Aquí se verán los fans: ¿Cuántas canciones de The Beatles puedes encontrar en este reto visual?

En la historia de la música hay artistas y bandas que la han marcado por completo, músicos que vinieron a cambiar por completo las reglas e influenciar a un montón de generaciones siguientes. Pero si tuviéramos que hablar de un solo grupo que revolucionó por completo la industria musical sin duda tendríamos que mencionar a The Beatles, el grupo más famoso y popular que haya pisado este planeta.

Lo que hicieron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en tan solo 10 años y con 13 discos es algo espectacular y único. Comenzaron siendo una banda de rock con un enorme carisma, a convertirse en músicos respetados que buscaron incursionar en toda clase de ritmos y sonidos, conquistando prácticamente todas las listas de popularidad con sus sencillos y siendo de los primeros en dar conciertos en estadios abarrotados.

The Beatles se separaron hace 50 años pero siguen presentes en nuestras vidas

Bien dicen por ahí que lo bueno se acaba, es por eso que en 1970 y tras grabar su último disco, Abbey Road, la historia de The Beatles como banda terminó. Desde entonces perdimos una década después al gran John Lennon, quien murió asesinado por un fan suyo, Mark David Chapman afuera de su departamento en Nueva York, mientras que George Harrison falleció en 2001 tras luchar por años contra el cáncer de pulmón.

Sin embargo, y a pesar de que cada uno tomó su propio camino, la influencia y legado que dejaron juntos sigue intacto hasta nuestros días, y está presente en toda clase de artistas desde aquellos que tocan rock, pop, metal, punk, rap y más, ¿o a poco conocen a alguien en este planeta que no haya escuchado al menos una de sus canciones? Esperamos que esto no sea verdad, porque se están perdiendo de algo enorme.

¿Están listos para descubrir canciones de The Beatles?

Es por eso que el día de hoy, y teniendo en mente que por acá nos siguen muchos fans de The Beatles, queremos ponerlos a pruebo con un reto muy peculiar. En estos tiempos de cuarentena buscamos entretenernos con prácticamente cualquier cosa, ya sea viendo series y películas, escuchando un disco, leyendo uno que otro libro o hasta tomando alguno de los múltiples cursos que están en línea, prácticamente hay para todos los gustos.

Pero en esta ocasión, buscamos que ejerciten la mente encontrando en una sola imagen la mayor cantidad de rolas de los Fab Four. Este reto visual tiene de todo, pues tendrán que usar muy bien su vista, interpretar cada una de las pistas que hay y sobre todo, tener en mente las melodías y letras de John, Paul, George y Ringo, pues deberán descubrir 39 canciones de su discografía, ¿están listos? 5,4,3,2,1…. vaaan. (No se vale hacer trampa).

¿Quieren las respuestas?

¿Qué pasó? ¿Ya descubrieron las rolas de The Beatles ocultas en esta imagen? Si la respuesta es afirmativa, dejen que los felicitemos por ser unos verdaderos fans de la banda y sobre todo, por tener la mente al tiro cuando más lo necesitan. Pero si no encontraron la gran mayoría, no se preocupen, que acá les dejamos un video con todas y cada una de las canciones que andaban por ahí, frente a ustedes.