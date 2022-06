Tras dos años de ausencia debido a la pandemia, el mejor festival del mundo vuelve a abrir sus puertas para cientos de miles de afortunados que vivirán un espectacular fin de semana en Glastonbury 2022.

Para este año, el cartel oficial de Glastonbury está encabezado por Billie Eilish, Sir Paul McCartney y Kendrick Lamar, pero también podremos encontrar una gran diversidad de actos y sonidos, como The Libertines, Diana Ross, Pet Shop Boys, HAIM, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Lorde, St. Vincent, Wolf Alice y muchísimos más, además de contar con apariciones especiales de activistas como Greta Thunberg y hasta un discurso en video del presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Foto: Reuters

Desafortunadamente el Festival de Glastonbury no se podrá ver en el continente americano, sin embargo podemos revivir algunos de sus mejores momentos gracias a la BBC así que sin más, les compartimos algunas de las actuaciones más destacadas de Glastonbury 2022 y les invitamos a regresar a este post que se irá actualizando conforme avanza el mejor fin de semana para estar en la campiña británicas.

Foto: Glastonbury

Las mejores actuaciones de Glastonbury 2022

Phoebe Bridgers con Arlo Parks

Uno de los primeros grandes momentos que dejó Glastonbury 2022 ocurrió cuando Phoebe Bridgers presentó a Arlo Parks para tocar juntas ‘I Know The End’

Wolf Alice

Apenas el miércoles por la noche, los chicos de Wolf Alice se encontraban atrapados en el aeropuerto de Los Ángeles sin poder salir de los Estados Unidos.

Tras mover cielo, tierra y aire, Wolf Alice protagonizó uno de los mayores escapes de América contra reloj, para llegar a Glastonbury justo a tiempo para presentar su aclamado álbum del 2021 “Blue Weekend”.

Sam Fender

Una de las grandes figuras del indie británico de nuestros días, es sin lugar a dudas Sam Fender quién parece haber cimentado su lugar entre los mejores actos en vivo del verano durante su actuación del viernes por la noche, y dicen los rumores que incluso podría ser invitado especial para aparecer durante el set de Sir Paul McCartney ¿será?

The Jesus and Mary Chain con Phoebe Bridgers

Arrancamos este recuento con la colaboración entre Phoebe Bridgers y Arlo Parks, pero esa no fue todo para Phoebe, quién horas más tarde subió al escenario de The Jesus and Mary Chain para regalarnos una de las mejores versiones que hayamos visto de “Just Like Honey“

Mel C covereando a las Spice Girls con Blossoms

¡¿Qué tal?! Para revivir la nostalgia noventera, Mel C de las Spice Girls se subió al escenario con Blossoms para cantar “Spice Up Your Life“, y vean nomás la reacción del público gritando con todo este exitazo de 1997.