que dio paso al épico cierre del Pyramid Stage con ni más ni menos que Paul McCartney.

Noel Gallagher armó una polémica al confesar que usó una plataforma para discapacitados en Glastonbury

Pero aunque no lo crean, de lo que se está hablando no es del show de Noel Gallagher en el legendario festival británico, sino de las declaraciones que hizo días después. Resulta que la mente maestra de Oasis fue el invitado de The Matt Morgan Podcast y ahí, reveló que después de tocar, se quedó en la granja de Worthy Farm para ver varios sets, incluido el de Jamie T en el escenario John Peel. Sin embargo, al no encontrar un buen lugar, él y sus amigos lo vieron desde la plataforma para personas con discapacidad.

De acuerdo con NME, el mayor de los Gallagher mencionó que no podía llegar hasta adelante del escenario porque tanto él como sus acompañantes estaban ebrios. Es por eso que se le hizo fácil sacar su pase de artista para subir a dicha plataforma sin saber para quienes estaba apartada. “Dije: ‘¿Ves ese pase, amigo? Me lleva a cualquier p*to lugar'”, declaró Noel en el podcast, pero eso no fue todo, ya que se aventó algunos chistes de mal gusto que hicieron enojar a muchos.

Foto: Getty Images

El propio Noel Gallagher “bromeó” con que habría movido a una persona discapacitada de su silla de ruedas para que su hijo pudiera ver mejor, y habría tocado a esos fans en la frente, diciéndoles: “Levántate, puedes caminar”. Todas estas declaraciones las remató con esta frase: “Tengo que decir que esos discapacitados tienen una gran vista de todo”. Por supuesto que sus palabras no fueron bien tomadas, pues varias personas comentaron que su actitud estuvo mal y no tenía qué estar en esa plataforma.

Una organización benéfica le mandó un fuerte mensaje al mayor de los Gallagher

Pero también saltaron algunas organizaciones, como Scope, que se encarga de luchar por la igualdad de las personas con discapacidad. A través de su cuenta de Twitter, le respondieron al ex Oasis con este mensaje: “Los informes sobre el comportamiento de Noel Gallagher en Glastonbury fueron lo suficientemente molestos. Pero oírlo presumir de sus acciones y burlarse abiertamente de las personas discapacitadas en el proceso, es más que insultante”.

Más adelante, declararon que puede que Noel menosprecie la experiencia de los aficionados a la música con discapacidad, pero para todos ellos, “asistir a un concierto y a los festivales puede ser estresante y molesta.” Más adelante le recordaron que las plataformas en estos eventos “no son para las estrellas de rock privilegiadas y sus amigos”, sino que “existen para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la música en vivo con menos barreras”. ¿Los Gallagher no pueden estar unos minutos sin meterse en broncas?

❌ Accessible platforms at events aren’t for privileged rock stars and their friends.



? They exist so that disabled people can enjoy live music with fewer barriers. — Scope (@scope) July 4, 2022