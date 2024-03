Se hizo canon: Cypress Hill anuncia concierto como el de 'Homerpalooza' en Los Simpson

Lo que necesitas saber: Cypress Hill cumplirá otra predicción de Los Simpson, pues anunció un concierto con la Orquesta Sinfónica de Londres. ¡Cómo en 'Hullabalooza!

Hay una creencia bastante popular de que Los Simpson estuvieron adelantados a su época, pues años atrás lanzaron ‘spoilers’ de cosas que le ocurrían a la humanidad y después se materializaron en la vida real, tales como la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos o la pandemia del Ébola.

De hecho, cada que ocurre un nuevo evento mundial muchos no podemos evitar preguntarnos si la famosa familia amarilla de Springfield ya nos había hablado de algo así anteriormente. Y sí, ni el mundo de la música se ha salvado de estas predicciones.

Imagen ilustrativa del capítulo ‘Pulpit Friction’. Foto: Fox.

¿Se acuerdan del episodio de Los Simpson donde aparece Cypress Hill?

La prueba más reciente viene por parte de Cypress Hill, el grupo de hip-hop originario de California que hará canon lo que vimos en ‘Homerpalooza’, el episodio número 152 perteneciente a la séptima temporada de Los Simpson, donde Homero participará en un festival junto a grupos como The Smashing Pumpkins y Sonic Youth.

En el caso de Cypress Hill, seguramente se acuerdan que en ese capítulo de Los Simpson hay una broma de cómo la agrupación contrató de manera accidental a la Orquesta Sinfónica de Londres mientras estaban “high” y lo hacen para su presentación del Hullabalooza, que es la referencial al Lollapalooza Chicago.

Pues el grupo de hip-hop tocará con la Orquesta Sinfónica de Londres

Pues bueno, lo que hace 28 años fue una broma en la serie de Matt Groening, próximamente será una realidad. Y es que el colectivo de rap de Los Ángeles anunció que dará un show en el Royal Albert Hall de Londres el próximo 10 de julio, donde estarán acompañados de la orquesta.

En este conciertazo, Cypress Hill interpretará varios de sus grandes éxitos como “I Wanna Get High”, “When the Shit Goes Down“, “Legalize It” y otros más que cuentan con arreglos de orquesta dirigidos por el multintrumentalista nominado al Grammy, Troy Miller.

Cypress hill hará canon el capítulo de ‘Homerpalooza’ de Los Simpson

Cypress Hill estarán acompañados de una orquesta de 71 músicos en una “colaboración que sólo Los Simpson podrían haber predicho“. O al menos eso fue lo que la misma agrupación compartió a través de un comunicado donde dijeron estar emocionados de poder tocar en un lugar como el Royal Albert Hall.

Por su parte, la directora general de la Orquesta Sinfónica de Londres, Kathryn McDowell, dijo que si bien durante años ha sido una especie de broma entre los fans, la orquesta está encantada de unirse a Cypress Hill en el escenario para dar un concierto memorable.

Cypress Hill dará un concierto sinfónico en el Royal Albert Hall de Londres. Foto: Getty Images

Y una vez más se cumplirá otra de sus predicciones

“Muchas gracias a los creadores de Los Simpson por la idea y a AEG Artistic y PolyArts por hacerlo realidad”, indicó McDowell sobre la épica colaboración que pensamos sólo íbamos a ver en la pantalla chica y por el intento de Homero de ser cool para sus hijos.

Ahora sí que una vez más, Los Simpson lo hicieron. ¿Qué otro evento de este tipo nos toparemos próximamente y que ya hayamos visto en el universo de Springfield junto a Marge, Homero, Lisa, Bart y Maggie Simpson?

Te puede interesar